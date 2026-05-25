Historický mier na Blízkom východe je na dosah ruky, no Biely dom si dáva načas a odmieta akékoľvek unáhlené závery. Podľa zistení americkej stanice Fox News je rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom hotová už na 95 percent a Teherán s jej prísnymi podmienkami v princípe súhlasil. Washington však prejavuje maximálnu opatrnosť a odkazuje, že namiesto okamžitého podpisu dáva iránskym ajatolláhom ultimátum v podobe niekoľkých dní, počas ktorých bude nad krajinou stále visieť hrozba zničujúcich vojenských úderov.
Dohoda o uráne a Hormuze je na stole, ladia sa formulácie
Hoci americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ešte cez víkend optimisticky naznačoval, že k prelomovému oznámeniu by mohlo dôjsť okamžite, realita v pondelok 25. mája 2026 ukazuje, sa vyjednávači dostali k najcitlivejšej fáze – presným právnym formuláciám.
Vysokopostavený zástupca Trumpovej administratívy pre médiá potvrdil, sa kľúčové strategické piliere memoranda sú už pevne zadefinované:
- Jadrový arzenál pod kontrolou: Spojené štáty a Irán dosiahli zhodu v otázke likvidácie a redukcie iránskych jadrových zásob obohateného uránu.
- Odblokovanie svetovej ekonomiky: Teherán súhlasil s opätovným otvorením strategického Hormuzského prielivu, ktorého ochromenie vyhnalo ceny ropy do astronomických výšin.
„Ešte nemáme finálnu dohodu. Nebudeme ju podpisovať dnes ani zajtra. Prezident Donald Trump chce dať Iránu ešte päť, šesť alebo sedem dní, aby boli všetky zostávajúce body úspešne a bezchybne dokončené. Určite neuzavrieme zlú dohodu. Ak sa nedosiahne stopercentný výsledok, stále máme na stole iné možnosti a sme pripravení okamžite obnoviť masívne vojenské útoky.“
Uviedol nemenovaný predstaviteľ americkej vlády.
Rubio pre NYT: Regionálna podpora je silná, ale zázraky za 72 hodín nečakajte
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v exkluzívnom rozhovore pre prestížny denník The New York Times potvrdil, sa pripravovaný dohovor získal nečakane silnú diplomatickú podporu kľúčových hráčov v regióne Blízkeho východu, a to vrátane štátov, ktoré sa plánujú pripojiť k rozšíreným Abrahámovským dohodám. Rubio však zároveň schladil prehnané očakávania verejnosti, keď zdôraznil, sa takto komplexnú zmluvu o jadrovom odzbrojení Teheránu skrátka nie je možné definitívne uzavrieť v priebehu 72 hodín.
Tento postoj priamo nadväzňuje na nedeľňajšie vyhlásenia, kedy prezident Donald Trump na svojej sieti Truth Social potvrdil, sa dal svojim vyjednávačom pokyn nespěchať. Čas podľa neho hrá jednoznačne v prospech USA, kým iránsky režim krváca pod tlakom námornej blokády.
Detaily plánu Axios: 60 dní prímeria a výmena ropy za urán
Zákulisné informácie o technickom pozadí možnej zmluvy priniesol rešpektovaný politický portál Axios. Podľa jeho zdrojov by prvá fáza dohody fungovala nasledovne:
- Dočasné predĺženie prímeria: Podpisom dokumentu by sa prebiehajúce prímerie automaticky predĺžilo o 60 dní.
- Ekonomický kyslík pre Teherán: Počas tohto dvojmesačného prechodného obdobia by bol kompletne spriechodnený Hormuzský prieliv a Irán by získal dočasné povolenie na predaj obmedzeného množstva svojej ropy na svetových trhoch.
- Finálny jadrový rozstrel: Týchto 60 dní by obe strany využili na intenzívne, detailné rokovania o definitívnej a permanentnej likvidácii iránskych centrifúg pod dohľadom inšpektorov, na čom nekompromisne trvá aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Zverejnenie informácie, že dohoda je hotová na 95 percent, svedčí o tom, že Trumpova stratégia maximálneho tlaku a vojenských hrozieb dotlačila Teherán k múru. Päť až sedemdňové okno, ktoré Biely dom v máji 2026 poskytol Iránu, je čistým taktickým ťahom. Trump si chce pred zrakmi Jeruzalema a arabských spojencov overiť, či islamská republika pod hrozbou obnovenia zničujúceho bombardovania skutočne pristúpi na totálne vyvezenie obohateného materiálu. Navrhované 60-dňové prímerie podľa portálu Axios je pre obe strany výhodným obchodom: svet dostane iránsku ropu a stabilný Hormuz, kým Trump získa čas na dotiahnutie najväčšieho zahraničnopolitického úspechu svojho pontifikátu (resp. administratívy) bez jediného výstrelu. Ak však Teherán počas týchto siedmich dní začne kľučkovať v textových formuláciách, americké bombardéry na základniach v Perzskom zálive sú pripravené zmeniť 95-percentnú dohodu na prach.