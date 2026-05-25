Na Úrade vlády SR sa dnes schádzajú traja najvyšší ústavní činitelia – prezident Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Raši a premiér Robert Fico. Mimoriadnemu trojstretnutiu predchádza napätá koaličná rada a bilaterálne rokovanie premiéra s lídrom SNS Andrejom Dankom. Vládny trojlístok čelí vážnej vnútornej kríze po tom, čo šéf národniarov oficiálne požiadal o hlavu svojho vlastného nominanta a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý však odchod z funkcie rázne odmieta.
Vojna v SNS: Danko žiada Tarabov pád, Fico rekonštrukciu odmieta
Napätie medzi predsedom SNS a ministrom životného prostredia vyvrcholilo do otvoreného politického stretu. Andrej Danko vopred avizoval, že predsedovi vlády adresuje nekompromisnú výzvu na výmenu šéfa envirorezortu. Podľa oficiálneho stanoviska SNS je nepredstaviteľné, aby Tomáš Taraba pokračoval vo funkcii, pričom mu vyčítajú, že úspechy rezortu pripisuje sebe a zlyhania hádže na materskú stranu.
Kľúčové postoje hlavných aktérov koaličného konfliktu v máji 2026:
- Nekompromisný Andrej Danko: Trvá na okamžitej výmene ministra, nakoľko Taraba podľa neho stratil politické krytie nominujúcej strany.
- Autonómny Tomáš Taraba: Dobrovoľne odstúpiť nemieni. Deklaruje, že šéf SNS má o riadení ministerstva kompletné informácie a sám seba považuje za autonómneho ministra, ktorý striktne rešpektuje zákony.
- Zmierovací Robert Fico: Opakovane vyhlasuje, že plošná rekonštrukcia vlády sa nepripravuje. Tarabu označil za významného člena kabinetu s kvalitnými pracovnými výsledkami a mieni urobiť všetko pre zachovanie stability.
„Za každých okolností chcem hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny v Národnej rade SR a jej stopercentnú pripravenosť schváliť kľúčový štátny rozpočet na rok 2027,“ zdôraznil premiér Robert Fico pred kľúčovými rozhovormi.
Pre stabilitu krajiny je v tejto chvíli kľúčové udržať funkčnú vládnu väčšinu v parlamente. Akékoľvek personálne otrasy by mohli ohroziť schvaľovanie rozpočtu, na čo premiér Robert Fico odmieta pristúpiť.
Okrem personálnych čistiek sú v hre aj ústavní sudcovia a megasúbeh úradov
Hoci personálny konflikt v SNS púta najväčšiu pozornosť verejnosti, pondelkový maratón rokovaní na Úrade vlády SR má na stole aj ďalšie zásadné témy celospoločenského významu. Zhoda troch najvyšších ústavných činiteľov bude nevyhnutná pri strategických otázkach justície a štátnej správy.
Ďalšie dôležité body pondelkového koaličného programu:
- Voľba ústavných sudcov: Predstavitelia vládnych strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS musia nájsť konsenzus pri obsadzovaní voľných postov sudcov Ústavného súdu SR.
- Spájanie veľkých úradov: Koalícia otvára politickú debatu o legislatívnej ochote spojiť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Protimonopolný úrad (PMÚ) do jednej centralizovanej inštitúcie.
- Koordinácia ústavných činiteľov: Stretnutie formátu Peter Pellegrini, Richard Raši a Robert Fico má za cieľ demonštrovať jednotu štátu v otázkach domácej a zahraničnej politiky napriek vnútorným straníckym rozporom.
Dnešný politický pondelok ukáže reálnu silu Roberta Fica ako politického mediátora. Pokus Andreja Danka o odvolanie Tomáša Tarabu priamo ohrozuje krehké spojenectvo a stabilitu v poslaneckom klube SNS, od ktorého závisí osud celej koalície. Rozhodujúce slovo bude mať premiér, pre ktorého je udržanie vládnej väčšiny pred schvaľovaním štátneho rozpočtu absolútnou prioritou. Výsledky rokovaní s účasťou hlavy štátu Petra Pellegriniho a predsedu parlamentu Richarda Rašiho naznačia, či koalícia dokáže tento interný otras prekonať bez straty väčšiny v parlamente.