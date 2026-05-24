Európska diplomacia spustila prekvapivú ofenzívu na pozadí vrcholiacej krízy na Ukrajine. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu prekvapivo telefonoval so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. Ide o vôbec prvý známy rozhovor medzi týmito dvoma lídrami od vypuknutia ruskej invázie v roku 2022. Paríž sa týmto utajovaným krokom pokúša na poslednú chvíľu vraziť klin medzi Moskvu a jej najbližšieho satelitného spojenca.
Macronovo varovanie: Nezaťahujte Bielorusko do vojny
Rozhovor, ktorý iniciovala francúzska strana, sa uskutočnil túto nedeľu 24. mája 2026. Podľa informácií z diplomatických kruhov v Paríži bol hlavným motívom telefonátu narastajúci tlak Kremľa na Minsk. Emmanuel Macron počas rázneho dialógu apeloval na Alexandra Lukašenka, aby si zachoval zvyšky suverenity a odmietol priame zapojenie svojich vojsk do bojov na ukrajinskom fronte.
Kľúčové body a požiadavky francúzskej diplomacie počas rozhovoru:
- Stopka pre bieloruskú armádu: Macron na Lukašenka dôrazne naliehal, aby definitívne odmietol tlak Moskvy a nezatiahol Bielorusko do otvorenej agresie proti Ukrajine.
- Podmienka pre Európu: Francúzsky prezident vyzval minského lídra, aby bezodkladne podnikol nevyhnutné kroky na zlepšenie katastrofálnych vzťahov medzi Bieloruskom a Európskou úniou.
- Obojstranné vzťahy: Lídri prebrali aj zmrazené bilaterálne vzťahy medzi Parížom a Minskom v kontexte prebiehajúcej geopolitickej izolácie režimu.
Záložný plán Európy pre prípad zlyhania Trumpa
Tento bezprecedentný diplomatický kontakt sa odohráva v mimoriadne kritickom čase. Európski predstavitelia v kuloároch intenzívne diskutujú o potrebe vypracovania vlastnej bezpečnostnej stratégie pre prípad, že očakávané mierové snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom stroskotajú na neprijateľných územných požiadavkách Moskvy.
„V momente, kedy Washington vsádza všetko na jednu kartu a rokuje s Teheránom aj Moskvou, Európa si musí pripraviť vlastné alternatívne scenáre a komunikačné kanály. Izolovať Lukašenka v momente, kedy sa rozhoduje o novej bezpečnostnej architektúre kontinentu, by bolo strategickou chybou. Paríž sa pokúša otestovať, či je Minsk ochotný urobiť ústupky výmenou za zmiernenie európskych sankcií.“
Ozrejmil situáciu nemenovaný vysokopostavený zdroj z prostredia francúzskej prezidentskej kancelárie.
Zelenského varovania pred novým severným frontom
Bielorusko, ako bývalá sovietska republika, zostáva pre Vladimira Putina strategickým vazalom. Kremeľ zneužil bieloruské územie už na začiatku invázie vo februári 2022, kedy odtiaľ ruské tanky vyrazili na neúspešný útok na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v máji 2026 opakovane a verejne varuje, sa spravodajské služby registrujú masívne presuny techniky a Rusko sa pokúša o definitívne a plnohodnotné vtiahnutie bieloruskej armády do vojny.
Nedeľňajší telefonát medzi Macronom a Lukašenkom je jasným dôkazom toho, že Európa sa odmieta nechať odsunúť na vedľajšiu koľaj Trumpovou administratívou. Macronova snaha otvoriť priamy kanál s Minskom v máji 2026 ukazuje, že západní spojenci hľadajú akékoľvek slabé miesta v rusko-bieloruskom spojenectve. Lukašenko, ktorý balansuje na hrane prežitia a plnej anexie zo strany Moskvy, dostal od Paríža ponuku na útek z totálnej izolácie. Otázne zostáva, či má minský diktátor pod neustálym dohľadom ruských generálov vôbec reálnu moc urobiť akýkoľvek autonómny krok, alebo bol Macronov telefonát len zbožným želaním európskej diplomacie pred blížiacou sa búrkou na ukrajinsko-bieloruských hraniciach.