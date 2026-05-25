Geopolitické spojenectvo medzi Havanou a Pekingom naberá v čase hlbokej kubánskej krízy reálne kontúry. Do prístavu v kubánskom hlavnom meste Havana dorazila strategická zásielka 15 000 ton ryže, ktorú ostrovnému štátu darovala Čína. Ide o prvú vlnu z masívneho potravinového balíka, ktorým chce ázijská veľmoc zachrániť karibského spojenca pred hroziacim hladomorom a totálnym kolapsom ekonomiky pod tlakom nových amerických sankcií.
Čínska ryža pre milióny Kubáncov
Zásielka, ktorá do krajiny dorazila uplynulú nedeľu 24. mája 2026, je úvodnou fázou z celkového čínskeho prísľubu vo výške **60 000 ton** tejto základnej obilniny. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel okamžite vyjadril Pekingu hlbokú vďačnosť a potvrdil, sa pomoc bude distribuovaná s najvyššou prioritou.
„Tento ušľachtilý prejav solidarity sa dostane k miliónom spotrebiteľov vo všetkých provinciách a v osobitnej obci Isla de la Juventud (Ostrov mládeže), ako aj do našich kritických zdravotníckych a vzdelávacích inštitúcií. Srdečné puto priateľstva a spolupráce, ktoré nás spája, sa v kľúčových momentoch ešte viac posilňuje.“
Napísal kubánsky líder na sociálnej sieti X.
Čínsky veľvyslanec v Havane v štátnej televízii zdôraznil, sa táto masívna dodávka predstavuje vôbec najväčšiu potravinovú pomoc zo strany Pekingu tomuto ostrovnému štátu za posledné roky.
Ropné embargo a energetická agónia Havany
Komunistická Kuba čelí dusiacemu ekonomickému embargu zo strany USA už od roku 1962, no situácia sa dramaticky vyhrotila na začiatku tohto roka. V januári 2026 totiž Kuba definitívne prestala dostávať dotovanú ropu od svojho kľúčového latinskoamerického spojenca – Venezuely. Stalo sa tak po radikálnej zmene kurzu Washingtonu, kedy Spojené štáty pohrozili drakonickými sankciami každej krajine alebo prepravnej spoločnosti, ktorá by venezuelskú surovinu Kube predávala.
Dôsledky pre kubánsku infraštruktúru sú katastrofálne:
- Kolaps energetickej siete: Výpadky elektrického prúdu (tzv. apagones) paralyzujú krajinu na 12 až 18 hodín denne.
- Paralýza dopravy a priemyslu: Nedostatok palív zasiahol domáce poľnohospodárstvo, čo viedlo k fatálnemu výpadku domácej produkcie potravín a liekov.
Trumpov tlak na 94-ročného Castra a hrozba zmeny režimu
Napätie v regióne eskalovalo minulý týždeň, kedy čínska diplomacia ostro odsúdila najnovší právny krok Spojených štátov. Washington sa totiž rozhodol oficiálne obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta, dnes 94-ročného Raúla Castra, v súvislosti so zostrelením civilných lietadiel exilovej organizácie z roku 1996.
Tento krok vyvolal na medzinárodnej scéne vlnu špekulácií, sa administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v máji 2026 pokúša spustiť cielenú operáciu na zmenu politického režimu na Kube. Čína preto dôrazne vyzvala Biely dom, aby okamžite prestal využívať jednostranné sankcie a účelové právne nástroje na šikanovanie suverénnych štátov.
Príchod čínskej potravinovej pomoci do Havany je jasným dôkazom toho, že Karibik sa v roku 2026 stáva jedným z hlavných bojísk novej studenej vojny medzi Washingtonom a Pekingom. Donald Trump zvolil voči Kube taktiku maximálneho ekonomického vyhladovania, kedy odstrihnutím venezuelskej ropy priviedol ostrov na hranicu tmy. Snaha obžalovať 94-ročného Raúla Castra mala poslúžiť ako finálny psychologický tlak na starú gardu komunistickej strany. Čína však vyslaním 60 000 ton ryže demonštruje, že nenechá svojho strategického pešiaka na prahu USA padnúť. Pre milióny vyhladovaných Kubáncov je síce ázijská obilnina dočasnou záchranou, no bez vyriešenia ropnej agónie zostane Kuba iba paralyzovaným ostrovom závislým od humanitárnych milodarov z druhého konca planéty.