Na balkánskej politickej scéne sa schyľuje k zásadnému zemetraseniu. Srbský prezident Aleksandar Vučič počas svojej oficiálnej štátnej návštevy v Číne nečakane vyhlásil, že uvažuje o predčasnom odchode z funkcie hlavy štátu. Dlhoročný srbský líder, ktorý čelí masívnemu tlaku verejnosti a desaťtisícovým demonštráciám v domácom Belehrade, naznačil možnú rezignáciu v súvislosti s blížiacim sa koncom svojho mandátu a plánovanými parlamentnými voľbami. Vládna strana už pre neho pripravuje nový mocenský plán – presun na premiérsku stoličku.
Možno čoskoro odstúpim: Vučič prekvapil vyhlásením z Ázie
Prezident, ktorého na návštevu Číny osobne pozval jeho blízky spojenec a prezident Si Ťin-pching, prehovoril o svojej politickej budúcnosti pre televízny kanál N1. Aleksandar Vučič vedie Srbsko z prezidentského paláca od roku 2017, pričom v roku 2022 svoj mandát obhájil na ďalšie päťročné obdobie. Jeho aktuálne vyhlásenie o odchode prichádza v čase, keď krajinu paralyzujú hlboké vnútorné rozpory.
Kľúčové faktory okolo ohlásených predčasných volieb v Srbsku:
- Nový jesenný termín: Prezident potvrdil, že parlamentné voľby sa v krajine uskutočnia na jeseň, konkrétne v rozmedzí od konca septembra do polovice novembra, hoci riadny termín mal nastať až na budúci rok.
- Návrat do čela vlády: Predsedníčka Národného zhromaždenia Ana Brnabičová potvrdila, že vládnuca Srbská pokroková strana oficiálne navrhne Vučičovi, aby v nadchádzajúcich voľbách kandidoval na post premiéra.
- Tlak ulice: Deň pred odletom hlavy štátu do Číny zaplavili centrum Belehradu desaťtisíce nespokojných demonštrantov, ktorí nekompromisne žiadali okamžité vypísanie predčasných volieb a koniec súčasného režimu.
„Možno čoskoro odstúpim zo svojej funkcie,“ citovali Vučičovo prekvapivé vyhlásenie svetové tlačové agentúry vrátane TASS, ktoré okamžite vyvolalo špekulácie o zmene ústavného usporiadania moci v krajine.
Pôvodné protikorupčné protesty vyvolala obrovská tragédia z novembra 2024, kedy zrútenie prístrešku na zrekonštruovanej stanici v Novom Sade pochovalo 16 ľudí. Snaha občanov o transparentné vyšetrovanie postupne prerástla do celonárodného politického odporu.
Zahraničnopolitický balans a miliardová hrozba z Bruselu
Srbsko pod Vučičovým vedením dlhodobo praktizuje politiku sedenia na viacerých stoličkách naraz. Hoci sa Belehrad formálne usiluje o integráciu do európskych štruktúr, udržiava nadštandardné a strategické vzťahy s Moskvou a Pekingom, čo vyvoláva čoraz ostrejšiu kritiku zo strany západných spojencov.
Ekonomické a diplomatické výzvy, ktorým Srbsko aktuálne čelí:
- Vzťahy s Washingtonom: Vučič pre stanicu Fox News deklaroval, že cesta do Bruselu nevyžaduje odklon od Spojených štátov. Unikátny vzťah s USA považuje za prínos pre stabilitu celého európskeho kontinentu.
- Stopka pre eurofondy: Európska únia poslala do Belehradu tvrdé varovanie. Únia je pripravená okamžite pozastaviť čerpanie financií z takzvaného Plánu rastu, čím by Srbsko prišlo o astronomických 1,5 miliardy eur.
- Úpadok demokracie: Hlavným dôvodom bruselských sankcií je preukázateľný úpadok demokratických štandardov v krajine, kontroverzné reformy domáceho súdnictva a ignorovanie kľúčových prístupových reforiem.
Srbsko sa v máji 2026 nachádza na rázcestí, ktoré určí jeho smerovanie na ďalšie dekády. Taktické vyhlásenia Aleksandara Vučiča o možnej rezignácii nemožno vnímať ako jeho politický koniec, ale skôr ako premyslený manéver, ako upokojiť rozvášnenú verejnosť po tragédii v Novom Sade a zároveň si udržať moc prostredníctvom premiérskeho kresla. Skutočným testom pre jeho režim však budú nielen jesenné voľby pod tlakom ulice, ale aj hroziaca finančná izolácia zo strany Európskej únie, ktorá stráca trpezlivosť s autoritárskymi tendenciami Belehradu.