Vatikán dnes zažíva jeden z najdôležitejších momentov modernej cirkevnej histórie. Pápež Lev XIV. v pondelok prednesie svoje dlho očakávané vyhlásenie k umelej inteligencii (AI), ktorým reaguje na etické, existenčné a spoločenské výzvy spojené s jej rapídnym rozvojom na celom svete. Svätý Otec sa osobne zúčastní na slávnostnej prezentácii svojho prvého encyklika s názvom Magnifica humanitas, ktorým Cirkev oficiálne definuje svoje postavenie v prebiehajúcej digitálnej revolúcii.
Anthropic vo Vatikáne: Keď sa tvorcovia Claude postavia armáde
Prezentácia na pôde Svätej stolice tento pondelok 25. mája 2026 spája svet viery a špičkovej vedy. Okrem cirkevných hodnostárov sa na podujatí zúčastňujú poprední svetoví technologickí experti. Medzi najsledovanejších hostí patrí spoluzakladateľ amerického AI gigantu Anthropic.
Tento startup, tvorca pokročilého modelu Claude, sa momentálne nachádza uprostred ostrého súdneho sporu s americkou armádou. Anthropic totiž odmietol nátlak Pentagonu a odmietol zmeniť svoje interné etické pravidlá, ktoré striktne zakazujú zneužívanie ich systémov na masové sledovanie obyvateľstva či priame autonómne riadenie zbraňových systémov.
Lev XIV. varuje pred deštruktívnou špirálou vojenskej AI
Pápež Lev XIV., ktorý bol zvolený pred rokom ako vôbec prvý Američan v histórii na petrovom stolci, urobil z etiky technológií kľúčový pilier svojho pontifikátu. Ostro kritizuje prebiehajúce zbrojné preteky v oblasti vojenskej umelej inteligencie a varuje pred virtuálnym nahrádzaním reality.
„Delegovanie autonómnych rozhodnutí o živote a smrti ľudských bytostí na chladné stroje a algoritmy je deštruktívna špirála, z ktorej niet návratu. Musíme rázne varovať pred nebezpečenstvom postupného nahrádzania objektívnej reality jej simuláciou a virtuálnou ilúziou, ktorá deformuje ľudskú dôstojnosť.“
Uviedol Svätý Otec vo svojom posolstve.
Hrozba koncentrácie moci: OSN varuje pred biliónovými ziskami
Naliehavosť vatikánskeho dokumentu podčiarkujú aj najnovšie prognózy Organizácie Spojených národov (OSN). Podľa expertov by globálny trh s umelou inteligenciou mohol do roku 2033 dosiahnuť astronomickú hodnotu až 4,8 bilióna dolárov (viac ako štyri bilióny eur). To predstavuje masívny, až 25-násobný nárast v priebehu jediného desaťročia.
Hlavným rizikom je však nespravodlivé prerozdelenie tohto bohatstva:
- Koncentrácia kapitálu: Drvivá väčšina ziskov z AI revolúcie hrozí skončiť v rukách extrémne úzkej skupiny technologických oligarchov a nadnárodných korporácií.
- Zatváranie okna príležitosti: Generálny tajomník OSN António Guterres v tejto súvislosti varoval, sa historické okno na globálne sformovanie pravidiel AI v záujme mieru, spravodlivosti a zachovania ľudskosti sa nezvratne zatvára.
Nadväznosť na odkaz Rerum novarum a Františka I.
Zverejnenie **Magnifica humanitas** nadväzuje na niekoľkoročné štúdium cirkvi o technológiách AI, ktorým sa hlboko zaoberal už predchodca súčasného pápeža, zosnulý pápež František. Nová encyklika Leva XIV. však posúva sociálne učenie cirkvi na úroveň záväznej doktríny ochrany ľudí.
Nový text bol symbolicky podpísaný 15. mája, presne v deň 135. výročia vydania slávnej encykliky Rerum novarum pápeža Leva XIII. z roku 1891, ktorá chránila robotníkov počas priemyselnej revolúcie. Podobnosť medzi parou a algoritmami nie je náhodná.
„Priemyselná revolúcia v 19. storočí od základov zmenila trh práce, životy rodín, geopolitickú hegemóniu aj mocenské vzťahy,“ vysvetľuje Marijana Grbesová, profesorka politológie na Univerzite v Záhrebe. Podľa nej dnešný text jasne deklaruje, sa v ére AI už ľudstvu nestačí len vzdelávať. „Je to akútny budíček pre celú našu civilizáciu, aby sme začali digitálne nástroje používať rozumne,“ uzatvára profesorka.
Dnešné zverejnenie encykliky Magnifica humanitas potvrdzuje, že Vatikán pod vedením pápeža Leva XIV. mieri do prvej línie etického boja proti technologickému divokému západu. Spojenie s predstaviteľmi startupu Anthropic na dnešnej tlačovej konferencii vysiela jasný signál Silicon Valley, že sebaregulácia tvorcov ako Claude voči vojenským zákazkám Pentagonu je správna cesta. Ak sa naplnia varovania OSN a zisky z umelej inteligencie vo výške 4,8 bilióna dolárov pohltí len hŕstka vyvolených, hrozí vznik nového digitálneho feudalizmu. Prvý americký pápež vydal svoj budíček v máji 2026 v hodine dvanástej. Nie je to útok na pokrok, ale ultimatívna obhajoba človeka pred algoritmami, ktorá donúti svetových lídrov zamyslieť sa, či miliardové zisky stoja za stratu ľudskej duše a kontroly nad zbraňami hromadného ničenia.