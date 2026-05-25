Polícia preveruje násilný trestný čin, ku ktorému došlo v pondelok ráno v jednom z rodinných domov v Turčianskych Tepliciach.
Poškodená žena tam utrpela bodné zranenia, previezli ju do nemocnice. Osobu podozrivú z činu policajti zadržali. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Na mieste zasahujú policajné zložky, ktoré vykonávajú prvotné procesné úkony,“ uviedla polícia s tým, že podozrivú osobu zadržala priamo na mieste.
„Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to situácia dovolí,“ doplnila polícia.
Správu aktualizujeme.