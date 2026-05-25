Irán a Spojené štáty dosiahli v rámci strategických rokovaní o ukončení ničivej vojny na Blízkom východe zhodu na viacerých kľúčových otázkach. Iránska diplomacia počas pondelkového vyhlásenia potvrdila výrazný pokrok v rokovaniach, no zároveň schladila optimizmus vyhlásením, že Teherán nateraz nie je bezprostredne blízko k podpísaniu finálnej dohody. Konflikt medzi oboma veľmocami, ktorý naplno vypukol 28. februára 2026, tak zostáva v diplomatickom patovom stave napriek tomu, že Washington pôvodne očakával uzavretie mierového rámca v úvode tohto týždňa.
Veľká časť otázok je uzavretá, podpis mieru je však nateraz v nedohľadne
Oficiálne vyjadrenia z Teheránu prišli bezprostredne po tom, ako iránska strana oznámila pokročilé štádium finalizácie 14-bodového rámca dohody o ukončení vojny s USA. Kým americký minister zahraničných vecí Marco Rubio cez víkend optimisticky naznačil, že k definitívnemu uzavretiu by mohlo dôjsť počas tohto pondelka, Biely dom zostáva zdržanlivejší. Prezident USA Donald Trump totiž svojim vyjednávačom explicitne nariadil, aby sa pri tvorbe finálneho textu „neponáhľali“.
Aktuálny stav mierových rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom v máji 2026:
- Zhoda na texte: Rokovacie tímy našli spoločnú reč a dospeli k záverom vo veľkej časti dlhodobo prerokovávaných bodov.
- Regionálny presah: Pripravovaný 14-bodový dokument je primárne zameraný na komplexné ukončenie vojny v celom blízkovýchodnom regióne vrátane zdevastovaného Libanonu.
- Vylúčenie jadrového programu: Podrobnosti o iránskom nukleárnom programe boli z tohto dokumentu úplne vyňaté. Táto téma sa otvorí až po tom, čo obe strany definitívne schvália základný mierový rámec.
„Je správne povedať, že sme dosiahli závery vo veľkej časti prerokovávaných otázok,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na oficiálnej tlačovej konferencii. „Tvrdiť však, že to znamená, že podpísanie dohody je na dosah – to v tejto chvíli nemôže povedať nikto,“ dodal nekompromisne.
Kľúčový Hormuzský prieliv: Teherán odmieta mýto, no žiada poplatky
Jedným z najpálčivejších bodov celej pripravovanej dohody zostáva kontrola nad strategickými námornými trasami. Preprava cez Hormuzský prieliv, ktorý predstavuje kľúčovú globálnu tepnu pre transport ropy, je totiž od vypuknutia vojnového konfliktu pod striktnou iránskou kontrolou. Teherán cez prieliv púšťa len minimálne množstvo lodí a striktne trvá na tom, aby plavidlá vopred získali oficiálne povolenie od jeho ozbrojených zložiek.
Hlavné podmienky a trecie plochy v oblasti námornej bezpečnosti:
- Koniec blokády USA: Irán požaduje okamžité ukončenie všetkých vojenských krokov a operácií Spojených štátov, ktoré Washington realizuje pod zámienkou námornej blokády regiónu.
- Zaistenie tranzitu: Výmenou za stiahnutie amerických síl je Iránska islamská republika pripravená prijať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na zaistenie plynulého a bezpečného tranzitu komerčných lodí.
- Zavedenie ekologických poplatkov: Hovorca iránskej diplomacie odmietol interpretácie, že by krajina plánovala svojvoľne vyberať mýto. Trvá však na kompenzáciách za navigačné služby a opatrenia na ochranu životného prostredia v Hormuzskom prielive, Perzskom a Ománskom zálive.
Pondelkový diplomatický posun naznačuje, že hoci sú zbrane na Blízkom východe stále v pohotovosti, obe strany si uvedomujú neudržateľnosť ekonomických škôd spôsobených blokádou Hormuzského prielivu. Pre prezidenta Donalda Trumpa a jeho ministra Marca Rubia bude kľúčové vybalansovať ústupky v námornej oblasti s garanciami bezpečnosti pre Izrael a ďalších regionálnych spojencov. Postoj Teheránu, ktorý tlmočil Esmáíl Bakájí, však jasne dokumentuje, že Irán nemieni kapitulovať pod tlakom sankcií a o každom zo 14 bodov mierového rámca bude tvrdo vyjednávať až do poslednej chvíle. Volebný sľub Bieleho domu o rýchlom ukončení konfliktu tak naráža na nekompromisnú realitu perzskej diplomacie.