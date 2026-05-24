Pripravovaný vládny balíček na naštartovanie slovenskej ekonomiky čaká zásadná zaťažkávacia skúška. Celkovo 54 prorastových opatrení prejde pred schválením vo vláde plnohodnotným sociálnym dialógom a posúdením zo strany tripartity. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to potvrdil minister práce Erik Tomáš. Opozícia však vládny kabinet tvrdo kritizuje za obrovské meškanie a neschopnosť dohodnúť sa na konkrétnych krokoch, pričom prichádza s vlastnými receptami na boj s prebujnenou byrokraciou.
Dvojfázové nasadzovanie a stopka pre požiadavky firiem
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš spresnil, že navrhovaný vládny megabalík sa v legislatívnej podobe nedostane na rokovanie kabinetu najbližšiu stredu 27. mája 2026. Presný časový harmonogram a postup schvaľovania bude kľúčovou témou pondelkovej koaličnej rady 25. mája.
Opatrenia budú rozdelené do dvoch strategických fáz, pričom zasiahnu investície, dane, odvody, energie, trh práce a podnikateľské prostredie:
- Prvá fáza (Ihneď): Do legislatívneho procesu pôjdu opatrenia, ktoré sú prakticky bez akéhokoľvek dosahu na štátny rozpočet.
- Druhá fáza (Jeseň): Opatrenia s priamym finančným vplyvom na štátnu kasu sa predložia až na jeseň 2026, kedy bude koalícia oficiálne rokovať o zákone o štátnom rozpočte na rok 2027.
Šéf rezortu práce zároveň vyslal jasný signál zamestnávateľským zväzom. Vyhlásil, že strana Hlas-SD bude v koalícii striktne vetovať radikálne návrhy firiem, ktoré by išli na úkor práv zamestnancov. Odmieta skrátenie obednej prestávky na 15 minút, predĺženie skúšobnej doby z troch na šesť mesiacov, ako aj rušenie rekreačných a športových poukazov.
Ostrá kritika opozície: Meškáte a riešite banality
Do vládnych plánov sa ostro obula podpredsedníčka opozičného Progresívneho Slovenska (PS) a poslankyňa Simona Petrík. Vláde vyčítala, že prorastové opatrenia prináša nepochopiteľne neskoro, hoci od začiatku vedela o katastrofálnom stave verejných financií. Podľa nej sa koalícia doteraz nedokázala na ničom reálnom dohodnúť a verejnosť netuší, čo ju čaká.
„Doteraz ste vlastne nepriniesli nič reálne, nie ste schopní sa vnútri koalície dohodnúť, čiže podnikatelia v skutočnosti netušia, aké tie opatrenia budú. Za prorastové opatrenie navyše vydávate také banality, ako je zrušenie povinnosti vyvesovať v prevádzke oznámenie o evidencii tržieb. Skutočným prorastovým opatrením by bolo napríklad predvyplnené daňové priznanie zo strany štátu, čo by reálne pomohlo podnikateľom s prebujnenou byrokraciou.“
Spor o príplatky a odvodové zaťaženie
Simona Petrík v diskusii navrhla, že slovenskej ekonomike by výrazne pomohlo plošné zníženie daňovo-odvodového zaťaženia o 2 až 3 percentá, v závislosti od deficitu, ktorý očakáva na úrovni medzi 5 a 6 %. Pripomenula, že zníženie zaťaženia o každé 1 % stojí štát 360 miliónov eur. Tieto zdroje navrhuje nájsť v efektívnejšom výbere daní, ktorý sa podľa dát PS oproti roku 2023 zhoršil o masívnych 1,2 miliardy eur.
Minister Tomáš však odmietol akékoľvek ústupky v otázke mzdových benefitov, na ktoré tlačia zamestnávatelia:
- Viazanosť príplatkov: Hlas-SD zásadne nesúhlasí s odpojením príplatkov za prácu v noci a cez víkendy od minimálnej mzdy. S rastom minimálnej mzdy budú automaticky rásť aj tieto príplatky.
- Šesť stupňov náročnosti: Rezort práce neustúpi ani požiadavke na zrušenie šiestich zákonných stupňov minimálnej mzdy podľa náročnosti vykonávanej práce.
Progresívci chcú zrušiť transakčnú daň a zapojiť mladých
Opozičná poslankyňa zdôraznila, že Progresívne Slovensko plne podporuje požiadavku Konfederácie odborových zväzov (KOZ), aby reformy nezaťažovali peňaženky zamestnancov. Petrík pripomenula, že PS už do Národnej rady SR predložilo legislatívny návrh na úplné zrušenie kontroverznej transakčnej dane, ktorá podľa nej paralyzuje biznis.
Ako ďalšie prorastové alternatívy uviedla zavedenie formátu takzvaného mikropodnikania bez nutnosti vedenia komplikovaného účtovníctva (s fixným danením na úrovni 3 % pri ročnom obrate do 6 600 eur) či legislatívne umožnenie slobodného podnikania mladým ľuďom už od 16 rokov.
Diskusia o 54 prorastových opatreniach odhaľuje hlboký ideologický rozpor medzi sociálnou politikou Hlasu a trhovými požiadavkami zamestnávateľov. Erik Tomáš si pred pondelkovou koaličnou radou jasne zastal zamestnancov, čím však riskujeme, že vládny balíček stratí svoj reálny „prorastový“ potenciál pre firmy. Výhrady Simony Petrík ohľadom prepadu výberu daní o 1,2 miliardy eur sú pre vládu vztýčeným prstom. Pokiaľ koalícia na jeseň 2026 neponúkne reálne stimuly, ale len administratívne kozmetické úpravy, rozpočet pre rok 2027 sa pod tlakom vysokého deficitu ocitne v slepej uličke, z ktorej krajinu nevyvedie ani schválenie transakčnej dane, ani ignorovanie tripartity.