Ruské raketové peklo nad Ukrajinou vyvolalo tvrdú medzinárodnú odozvu. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová ostro odsúdila nedeľňajší masívny kombinovaný nálet, pri ktorom Moskva opäť nasadila obávanú hypersonickú balistickú raketa Orešnik. Podľa Bruselu ide o číry terorizmus, politické zastrašovanie a bezohľadný jadrový hazard, na ktorý musí Európa odpovedať drastickým zvýšením tlaku na Kremeľ.
Brusel reaguje: Rusko je v slepej uličke a terorizuje mestá
Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová reagovala na nočný útok na svojej sociálnej sieti X. Vyhlásila, že ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa stretnú už na budúci týždeň, aby koordinovali spoločný postup a prerokovali nové možnosti, ako radikálne sprísniť sankcie a medzinárodnú izoláciu Ruska.
„Rusko sa na bojisku dostalo do slepej uličky, a tak terorizuje Ukrajinu cielenými útokmi na centrá miest. Použitie rakety Orešnik, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice, je taktikou čistého politického zastrašovania a bezohľadným hazardovaním s jadrovou hrozbou. Ide o ohavné teroristické činy, ktorých jediným cieľom je zabiť čo najviac civilistov a vyvolať v spoločnosti strach.“
Cieľom bola Bila Cerkva, nálety neprežili štyria ľudia
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spresnil, že nedeľňajší útok hypersonickým systémom stredného doletu nesmeroval priamo na Kyjev, ale na strategické mesto Bila Cerkva, ktoré leží juhozápadne od metropoly. Celková bilancia tohto kombinovaného nočného útoku je však tragická, nakoľko Rusko proti obrancom nasadilo bezprecedentné množstvo techniky:
- Rozsah útoku: Ruská armáda vypustila na ukrajinské ciele až 600 útočných dronov a 90 rakiet rôznych typov.
- Civilné obete: Masívny nálet si vyžiadal najmenej štyri ľudské životy.
- Zásah metropoly: Dve z obetí hlásia úrady priamo z hlavného mesta Kyjev, kde trosky rakiet zapálili obytné domy.
Kremeľ priznáva úder a hovorí o odvete za Luhansko
Moskva odpálenie svojej najnovšej zbrane oficiálne potvrdila. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že vykonalo masívny a presne cielený úder na vojenské veliteľstvá, strategické základne a kľúčové podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu.
Kremeľ útok otvorene deklaruje ako odvetu za piatkový zásah školského objektu v okupovanej Luhanskej oblasti, kde počet obetí podľa ruskej strany stúpol na 18. Hoci Kyjev akúkoľvek zodpovednosť za incident v Luhansku rázne odmietol, Rusko to využilo ako zámienku na nedeľňajšiu eskaláciu.
Mýtus o nezostreliteľnej zbrani Vladimira Putina
Pre hokejový (resp. raketový) systém Orešnik išlo o v poradí tretie ostré nasadenie vo vojne. Ruský prezident Vladimir Putin túto balistickú strelu neustále vyzdvihuje ako technologický klenot, ktorý pre jeho extrémnu hypersonickú rýchlosť, presahujúcu desaťnásobok rýchlosti zvuku (Mach 10), údajne nedokáže zachytiť žiadny súčasný systém protivzdušnej obrany na svete.
Z histórie doterajších útokov systémom Orešnik:
- November 2024 (Dnipro): Prvé historické odpálenie smerovalo na priemyselný závod v meste Dnipro. Podľa ukrajinskej armády vtedy raketa niesla len cvičnú hlavicu bez výbušnín a mala plniť najmä rolu zastrašovania.
- Január 2026 (Ľvov): Druhý úder zasiahol Ľvovskú oblasť v tesnej blízkosti hraníc NATO, čo vyvolalo ostré odsúdenie zo strany lídrov Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka.
- 24. máj 2026 (Bila Cerkva): Tretí masívny úder s kombinovanou podporou 690 bezpilotných prostriedkov a rakiet.
Nasadenie hypersonického Orešnika s kapacitou niesť jadrové zbrane uprostred nedeľňajšieho ranného masívu 690 útočných prostriedkov je zo strany Vladimira Putina jasným posolstvom. Kremeľ sa ním snaží demonštrovať, že na akékoľvek ukrajinské úspechy odpovie bezprecedentným konvenčným ničením civilných centier. Kaja Kallasová správne pomenovala, že pre Putina ide o politický nástroj strachu, ktorým chce ochromiť vôľu západných spojencov dodávať Ukrajine zbrane dlhého doletu. Pokiaľ však EÚ a USA na budúcotýždňovom samite neodpovedia dodaním pokročilých protiraketových štítov schopných likvidovať hypersonické ciele, drahé hračky z dielne ruského zbrojárskeho priemyslu budú beztrestne vymazávať z mapy ďalšie mestá ako Bila Cerkva.