Opozícia okamžite využíva hlboký rozkol vo vládnom klube národniarov a spúšťa frontálny útok na kľúčového ministra. Poslanci Národnej rady SR za klub hnutia Slovensko a strany Za ľudí oficiálne oznámili, že sú pripravení okamžite dodať všetky svoje podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcú definitívne odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prešlo to ako priama výzva pre Andreja Danka, ktorý má teraz šancu dokázať, či svoje hrozby o konci koalície myslí vážne.
Jakab: Celá zonácia je len biznis pre oligarchov
Na nedeľnej mimoriadnej tlačovej konferencii vystúpil opozičný poslanec Július Jakab, ktorý ostro skritizoval doterajšie pôsobenie šéfa envirorezortu. Podľa hnutia Slovensko (bývalé OĽANO) Tomáš Taraba na svojej stoličke vo vláde už dávno nemal sedieť, pričom jeho reformy označil za škodlivé pre štát.
Hlavné výhrady hnutia Slovensko voči ministrovi životného prostredia:
- Ochrana oligarchov: Podľa Jakaba je ním pripravený projekt zonácie národných parkov šitý na mieru pre vplyvných oligarchov a finančné skupiny, ktorí potrebujú z chránených Tatier urobiť priestor pre svoj vlastný súkromný biznis.
- Okamžitá mobilizácia: Poslanecký klub hnutia Slovensko a Za ľudí je v plnom počte pripravený pridať sa k iniciatíve ostatných opozičných strán a okamžite spustiť proces odvolávania.
Drsné ultimátum pre Danka: Chlapské slovo alebo handra Roberta Fica?
Opozičný poslanec Július Jakab adresoval mimoriadne tvrdý odkaz predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, ktorý sa momentálne utápa v osobnom spore s Tarabom. Podľa neho má šéf národniarov jedinečnú príležitosť ukázať celému Slovensku, ako vážne myslí svoje verejné vyhlásenia o podrazoch a klamstvách zo strany Tarabu.
„Nech Andrej Danko teraz pred celým národom ukáže, či si skutočne stojí za svojím chlapským slovom, alebo je len obyčajnou handrou v rukách premiéra Roberta Fica. Ak teraz neustúpi, opäť s ním v koalícii všetko poutierajú. Nedosiahne absolútne nič, nevymení Tarabu a pred zrakmi verejnosti zostane iba poslušným prisluhovačom vlády Roberta Fica, presne tak, ako to zbabelo dokazuje tieto tri roky.“
Tento politický tlak prichádza v momente, kedy poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Tamara Stohlová rovnako potvrdila, že progresívci reálne zvažujú iniciovanie mimoriadnej schôdze v parlamente. Stohlová aj centrála SNS však rázne odmietli Tarabove konšpirácie o tom, že by medzi Dankom a progresívcami existovala tichá dohoda na vzájomnej podpore pri odstrele ministra.
Pondelkový rozstrel na Úrade vlády s podmienkou väčšiny
Celá vládna kríza sa tak koncentruje do pondelkového poludnia 25. mája 2026. Predseda SNS Andrej Danko plánuje osobne predložiť návrh na odvolanie Tarabu premiérovi Robertovi Ficovi na spoločnom krízovom stretnutí, ktoré šéf kabinetu urgentne zvolal. Fico však dal národniarom jasnú podmienku – ak chcú personálnu výmenu na envirorezorte, SNS musí priniesť stopercentnú garanciu udržania vládnej väčšiny v parlamente.
Vicepremiér Tomáš Taraba cez víkend potvrdil, že z funkcie dobrovoľne neodíde, nakoľko má podporu svojich poslancov a plne si stojí za čistotou a pripravenosťou projektov zonácií národných parkov. Danko je podľa neho o všetkých krokoch na ministerstve detailne informovaný a jeho útoky sú čisto politicky motivované.
Nedeľná ofenzíva hnutia Slovensko zatiahla vládnu koalíciu do dokonalej politickej pasce. Július Jakab presne pomenoval patovú situáciu, v ktorej sa Andrej Danko ocitol. Ak šéf SNS v pondelok na Úrade vlády ustúpi Robertovi Ficovi a nechá Tarabu na jeho stoličke, v očiach verejnosti aj opozície definitívne stratí tvár a politickú vážnosť. Ak však bude nekompromisne trvať na Tarabovom odchode, minister splní svoju hrozbu, stiahne lojálnych poslancov do opozície a položí krehkú väčšinu 78 hlasov. Opozícia je pripravená hodiť Dankovi záchranné koleso v podobe podpisov na mimoriadnu schôdzu, čím však vládny kabinet Roberta Fica vystavuje bezprecedentnému riziku pádu hneď na začiatku dôležitého rozpočtového týždňa.