Koaličná vojna medzi Slovenskou národnou stranou a jej vlastným ministerským nominantom naplno prepukla v priamom prenose. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike rázne vyhlásil, že napriek enormnému tlaku predsedu SNS Andreja Danka odmieta dobrovoľne abdikovať. Taraba navyše obvinil Danka zo zákulisných intríg, kupovania lojality štátnych tajomníkov a z údajného sprisahania s opozičným Progresívnym Slovenskom (PS).
Taraba: Vymeniť ma môžu, ale ja sám nebydem kapitulovať
Šéf envirorezortu Tomáš Taraba prelomil mlčanie a otvorene pomenoval rozkol s človekom, ktorý ho do exekutívy nominoval. Reagoval tak na pretrvávajúce víkendové vyhlásenia Andreja Danka, ktorý od premiéra Roberta Fica nekompromisne požaduje Tarabov odchod v rámci rekonštrukcie vlády. Taraba zdôraznil, že na odchod zo stoličky nevidí žiadny vecný dôvod, nakoľko Danko disponuje kompletnými informáciami o chode ministerstva a ešte pred mesiacom ho chválil ako špičkového manažéra.
„Vymeniť ma môžu, to je ich legitímne právo, ale ja sám dobrovoľne nikdy neabdikujem. Som autonómny minister, ktorý prísne rešpektuje zákony tejto krajiny. Zdôrazňujem, že nie som ani členom SNS, pretože ma do tejto strany po voľbách odmietli prijať.“
Podľa Tarabu sa v kuloároch parlamentu rodí bizarná dohoda, kde by za jeho odvolanie mali spoločne hlasovať poslanci SNS a opozičného PS. Varoval, že ak sa takáto koalícia s opozíciou pretaví do reality, nenechá to bez odozvy. „Ak má nastať to, čo sa avizuje, že sa kresťansko-národná strana ide cynicky spojiť so stranou propagujúcou homosexuálne manželstvá, aby robila čistky v našej vláde, na túto skutočnosť bude reagovať podľa mojho odhadu nie jeden poslanecký mandát,“ dodal podpredseda vlády, čím naznačil možnú stratu vládnej väčšiny v Národnej rade SR.
Zákulisné ponuky pre Kuffovcov a rodinkárstvo
Minister Taraba v relácii odhalil šokujúce informácie o tom, ako sa predseda národniarov snaží rozložiť vedenie ministerstva životného prostredia zvnútra. Danko mal podľa jeho slov osobne prísť za štátnym tajomníkom rezortu Filipom Kuffom s lukratívnou ponukou.
Zákulisné personálne ťahy na envirorezorte podľa Tarabu:
- Ponuka ministerského kresla: Andrej Danko sľúbil Filipovi Kuffovi post ministra po plánovanej rekonštrukcii vlády, no podmienkou bolo, že sa verejne otočí proti svojmu šéfovi a povie, že „Taraba je zlý“.
- Odmietnuté rodinkárstvo: Taraba objasnil aj vzťahy s druhým štátnym tajomníkom Štefanom Kuffom. Potvrdil, že s ním nemá osobný spor, no musel rázne odmietnuť jeho požiadavku, aby minister vymenoval Kuffovho syna za šéfa Tatranského národného parku (TANAP).
Ostrý stred s PS kvôli debaklu so zonáciami
Do diskusie ostro zasiahla podpredsedníčka opozičného Progresívneho Slovenska Tamara Stohlová. Razantne odmietla akékoľvek konšpirácie o tichej dohode medzi PS a Dankom, ktorá by mala údajne slúžiť na prekrytie medializovanej kauzy okolo nadácie matky šéfa progresívcov Michala Šimečku. Podanie návrhu na odvolanie Tarabu v parlamente však zo strany opozície nevylúčila.
Stohlová podrobila Tarabovo 1,5-ročné pôsobenie zdrvujúcej kritike najmä v oblasti reformy národných parkov:
- Zlyhanie plánu obnovy: Poslankyňa vyčítala ministrovi, že za celý čas nebol schopný dokončiť legislatívny návrh zonácií národných parkov podľa kritérií, ktoré si sám vyrokoval v rámci revízie európskeho plánu obnovy. Vláda predloženie neustále zbabelo odkladá.
- Vzdávanie sa kontroly štátu: Súčasný Tarabov koncept zonácie podľa nej nepredstavuje upratovanie vo výnimkách, ale nebezpečné a dobrovoľné vzdávanie sa štátnej kontroly nad vzácnym prírodným dedičstvom.
Taraba obvinenia odmietol a vyhlásil, že Slovensko splnilo všetky prísne európske kritériá. Podľa neho je hlavnou úlohou zonácie stabilizovať pomery na území a jasne pripraviť konkrétne lokality, kde sa nachádza potenciál pre hospodársky a turistický rozvoj regiónov.
Kritika ekonomiky a hľadanie vinníka na ÚVO
V ekonomickej rovine sa oponenti stretli pri téme konsolidácie a vládnych balíčkov. Vicepremiér Taraba vysoko ocenil, že kabinet konečne začal viesť dialóg s veľkými podnikateľskými zväzmi o realizácii prorastových opatrení. Stohlová však oponovala, že slovenská ekonomika pod vedením súčasnej koalície úplne zastavila svoj rast, a to výhradne kvôli domácim manažérskym zlyhaniam, nie kvôli externým vplyvom.
Taraba kontroval tým, že rozvoj krajiny brzdí legislatíva. Tvrdí, že rast slovenskej HDP je o dve percentá nižší preto, že pravidlá pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sú nastavené tak rigorózne, že priemerné posudzovanie veľkých strategických projektov trvá až 1,5 roka, čo fatálne blokuje štart akejkoľvek masívnej výstavby. Podpredsedníčka PS reagovala s tým, že minister využíva ÚVO ako otrepanú výhovorku pre vlastnú neschopnosť už príliš dlho.
Otvorený konflikt medzi Tomášom Tarabom a Andrejom Dankom potvrdzuje, že vzťahy vo vládnom klube SNS definitívne vykoľajili. Tarabovo vyhlásenie v televízii TA3, kde verejne opísal Dankovo kupovanie lojality Filipa Kuffa a odmietnuté rodinkárstvo pri riadení TANAP-u, zasadilo koalícii ťažkú ranu. Premiér Robert Fico sa pred pondelkovou koaličnou radou ocitá v zložitej pozícii. Nemôže vyhovieť Dankovej požiadavke na odstrel úspešného vicepremiéra, nakoľko Taraba jasne pohrozil, že so sebou stiahne lojálnych poslancov, čím by vládna koalícia v máji 2026 okamžite padla do menšinového statusu a stratila akúkoľvek šancu na bezpečné schválenie štátneho rozpočtu.