Pokojné nedeľné popoludnie v Šuranoch vystriedal šok a strach. V jednom z bytových domov na Partizánskej ulici bolo nájdené bezvládne telo muža bez známok života. Na miesto okamžite dorazili elitní vyšetrovatelia a kriminalistické tímy. Polícia potvrdila, že prípad vyšetruje ako závažný násilný trestný čin a v súvislosti s tragédiou už zadržala prvého podozrivého.
Krvavý nález na Partizánskej ulici
Mrazivý objav zmobilizoval záchranné a policajné zložky v meste Šurany (okres Nové Zámky) túto nedeľu 24. mája 2026 v popoľudňajších hodinách. Po vstupe do bytu v bytovom dome na Partizánskej ulici našli privolaní policajti mŕtve mužské telo so stopami, ktoré jasne indikovali cudzí zásah. Okolie bytovky bolo okamžite opáskované a vchod obsadili muži zákona.
Aktuálny stav vyšetrovania na mieste činu:
- Zadržanie podozrivého: Kriminalisti reagovali bleskovo a v krátkom čase obmedzili na osobnej slobode muža, ktorý je dôvodne podozrivý z účasti na tejto trestnej činnosti.
- Zaisťovanie stôp: Na mieste incidentu momentálne pracujú policajní technici a súdni znalci, ktorí podrobne dokumentujú miesto činu a zaisťujú biologické a balistické materiály.
Polícia potvrdila podozrenie na násilnú smrť
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru prostredníctvom svojich oficiálnych komunikačných kanálov potvrdilo, že verzia o prirodzenom úmrtí bola okamžite vylúčená. S podozrivým mužom už vyšetrovatelia rozbehli kolotoč prvotných procesných úkonov.
„Udalosť v Šuranoch v tejto chvíli intenzívne preverujeme v súvislosti s dôvodným podozrením na spáchanie násilného trestného činu. Vzhľadom na to, že na mieste stále prebiehajú prvotné, neodkladné a neopakovateľné procesné úkony, bližšie informácie k identite obete či motívu poskytneme verejnosti, akonáhle to procesná situácia vo vyšetrovaní dovolí.“
Doplnilo vo svojom oficiálnom vyhlásení policajné vedenie.
Nález mŕtveho tela v Šuranoch a okamžité zadržanie podozrivého v nedeľu popoludní svedčia o tom, že policajný aparát mal v rukách horúcu stopu hneď od začiatku. Správa o násilnom akte na Partizánskej ulici okamžite vyvolala vlnu špekulácií medzi miestnymi obyvateľmi, no polícia zatiaľ z taktických dôvodov uvalila na detaily informačné embargo. Najbližšie hodiny budú pre vyšetrovanie kľúčové. Pokiaľ zaistenej stopy a výsluch podozrivého potvrdia vražedný motív, vyšetrovateľ predloží prokurátorovi návrh na vzatie obvineného do väzby, čím sa uzavrie prvá fáza vyšetrovania tejto šurianskej tragédie.