Záchranné operácie na Filipínach sprevádzajú drastické správy a preteky s časom. Po nedeľňajšom katastrofálnom zrútení rozostavaného deväťposchodového betónového skeletu v Angeles City stúpol v pondelok počet potvrdených obetí na tri. Kým záchranári spod závalov hrdinsky vytiahli dvoch živých robotníkov, pod tonami nestabilného betónu zostáva uväznených najmenej 17 nezvestných ľudí. Situáciu na mieste navyše skomplikoval fakt, že padajúci kolos zasiahol vedľajší hotel.
Tragická bilancia: Smrť cudzinca v hoteli a kolapsy v troskách
Nové pondelkové správy zo dňa 25. mája 2026 odhalili ničivý rozsah nešťastia, ktoré sa odohralo neďaleko hlavného mesta Manila. Kolaps obrovskej budovy totiž nezasiahol len samotné stavenisko, ale masy betónu a lešenia sa zosunuli aj na priľahlý hotelový komplex. Tento bočný náraz si vyžiadal daň v podobe smrti nevinného hotelového hosťa, ktorý pochádzal z Malajzie.
Ďalšie dva ľudské životy vyhasli priamo v útrobách zničenej stavby napriek enormnému úsiliu lekárov:
- Zomrel po vytiahnutí: Jedného z uviaznutých robotníkov dokázali záchranári lokalizovať a vytiahnuť živého. Počas transportu sa však jeho zdravotný stav rapídne zhoršil a lekárom sa ho už nepodarilo oživiť.
- Zlyhanie srdca v pasci: Druhý robotník utrpel priamo v závale zástavu srdca. Lekárske tímy sa k nemu kvôli masívnym betónovým blokom nedokázali včas dostať, keďže bol v troskách pevne zakliesnený.
„Situáciu potvrdzuje aj regionálny hasičský úrad. Prvého muža sme vytiahli živého, ale žiaľ, jeho stav sa fatálne zhoršil a v nemocnici zraneniam podľahol. Druhý robotník utrpel fatálnu zástavu srdca priamo pod troskami – lekári mu nedokázali pomôcť, pretože bol stále neprístupne zakliesnený v hĺbke sutín.“
Opísala tragické momenty hovorkyňa hasičského zboru Maria Leah Sajiliová.
Záchranári kopú holými rukami, 17 ľudí spalo na stavenisku
Najväčšiu úzkosť momentálne prežívajú rodiny **17 nezvestných osôb**, ktoré sú stále zasypané. Podľa Sajiliovej ide prevažne o stavebných robotníkov, ktorí mali v čase nočného kolapsu po smene a spali priamo v provizórnych ubytovniach na stavenisku. Obrovským šťastím v nešťastí bolo, že hoci na objekte celkovo pracovalo až 70 ľudí, drvivá väčšina z nich odišla na víkend domov k rodinám.
Hasiči a armádni špecialisti museli kvôli extrémne nestabilnému terénu radikálne zmeniť taktiku a ťažkú techniku nateraz odstavili:
- Riziko ďalšieho zosuvu: Akýkoľvek náhly pohyb alebo vibrácie spôsobené ťažkými mechanizmami by mohli spustiť sekundárny kolaps konštrukcie, čo by definitívne usmrtilo preživších v podzemných vzduchových kapsách a ohrozilo samotných hasičov.
- Ručné odstraňovanie: Drvivá väčšina prác sa v týchto hodinách vykonáva ručne. Záchranári doslova po kúskoch odhadzujú suť a pília lešenie.
- Nasadenie termálnych skenerov: Špecializované tímy nasadzujú do akcií pokročilé termálne skenery a akustické mikrofóny na zachytenie možných známok života (tlkot srdca, telesné teplo).
Až v momente, keď prístroje s definitívnou platnosťou vylúčia prítomnosť akýchkoľvek živých osôb pod ruinami, dostanú povolenie nastúpiť ťažké bagre a žeriavy na definitívne odpratanie trosiek a vyzdvihnutie tiel obetí.
Presná príčina, prečo sa deväťposchodový betónový kolos v Angeles City zrútil ako domček z karát, zostáva nateraz neznáma a bude predmetom prísneho nezávislého vyšetrovania.
Pondelkový posun v tragédii na Filipínach ukazuje, že počiatočný optimizmus vystriedala krutá realita. Smrť malajzijského turistu vo vedľajšom hoteli demonštruje, že stavebné zanedbania v Angeles City mali fatálny dosah aj na bezbranné okolie. Rozhodnutie záchranárov odstaviť ťažkú techniku a pracovať výhradne ručne s termálnymi skenermi je síce prejavom obrovskej profesionality a úcty k ľudskému životu, no pre 17 robotníkov spiacich v ruinách to znamená pomalé umieranie. V máji 2026, kedy moderné technológie umožňujú monitorovať statiku budov v reálnom čase, je zrútenie takto masívneho objektu neospravedlniteľným zločinom. Pokiaľ vyšetrovanie preukáže korupciu pri schvaľovaní statických posudkov alebo fatálne poddimenzovanie betónových pilierov zo strany developera, filipínska vláda bude musieť pristúpiť k exemplárnym trestom pre výstrahu celému stavebnému sektoru v krajine.