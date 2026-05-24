Slovenskí hokejoví reprezentanti neudržali krok so silným favoritom a vo svojom šiestom vystúpení v základnej B-skupine na Majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku podľahli Kanade 1:5. Zverenci trénera Vladimíra Országha odohrali s top favoritom turnaja brilantné dve tretiny, no v záverečnom dejstve doplatili na prísne vylúčenia a smrtiace kontry zámorského výberu. Napriek druhej prehre v turnaji majú Slováci s 11 bodmi na konte postup do štvrťfinále stále vo vlastných rukách, no pred utorňajším finále skupiny ich čaká dráma.
Katastrofálna tretia tretina zmarila sen o senzácii
Zápas v zaplnenej aréne v meste Fribourg mal od úvodu strhujúce tempo. Slováci vybehli na favorita bez rešpektu a už v prvých minútach preverili brankára Greavesa nebezpečnými pokusmi Kollár, Kmec a Faško-Rudáš. Skóre sa však po prvýkrát menilo na opačnej strane. V 15. minúte využil hrubú chybu v slovenskej rozohrávke dravý Dylan Cozens a po asistencii Sidneyho Crosbyho poslal Kanadu do vedenia 1:0. Slováci však nezvesili hlavy a v druhej tretine predviedli jeden zo svojich najlepších výkonov na turnaji, kedy javorové listy prestrieľali v pomere 12:9.
Zaslúžená odmena prišla v 29. minúte. Útočník Kristián Pospíšil si nakorčuľoval s pukom do kruhu a výstavnou strelou švihom vymietol pavučinu v kanadskej bránke – 1:1. Zápas sa však definitívne zlomil na začiatku tretieho dejstva, kedy oslabené Slovensko po faule Okuliara kleslo do hry v troch proti piatim. Zámorské hviezdy túto ponuku nekompromisne potrestali a spustili gólovú lavínu.
Priebeh kanadského tlaku v záverečnej tretine:
- 43. minúta: Presilovkovú kombináciu pretavil do víťazného gólu Gabriel Vilardi – 1:2.
- 45. minúta: Skúsený kapitán John Tavares dotlačil puk za chrbát Samuela Hlavaja a zvýšil na 1:3.
- 48. minúta (Šok v presilovke): Slováci inkasovali vo vlastnej početnej výhode, kedy im unikol Ryan O'Reilly a v oslabení upravil na 1:4.
- 50. minúta: Definitívnu bodku za zápasom dal talentovaný mladík Macklin Celebrini, ktorý zblízka uzavrel na konečných 1:5.
Kompletný rezultát a zostavy
Slovensko – Kanada 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
Góly a asistencie: 29. K. Pospíšil (Radivojevič, Rosandič) – 15. Cozens (Crosby, Celebrini), 43. Vilardi (Tavares, Thomas), 45. Tavares (O'Reilly, Rielly), 48. O'Reilly (Bouchard), 50. Celebrini (Vilardi, Scheifele).
Rozhodcovia: Ondráček (ČR), Bjork – Jonsson (obaja Švéd.), Sostumoen (Nór.). Vylúčení: 1:4 na 2 min. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:1. Diváci: 6 939.
Slovensko: Hlavaj – Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Liška, Hrivík, Okuliar – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Nauš, Kollár – Petrovský.
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, Demelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Tavares, O'Reilly, Holloway – Martone, Minten, Brown – Finnie.
Matematika postupu: V utorok proti Švédom v boji o všetko
Porážka s Kanadou situáciu v skupine poriadne zamotala. Slováci majú momentálne na 3. mieste 11 bodov, no v tesnom závese majú na chrbte dravé Nórsko, ktoré stráca jediný bod a má zápas k dobru. Klúčovým faktom pre zverencov Vladimíra Országha zostáva lepšia bilancia zo vzájomného zápasu, v ktorom severanov zdolali 2:1. O postupovom osude sa definitívne rozhodne na začiatku týždňa.
Aktuálny stav tabuľky B-skupiny vo Fribourgu:
- 1. Kanada – 6 zápasov | 17 bodov (istý postup)
- 2. Česko – 5 zápasov | 13 bodov (istý postup)
- 3. SLOVENSKO – 6 zápasov | 11 bodov
- 4. Nórsko – 5 zápasov | 10 bodov
- 5. Švédsko – 6 zápasov | 9 bodov
- 6. Dánsko – 6 zápasov | 5 bodov
- 7. Slovinsko – 6 zápasov | 3 body
- 8. Taliansko – 6 zápasov | 1 bod
Slovenský tím čaká po pondelkovom dni voľna záverečný a rozhodujúci duel v základnej skupine v utorok 26. mája 2026 o 16:20 hod., kedy vykorčuľujú proti silnému Švédsku. Naši reprezentanti budú paralelne s napätím sledovať aj zostávajúce zápasy Nórov, ktorých v závere programu preveria výbery Česka a Dánska.
Výsledok 1:5 vyzerá na papieri kruto, no neodzrkadľuje verný obraz hry, ktorú naši chlapci predvádzali štyridsať minút. Vladimír Országh dokázal tím takticky pripraviť tak, že javorové listy v druhej tretine herne tápali a nevedeli nájsť recept na slovenský pohyb. Fatálne zlyhanie v disciplíne a inkasovaný gól v bizarnej vlastnej presilovke na 1:4 však ukázali hernú zrelosť kanadských hviezd ako Crosby či Tavares. Pre slovenský výber je táto facka v pravý čas cennou lekciou pred utorňajším kľúčovým zápasom so Švédmi. Matematika nepustí – ak chceme pomýšľať na štvrťfinálový úspech a vyhnúť sa spoliehaniu na zakopnutie Nórov, musíme proti trom korunkám bodovať naplno. Samuel Hlavaj v bránke bude musieť predviesť životný výkon, pretože švédska ofenzíva nám po nedeľňajšom kanadskom tanci žiadne taktické chyby v defenzíve nedaruje.