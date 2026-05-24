Očakávané podpisovanie historického prímeria na Blízkom východe sa nateraz odkladá. Americký prezident Donald Trump v nedeľu nečakane zatiahol ručnú brzdu a oznámil, že nariadil svojim vyjednávačom, aby sa s finálnym podpisom dohody s Iránom neponáhľali. Podľa Bieleho domu hrá čas v prospech Washingtonu. Kým diplomacia ladí detaily, Spojené štáty odmietajú poľaviť z tlaku a trvajú na tom, že Teherán sa musí definitívne vzdať akýchkoľvek jadrových ambícií a podrobiť sa prísnym podmienkam, ktoré koordinujú s Izraelom.
Náhly zvrat: Sobotňajší optimizmus vystriedalo taktizovanie
Tento krok prináša výrazný obrat v rétorike po tom, čo ešte v sobotu večer Donald Trump tvrdil, že memorandum o porozumení je z veľkej časti dohodnuté. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio dokonca v nedeľu predpoludním z Indie vyslal signál, že svetové mocnosti stoja len hodiny od formálneho ukončenia vojny na Blízkom východe. Prestížny politický portál Axios však s odvolaním sa na zdroje z ministerstva zahraničných vecí USA potvrdil, že k podpisu v priebehu dnešného dňa už s určitosťou nedôjde.
„Rokovania prebiehajú hladko a konštruktívne. Svojim predstaviteľom som však dal jasný pokyn, aby sa s uzavretím dohody zbytočne neponáhľali, keďže čas hrá momentálne v náš prospech. Obe strany si musia dať na čas a urobiť to správne. V takto kritickej zmluve si nemožno dovoliť žiadne chyby!“
Napísal americký prezident v nedeľu 24. mája 2026 v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Blokáda prístavov pokračuje, Trump sníva o rozšírení mierových dohôd
Trump opísal súčasné vzťahy s Iránskou islamskou republikou ako čoraz profesionálnejšie a produktívnejšie. Napriek diplomatickému pokroku však Biely dom odmieta zložiť zbrane. Prezident potvrdil, že masívna americká námorná blokáda iránskych prístavov bude nekompromisne pokračovať až do momentu fyzického dosiahnutia, overenia a spečatenia finálnej dohody.
Zároveň načrtol odvážnu geopolitickú víziu pre celý región Blízkeho východu:
- Rozšírenie spojenectiev: Trump sa poďakoval blízkovýchodným krajinám za kooperáciu a vyhlásil, že stabilita sa ešte viac posilní ich budúcim pristúpením k historickým Abrahámovským dohodám.
- Šokujúca alternatíva pre Teherán: Tieto dohody, sprostredkované USA v roku 2020, pôvodne normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, SAE a Marokom. „A kto vie, možno by sa v budúcnosti chcela pripojiť aj Iránska islamská republika!“ dodal Trump bez ďalších detailov.
Netanjahu po telefonáte s Trumpom: Likvidácia jadrových zariadení je podmienkou
Do diplomatického maratónu rázne vstúpil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý informoval o detailoch svojho sobotňajšieho strategického telefonátu s americkým prezidentom. Jeruzalem dal jasne najavo, že nepodporí žiadny dokument, ktorý by Teheránu ponechal zadné dvierka k atómovej bombe.
Podľa Netanjahua sa obaja lídri absolútne zhodli na tom, že dohoda musí definitívne eliminovať iránsku jadrovú hrozbu, čo v praxi znamená:
- Úplnú a fyzickú likvidáciu iránskych zariadení určených na obohacovanie uránu.
- Kompletné a kontrolované vyvezenie všetkého obohateného jadrového materiálu mimo územia Iránu.
Izraelský premiér doplnil, že s Trumpom podrobne prediskutovali aj technické memorandum o opätovnom otvorení strategického Hormuzského prielivu. Zároveň zdôraznil, že ho šéf Bieleho domu opätovne uistil o neotrasiteľnom práve Izraela na vojenskú obranu proti teroristickým hrozbám na všetkých frontoch vrátane prebiehajúcich operácií v susednom Libanone.
Nedeľné vyhlásenia Donalda Trumpa a Benjamina Netanjahua jasne ukazujú, že hoci je mierová dohoda s Iránom na stole, Washington a Jeruzalem hrajú hru s vysokými stávkami a odmietajú lacný kompromis. Trumpovo taktické spomalenie vyjednávačov v máji 2026 svedčí o tom, že Spojené štáty chcú využiť ekonomickú agóniu Teheránu spôsobenú námornou blokádou na dosiahnutie totálnej kapitulácie jeho jadrového programu. Netanjahuove nekompromisné požiadavky na fyzickú likvidáciu centrifúg a vyvezenie uránu sú pre iránskych ajatolláhov extrémne horkou pilulkou. Ak Kremeľ alebo iní aktéri do tohto procesu zasiahnu, rokovania môžu kedykoľvek stroskotať. Pokiaľ však Trumpova stratégia maximálneho tlaku pretrvá, odložený podpis zmluvy v najbližších dňoch prinesie buď definitívne otvorenie Hormuzského prielivu, alebo nekontrolovateľný vojenský výbuch v celom regióne.