Trenčianska polícia prekazila nočnú akciu organizovanej dvojice zlodejov z Českej republiky. Mužov vo veku 28 a 35 rokov zadržali policajti v mestskej časti Zlatovce priamo pri čine, keď sa vlámali do samoobslužného Packeta boxu na zásielky. Obaja cudzinci boli na mieste obmedzení na osobnej slobode a vyšetrovateľ pre nich žiada väzobné stíhanie.
Zlodejov prekvapili s odcudzeným balíkom
Kriminalisti išli v tomto prípade na istotu. Zadržanie páchateľov bolo výsledkom dlhodobejšej operatívno-pátracej činnosti trenčianskej okresnej kriminálnej polície, ktorá pohyb podozrivej dvojice dôsledne monitorovala. Samotný zásah prebehol bleskovo v noci na sobotu 23. mája 2026, keď muži predpokladali, že ich nikto neuvidí. Policajti udreli bezprostredne po tom, ako sa muži vlámali do jednej zo schránok, z ktorej stihli odcudziť balík.
Detaily policajnej akcie proti páchateľom v Trenčíne:
- Miesto činu: Samoobslužný výdajný Packeta box v trenčianskej mestskej časti Zlatovce.
- Profil obvinených: Dvaja štátni príslušníci Českej republiky vo veku 28 a 35 rokov.
- Nasadené zložky: Okresná kriminálna polícia v úzkej súčinnosti s pohotovostným policajným útvarom (kukláči) Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.
„Trenčianski policajti obvinili dvojicu mužov z prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva,“ potvrdila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková s tým, že vďaka rýchlej práci policajných zložiek sa podozrivých podarilo zaistiť priamo na mieste činu s ukradnutým lupom.
Páchatelia boli zadržaní priamo pri čine. Policajti ich okamžite po vlámaní obmedzili na osobnej slobode. Miesto činu bolo riadne zadokumentované a kriminalisti na mieste zaistili viaceré kriminalistické stopy.
Čechom hrozí pobyt za mrežami
Vykrádanie balíkových boxov sa stáva pre zlodejov čoraz populárnejším terčom, no v tomto prípade narazila kosa na kameň. Polícia neberie nočné nájazdy na doručovaciu infraštruktúru na ľahkú váhu a poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Trenčín už začal trestné stíhanie.
Ďalší procesný postup justičných orgánov:
- Prebiehajúce procesné úkony: Aktuálne naďalej prebiehajú intenzívne úkony na náležité a kompletné objasnenie tohto majetkového skutku.
- Podanie návrhu na väzbu: Vzhľadom na charakter trestnej činnosti a riziko, že by obvinení cudzinci mohli ujsť, vypracovala polícia návrh na ich väzobné stíhanie.
- Vyčíslenie škôd: Kriminalisti podrobne dokumentujú rozsah mechanického poškodenia schránok a overujú presnú hodnotu zásielky, ktorú sa dvojica pokúsila odcudziť.
Nočný zásah v Trenčíne ukázal pripravenosť tamojších zložiek chrániť majetok občanov a súkromných doručovacích spoločností. Dvojica obvinených Čechov nateraz zostáva v cele predbežného zaistenia, kde čaká na eskortu pred sudcu. Ak súd vyhovie návrhu prokurátora na väzobné stíhanie, muži budú na samotný proces čakať v nápravnovýchovnom ústave. Prípad vyvolal pozornosť aj u prevádzkovateľov balíkových boxov, ktorí v reakcii na podobné útoky neustále sprísňujú kamerové a bezpečnostné systémy na celom Slovensku.