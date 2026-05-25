Vranovskí kriminalisti vyšetrujú incident, ktorý sa odohral uplynulý víkend na pôde tamojšej nemocnice. Agresívny hospitalizovaný pacient tam fyzicky napadol a zranil hneď tri zdravotné sestry, ktoré mu obetavo bránili v úteku z oddelenia. K udalosti došlo v nedeľu 24. mája 2026 v skorých ranných hodinách. Krajská polícia v Prešove potvrdila, že jedna zo sestier utrpela vážne zranenia s predpokladanou dobou liečby až dva mesiace. Mladý útočník už čelí trestnému stíhaniu za ublíženie na zdraví.
Útek z izby cez bolesť: Mladík napadol personál
Incident vyvolal pobúrenie medzi zdravotníckym personálom, ktorý na pracoviskách čelí rastúcej agresivite. Len 23-ročný pacient, ktorého stav si vyžadoval nepretržitú lekársku starostlivosť na lôžkovom oddelení, sa v ranných hodinách svojvoľne rozhodol opustiť priestory nemocnice, pričom absolútne ignoroval varovania lekárov o ohrození vlastného života.
Základné fakty o víkendovom útoku v nemocnici vo Vranove:
- Čas incidentu: Nedeľa 24. mája 2026, skoré ranné hodiny.
- Identita útočníka: Hospitalizovaný 23-ročný pacient s vážnym zdravotným stavom.
- Bilancia zranení: Tri hospitalizačné zdravotné sestry, ktoré sa mu snažili v neodbornom a nebezpečnom odchode zamedziť.
„Personál oddelenia sa pacientovi snažil v odchode zo všetkých síl zabrániť, no ten reagoval fyzickým odporom,“ spresnila pre spravodajstvo TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Jedna zdravotná sestra po páde utrpela vážne zranenie ruky, ktoré si podľa lekárskych odhadov vyžiada liečenie až osem týždňov. Ďalšie dve sestry taktiež utrpeli poranenia horných končatín.
Kriminálka začala stíhanie: Zdravotníkom hrozí riziko denne
Napadnuté ženy museli po incidente samy vyhľadať lekársku pomoc priamo na chirurgickom pracovisku. Prípad okamžite prevzal vranovský vyšetrovateľ, ktorý začal realizovať potrebné procesné úkony priamo na mieste činu s cieľom zaistiť svedectvá a nemocničné záznamy.
Ďalší postup orgánov činných v trestnom konaní:
- Vedenie trestného stíhania: Polícia v danom prípade oficiálne vedie trestné konanie pre trestný čin ublíženia na zdraví chránenej osoby, keďže zdravotníci požívajú vyššiu právnu ochranu.
- Zisťovanie príčetnosti: Vyšetrovateľ bude prostredníctvom znaleckých posudkov skúmať, či bol 23-ročný mladík v čase ranného amoku pod vplyvom návykových látok, alebo či jeho konanie ovplyvnil vážny zdravotný stav.
- Preverenie bezpečnostných protokolov: Nemocnica v súčinnosti s políciou vyhodnocuje incident, aby sa posilnila ochrana slúžiacich sestier počas rizikových nočných a ranných zmien.
Napadnutie zdravotných sestier vo Vranove nad Topľou opäť otvára celospoločenskú tému bezpečnosti zdravotníkov na slovenských oddeleniach. Hoci personál denne zachraňuje životy, často sa stáva terčom nekontrolovaného hnevu či skratového konania pacientov. Vyradenie troch skúsených pracovníčok z prevádzky na obdobie ôsmich týždňov navyše skomplikuje personálnu situáciu na zasiahnutom oddelení. Polícia deklaruje, že voči útočníkovi vyvodí prísnu trestnoprávnu zodpovednosť, len čo to jeho aktuálny zdravotný stav umožní.