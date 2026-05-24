Leto udrelo na Slovensku plnou silou a prepisovalo doterajšie teplotné mapy. Meteorológovia počas tejto nedele oficiálne zaznamenali vôbec prvý tropický deň tohto roka. Na viacerých automatických meteorologických staniciach ortuť teplomera nekompromisne prekonala magickú hranicu, pričom odborníci varujú, že extrémne horúčavy budú v najbližšom čase ešte gradovať.
Magická tridsiatka padla na viacerých miestach
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojej nedeľňajšej analýze zo dňa 24. mája 2026 potvrdil, že prílev mimoriadne teplého, pôvodom tropického vzduchu od juhu vyvrcholil splnením prísnych klimatologických kritérií. Ako tropický deň sa v meteorológii definuje deň, kedy maximálna denná teplota vzduchu dosiahne alebo presiahne hranicu presne 30 °C.
Podľa čerstvých operatívnych údajov zo synoptických sietí bolo toto maximum namerané hneď v niekoľkých najteplejších regiónoch Slovenska:
- Podunajská nížina: Tradičné teplé lokality na juhozápade krajiny hlásili teploty medzi 30 °C až 31 °C už v skorých popoludňajších hodinách.
- Východoslovenská nížina: Horúci vzduch zasiahol aj juhovýchodné okresy, kde stanice rovnako potvrdili pokorenie tropickej hranice.
Horúčavy budú gradovať, vrchol nastane v strede týždňa
Obyvatelia Slovenska by sa mali pripraviť na to, že vlna horúčav ani zďaleka nekončí. SHMÚ vo svojej najnovšej výstrahe upozorňuje, že tropické teploty sa stanú v nasledujúcich dňoch bežnou realitou na väčšine nášho územia.
„Šanca na zaznamenanie tropického dňa je aj v ďalších nadchádzajúcich dňoch mimoriadne vysoká. V našich vôbec najteplejších lokalitách sa v podstate rovná absolútnej istote. Nadpriemerne teplé počasie bude na našom území kontinuálne vrcholiť zhruba v strede budúceho týždňa.“
Uviedli meteorológovia vo svojom oficiálnom stanovisku.
Obrat v doterajšom charaktere počasia prinesie až záver týždňa. Podľa predpovedných modelov postúpi cez strednú Európu studený front, ktorý v druhej polovici týždňa prinesie mierne ochladenie, prehánky a očakávané búrky z tepla.
Nástup prvého tropického dňa už v tretej dekáde mája jasne potvrdzuje dlhodobý trend urýchleného nástupu letného počasia na našom území. Pre poľnohospodárov a vodohospodárov je táto májová tridsiatka vztýčeným prstom, nakoľko skoré horúčavy spojené s vysokým výparom môžu rýchlo odštartovať vlnu sucha. Keďže teplotný vrchol má prísť až v strede týždňa, kedy teploty na juhu môžu vystúpiť na takmer 33 °C, lekári dôrazne odporúčajú nepodceňovať pitný režim a vyhýbať sa priamemu slnku v poludňajších hodinách. Mierne ochladenie na konci týždňa síce prinesie úľavu, no prechod frontu cez takto prehriatu atmosféru bude nepochybne sprevádzaný rizikom nebezpečných lokálnych supercelárnych búrok.