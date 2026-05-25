Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Kľúčový svedok Zoltán Andruskó vo svojej pondelkovej výpovedi opätovne a nekompromisne usvedčil obžalovanú Alenu Zs. z objednávky likvidácie investigatívneho reportéra. Andruskó, ktorý si za sprostredkovanie tohto brutálneho činu už odpykáva 15-ročný trest odňatia slobody, pred senátom detailne opísal nielen preberanie peňazí za vraždu novinára, ale prehovoril aj o pozadí plánovaných vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku a ďalších elitných strážcov zákona.
Záloha 20-tisíc eur a nátlak: Andruskó opísal mechanizmus objednávok
Svedok pred súdom opísal začiatky ich vzťahu, ktorý sa datuje do roku 2010, kedy sa s Alenou Zs. zoznámil cez internet. Poprel akékoľvek tvrdenia, že by obžalovanej dlhoval peniaze. Jedinou finančnou transakciou medzi nimi mala byť podľa jeho slov suma 20 000 eur, ktorú prevzal ako zálohu za likvidáciu vtedajšieho prokurátora Maroša Žilinku. Obžalovaná mala na vykonanie tohto skutku neustále a dôrazne naliehať.
Detaily sprostredkovania vrážd podľa pondelkovej výpovede Zoltána Andruskóa:
- Objednávka vraždy Jána Kuciaka: Andruskó s požiadavkou Aleny Zs. oslovil vykonávateľov Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa. Dvojica podľa neho po jednodňovom rozvažovaní ponuku prijala, za čo im boli neskôr odovzdané peniaze.
- Zámerná sabotáž vraždy Žilinku: Svedok tvrdí, že ďalšiemu obžalovanému Dušanovi K. prikázal, aby sa nikomu nič nestalo. „Nechcel som, aby bol niekto zavraždený,“ vyhlásil Andruskó s tým, že preto k realizácii skutku napokon nedošlo.
- Séria plánovaných likvidácií: Okrem Maroša Žilinku a Daniela Lipšica, ktorých vraždy si mala obžalovaná objednať na jeseň 2017, sa objednávka v roku 2018 rozšírila aj na prokurátora Petra Šufliarskeho.
„Zoltán Andruskó pred súdom detailne opísal aj okolnosti, za ktorých mu obžalovaná odovzdala finančnú hotovosť bezprostredne po tom, ako vo februári 2018 došlo vo Veľkej Mači k vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej,“ uvádza sa v súdnom spise.
Ja som s tým oslovil Szabóa a Marčeka. Stretli sme sa, oni asi deň rozmýšľali, či to chcú urobiť alebo nechcú, opísal Zoltán Andruskó moment, kedy vykonávateľom posunul objednávku na vraždu novinára.
Svedok hovorí o vyhrážkach: Mal dostať odkaz od policajného prezidenta
Pondelkové hlavné pojednávanie prinieslo aj závažné svedectvo o údajnom systéme krytia vtedajších mocných. Andruskó pred senátom Špecializovaného trestného súdu vyhlásil, že v minulosti čelil brutálnemu nátlaku zo strany policajných zložiek, ktoré ho mali nútiť k mlčanlivosti o ekonomickej trestnej činnosti a plánoch na vraždy prokurátorov.
Kľúčové body svedectva o zastrašovaní:
- Príkaz mlčať: Príslušníci polície sa mu mali v minulosti otvorene vyhrážať, že ak v prípade prípravy vrážd prokurátorov „nebudem držať hubu, dopadnem veľmi zle“.
- Paralela s vraždou exprimátora: Svedok tvrdí, že dostal sprostredkovaný odkaz, ktorý mal pochádzať priamo od vtedajšieho policajného prezidenta. V ňom stálo, že ak nezačne mlčať, skončí ako bývalý primátor Hurbanova László Basternák, o ktorého skoršej vražde mal Andruskó vedomosť.
- Tretí pokus pred ŠTS: Celý prípad sa pred Špecializovaný trestný súd vrátil už po tretíkrát, nakoľko predošlé dva oslobodzujúce rozsudky voči hlavným obžalovaným Najvyšší súd SR zrušil a vrátil vec na nové prejednanie.
Kauza, ktorá v roku 2018 otriasla celým Slovenskom, zostáva pre justičné orgány otvorená. Kým vykonávatelia Miroslav Marček a Tomáš Szabó boli právoplatne odsúdení na 25-ročné nepodmienečné tresty a samotný Szabó sa priznal aj k príprave vrážd prokurátorov, údajní objednávatelia Marian K. a Alena Zs. vinu naďalej popierajú. Pondelkový výsluch Zoltána Andruskóa potvrdil, že prokuratúra stavia svoju obžalobu na stabilnej výpovedi kľúčového svedka, pričom obhajoba sa snaží jeho dôveryhodnosť spochybniť poukazovaním na jeho vlastnú kriminálnú minulosť a motiváciu znížiť si trest. Súdne konanie bude pokračovať ďalším dokazovaním v nasledujúcich dňoch.