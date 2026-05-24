Koaličná vojna národniarov nabrala brutálne obrátky a definitívne rozbila poslanecký klub. Slovenská národná strana (SNS) ostro odsúdila vyhlásenia svojho vlastného ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a obvinila ho z podlých politických podrazov a chladnokrvných mediálnych klamstiev. Vedenie strany potvrdilo, že Andrej Danko v pondelok oficiálne doručí premiérovi Robertovi Ficovi návrh na Tarabovo okamžité odvolanie z funkcie podpredsedu vlády, pričom jeho zotrvanie na poste označilo za absolútne nepredstaviteľné.
SNS vracia úder: Žiadne pakty s progresívcami neexistujú
Bleskovú a mimoriadne tvrdú reakciu centrály národniarov tlmočila riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová v oficiálnom nedeľňajšom stanovisku. Strana v ňom rázne poprela Tarabovo obvinenie z televíznej diskusie, podľa ktorého sa mal Andrej Danko tajne spojiť s Progresívnym Slovenskom (PS), aby spoločnými hlasmi v parlamente zlikvidovali úspešného ministra.
„Slovenská národná strana vyhlasuje, že s opovrhnutím odsudzuje klamstvá a politické podrazy Tomáša Tarabu, ktoré dnes predviedol v relácii V politike. Slovenská národná strana neviedla žiadne rokovania na žiadnej úrovni so žiadnou opozičnou politickou stranou. Je politicky úplne pochopiteľné, že opozícia aj bez akejkoľvek konzultácie s nami rozumie elementárnym politickým postupom a kritizuje zlyhania envirorezortu.“
Taraba ako strojca prvej krízy a konflikt s Huliakom
Vedenie SNS v stanovisku po prvýkrát otvorene pomenovalo hlboké personálne rany, ktoré vnútri poslaneckého klubu vreli už od parlamentných volieb. Strana vyčíta Tomášovi Tarabovi, že od samého začiatku vzniku vládneho trojzáprahu cielene prehlboval konflikty s lídrom Národnej koalície Rudolfom Huliakom. Podľa národniarov to bol práve Taraba, kto svojím egoistickým správaním politicky spôsobil prvú vážnu koaličnú krízu a rozpad jednotného klubu.
Dôvody, pre ktoré SNS trvá na okamžitom odchode ministra:
- Parazitovanie na úspechoch: Strana obviňuje Tarabu, že všetky ministerské úspechy a milióny z plánu obnovy pripisoval výhradne sebe, kým manažérske neúspechy a kritiku za zonácie hádzal na chrbát Slovenskej národnej strane.
- Zrada pôvodného plánu: Centrála pripomenula, že Taraba sa mal pôvodne podľa pôvodných koaličných dohôd stať ministrom kultúry a vedenie envirorezortu mu bolo zverené až dodatočne.
- Zneužívanie klamstiev: Podľa Škopcovej minister momentálne produkuje mediálne výmysly (vrátane ponuky kresla pre Filipa Kuffa) len preto, aby v panike zachránil svoju vlastnú lukratívnu funkciu vo vláde.
Danko ide v pondelok nekompromisne za Ficom
Podľa Zuzany Škopcovej je pozícia predsedu Andreja Danka skalopevná. SNS sa opiera o platné znenie koaličnej zmluvy, ktorá jej dáva plnú autonómiu nad personálnym obsadením jej rezortov.
„SNS má neodškriepiteľné právo navrhovať podľa svojej vlastnej úvahy meno ministra kedykoľvek. Nepotrebuje na to súhlas ani predsedu vlády, ani samotného ministra Tarabu,“ skonštatovala riaditeľka kancelárie. Danko predloží oficiálnu požiadavku na odvolanie už na pondelkovom stretnutí 25. mája 2026, kde si pred koaličnou radou sadne za jeden stôl s Tarabom a premiérom Robertom Ficom.
Tento krok nasleduje po tom, čo Taraba v nedeľu naplno vyostril situáciu vyhlásením, že z funkcie sám neodíde a v prípade núteného odvolania stiahne so sebou do opozície viacerých lojálnych poslancov, čím by vláda stratila väčšinu.
Nedeľné vyhlásenie SNS definitívne spaľuje mosty pre akýkoľvek kompromis medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom. Obvinenia z politických podrazov a klamstiev ukazujú, že vnútrostranícka nenávisť dosiahla bod, z ktorého už niet návratu. Vládna koalícia sa tak v predvečer pondelkovej rady ocitá na absolútnom kraji priepasti. Ak Robert Fico vyhovie Dankovi a odvolá Tarabu, minister splní svoju hrozbu, rozbije vládnu väčšinu 78 hlasov a uvrhne krajinu do menšinového chaosu. Ak naopak premiér Tarabu podrží, potupí Andreja Danka, poruší koaličnú zmluvu a riskuje, že skratovo reagujúci šéf SNS kompletne stiahne celú stranu z vládneho trojzáprahu. V máji 2026 tak paradoxne o osude stability štátu nerozhoduje opozícia, ale vnútrokoaličná deštrukcia dvoch ambicióznych lídrov na jednom ministerstve.