Podľa najnovšieho interného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) si až 87 % Slovákov vytvára svoj reálny obraz o zdražovaní výhradne na základe cien potravín a nealkoholických nápojov. Analytici centrálnej banky v najnovšom blogu upozorňujú, že bežné nákupy základných tovarov, ako sú chlieb, mlieko či maslo, formujú náladu celej spoločnosti omnoho výraznejšie, než oficiálne zverejňovaná miera inflácie. Tento fenomén zásadne mení pohľad na spotrebiteľské správanie a otvára kľúčové otázky pre budúce nastavovanie úrokových sadzieb.
Potraviny na prvom mieste: Indexy zo Štatistického úradu ľudí nezaujímajú
Prieskum ukázal, že pre slovenských spotrebiteľov je určujúce to, čo kupujú najčastejšie. Oficiálna miera inflácie, ktorú pravidelne zverejňujú štátne inštitúcie, je pre drvivú väčšinu populácie len abstraktným číslom. Priame vnímanie rastu cien cez nákupný košík je dominantné naprieč všetkými demografickými skupinami – bez ohľadu na vek, pohlavie či výšku rodinných príjmov.
Kľúčové zistenia analytikov NBS z interného prieskumu:
- Absolútna dominancia potravín: Až 87 % opýtaných potvrdilo, že ich dojem z vývoja cien za posledných 12 mesiacov formovali výhradne ceny potravín a nápojov, za ktorými nasledovali položky ako energie a bývanie.
- Ignorovanie oficiálnych dát: Len nepatrných 8 % ľudí uviedlo, že pri posudzovaní zdražovania berie do úvahy oficiálne vykazovanú mieru inflácie.
- Skreslená váha v myslení: Potraviny zohrávajú v psychológii ľudí omnoho väčšiu rolu, než by zodpovedalo ich reálnej váhe v oficiálnom spotrebnom koši, kde ich podiel predstavuje približne 24 %.
„Keď sme sa na jeseň 2025 spýtali, čo najviac formovalo dojem z vývoja cien, odpoveď bola jednoznačná. Ceny potravín sú pri vnímaní inflácie na prvom mieste pre všetkých – pre mladých aj seniorov, pre nízkopríjmové aj vysokopríjmové domácnosti,“ uviedli v blogu analytici NBS Miroslav Gavura a Michal Marenčák.
Pred nedávnou masívnou inflačnou vlnou v rokoch 2021 – 2023 vysvetľovali ceny potravín zhruba polovicu vývoja inflačných očakávaní verejnosti. V období jej absolútneho vrcholu to však bolo až astronomických 80 %.
Výzva pre centrálnu banku: Psychológia nákupov ovplyvňuje úrokové sadzby
Prehnané vnímanie inflácie cez potraviny predstavuje vážny problém pre makroekonomickú stabilitu. Keď spotrebitelia vidia drahšie maslo alebo chlieb, automaticky nadobúdajú pocit, že ich reálny príjem klesá rýchlejšie, než je tomu v skutočnosti. Výsledkom je okamžitá prehnaná opatrnosť pri nákupoch, čo môže ochromiť spotrebu domácností a pribrzdiť ekonomický rast krajiny.
Dôsledky tohto správania pre menovú politiku:
- Falošný pocit chudobnenia: Zdraženie základných potravín dokáže prudko zvýšiť vnímanie inflácie aj v obdobiach, kedy oficiálna hodnota celkovej inflácie zostáva stabilná a nízka.
- Zmena spotrebiteľských očakávaní: Prehnaný pesimizmus Slovákov núti ľudí obmedzovať aj výdavky, ktoré s potravinami nesúvisia, čím sa deformuje domáci dopyt.
- Nový signál pre úrokové sadzby: Ak ceny potravín rastú rýchlejšie ako služby či palivá, centrálna banka to musí brať ako prioritný varovný signál pri strategických úvahách o sprísňovaní či uvoľňovaní menovej politiky.
Analýza Národnej banky Slovenska jasne potvrdzuje, že menová politika nemôže byť riadená len suchými matematickými modelmi, ale musí citlivo vnímať spotrebiteľskú psychológiu. Kým pre ekonómov je dôležitá stabilita celého koša, pre občana je určujúci pohľad na cenovky v supermarketoch. V prostredí roku 2026, kedy sa ekonomika stabilizuje po predchádzajúcich krízach, zostáva cena základných životných potrieb najcitlivejším politickým a ekonomickým barometrom. Centrálne banky tak stoja pred výzvou, ako efektívnejšie komunikovať reálne dáta verejnosti, aby zabránili zbytočnej panike na trhu a neodôvodnenému prepadu spotrebiteľskej dôvery.