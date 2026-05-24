Praha zažíva masívnu vlnu občianskeho odporu, ktorá ochromila centrum mesta. Na Staromestskom námestí sa v nedeľu po dvoch týždňoch opäť zišli tisíce ľudí, aby demonštrovali proti kontroverznému vládnemu zákonu o médiách verejnej služby. Nová legislatíva má zrušiť koncesionárske poplatky a financovanie Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) naviazať priamo na štátny rozpočet. Protestujúci, vedení spolkom Milion chvilek, vnímajú tento krok ako frontálny útok na nezávislosť verejnoprávnych médií a pochodujú priamo k úradu vlády.
Milion chvilek pritvrdzuje: Tretí protest v máji a tisíce podpisov
Nedeľňajšia akcia zo dňa 24. mája 2026 je už tretím masovým podujatím, ktoré občianski aktivisti k tejto téme v priebehu mesiaca zorganizovali. Protestná vlna odštartovala pochodom k budove Českého rozhlasu, pokračovala minulotýždňovými demonštráciami vo všetkých krajských mestách Českej republiky a vyvrcholila dnešným pražským zhromaždením.
Organizátori v pozvánke otvorene skritizovali ignorantský prístup vládneho kabinetu a ministra kultúry:
„Toto je už tretia veľká akcia v rade a vládni politici s ministrom kultúry Otom Klempířom na čele sa stále iba zbabelo vykrúcajú. Je najvyšší čas politikom jasne ukázať, že to občianska spoločnosť myslí vážne a že im nezávislé médiá do rúk nikdy nedáme.“
Rozsiahly protestný sprievod sa zo Staromestského námestia vydal na pochod historickým centrom Prahy. Trasa vedie cez Karlov most, okolo budovy ministerstva kultúry až priamo pred Úrad vlády ČR (Strakovu akadémiu). Tam plánujú organizátori premiérovi odovzdať petíciu s masívnou podporou viac než 180 000 podpisov občanov, ktorí nekompromisne žiadajú okamžité stiahnutie tohto zákona.
Likvidačný rozpočet pre rok 2027 a Minářov plán
Predseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář už teraz avizoval, že tlak ulice nebude poľavovať. O mesiac plánuje zorganizovať ďalší protestný pochod, ktorý bude smerovať priamo k budove Českej televízie na kavalských horách.
Hlavné výhrady voči reforme ministra Ota Klempířa z polovice apríla:
- Zrušenie koncesií: Zákon definitívne ruší doterajší systém koncesionárskych poplatkov, ktorý garantoval finančnú nezávislosť médií od vládnej moci.
- Rozpočtové škrty: Financovanie ČT a ČRo má prejsť pod priamu kontrolu štátneho rozpočtu. Podľa prepočtov pre rok 2027 by obe inštitúcie dostali na svoju činnosť výrazne menej peňazí, než koľko získavajú zo súčasných poplatkov, čo kritici označujú za skrytú finančnú likvidáciu.
Babiš priznáva vlnu kritiky, vláda zasadá v pondelok
Návrh legislatívy vyvolal obrovské zemetrasenie nielen na verejnosti, ale aj v rámci pripomienkového konania, kde sa proti nemu ohradilo množstvo kľúčových štátnych inštitúcií vrátane samotných ministerstiev. Premiér Andrej Babiš cez víkend priznal, že obrovské množstvo zásadných pripomienok pre vládu „nie je dobrou vizitkou“.
Predseda vlády však ubezpečil, že kabinet sa bude každou jednou námietkou podrobne zaoberať. Na rokovanie plánuje osobne prizvať aj generálnych riaditeľov oboch dotknutých verejnoprávnych inštitúcií. Vládny kabinet by mal o tomto bode s vysokou prioritou rokovať už na svojom pondelkovom zasadnutí 25. mája 2026.
Masové pražské protesty spolku Milion chvilek jasne ukazujú, že snaha naviazať Českú televíziu a Český rozhlas na štátny rozpočet narazila na tvrdý odpor občianskej spoločnosti. Navrhovaný model financovania pre rok 2027, ktorý obom inštitúciám ordináre kráti rozpočty, dáva kritikom do rúk nepriestrelný argument, že vládny kabinet Andreja Babiša sa snaží verejnoprávne médiá finančne vyhladovať a následne ich politicky ovládnuť. Odovzdanie 180 000 podpisov priamo pred Úradom vlády je pre premiéra obrovským reputačným rizikom pred blížiacimi sa voľbami. Pokiaľ Babiš a minister Klempíř na pondelkovom zasadnutí nezaradia spiatočku a neupravia financovanie tak, aby bola zachovaná absolútna nezávislosť od štátnej kasy, Praha sa musí pripraviť na horúce politické leto, ktoré môže vážne otriasť stabilitou celej vládnej koalície.