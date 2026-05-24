Vládny trojzáprah je napriek vyostreným personálnym konfliktom stabilný a pripravený vládnuť až do riadneho termínu volieb. V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na televízii Joj 24 to vyhlásil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Špekulácie o rekonštrukcii kabinetu označil za obyčajné chodbové reči. Zároveň však šokoval otvoreným vyhlásením, že je pripravený opustiť ministerské kreslo kvôli kandidatúre v jesenných samosprávnych voľbách.
Spor v SNS sú len chodbové reči, Taraba má moju podporu
Minister Samuel Migaľ sa odmietol nechať zatiahnuť do vnútrostraníckeho konfliktu medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a vicepremiérom Tomášom Tarabom. Podobne ako premiér Robert Fico, aj šéf rezortu investícií sa postavil na stranu súčasného ministra životného prostredia, čo jasne ukazuje rozloženie síl pred pondelkovou koaličnou radou.
„Do tohto sporu sa nenechám zaťahovať. Tomáša Tarabu však osobne považujem za jedného z najschopnejších ministrov súčasnej vlády. Je kľúčové, aby sa vnútrostranícke problémy akéhokoľvek subjektu neprenášali na obyčajných ľudí. To, že sa v kuloároch hovorí o rekonštrukcii vládnej koalície, sú nateraz len chodbové reči. V súčasnosti ide o úplne bezpredmetnú otázku, najdôležitejšie pre nás všetkých bude spoločne prijať štátny rozpočet.“
Ministerská stolička pôjde bokom kvôli Prešovskému kraju
Najväčším prekvapením diskusie bolo Migaľovo priznanie ohľadom jeho politickej budúcnosti v roku 2026. Minister potvrdil, že sa plánuje naplno zapojiť do jesenného súboja o kreslo župana Prešovského samosprávneho kraja. V prípade, že si to vyžiadajú jeho stranícke povinnosti, je pripravený vzdať sa funkcie člena vlády ešte pred samotným spustením ostrej kampane.
Kľúčové body Migaľovej regionálnej stratégie a obhajoby:
- Podpora od premiéra: Migaľ očakáva, že predseda vlády Robert Fico jeho kandidatúru na prešovského župana v najbližších týždňoch oficiálne podporí, pričom potvrdil, že o tom už viedli osobné rozhovory.
- Odmietnutie zneužívania funkcie: Razantne odmietol kritiku, že by ministerské výjazdy a právomoci využíval na skrytú predvolebnú kampaň.
- Kancelária na východe: Potvrdil, že jeho rezort zriadil detašované pracovisko na východnom Slovensku. Podľa neho nejde o kampaň, ale o dôležitý krok, aby minister pracoval priamo z regiónu a pomáhal ľuďom na mieste.
- Žiadne lipnutie na mandáte: V prípade volebného úspechu v kraji je pripravený odísť z vysokej celoštátnej politiky a vzdať sa aj poslaneckého mandátu.
Kritika prorastového balíka: Kde zostali investičné víza?
Hoci minister deklaruje koaličnú súdržnosť, na pondelkovej koaličnej rade 25. mája 2026 neplánuje mlčať. Oznámil, že sa bude partnerov natvrdo pýtať, prečo do pripravovaného vládneho ekonomického balíka neboli zahrnuté prorastové opatrenia z dielne jeho rezortu.
Konkrétne poukázal na projekt investičných víz, ktorý bol podľa neho nepochopiteľne zhodený zo stola. „Považujeme to za vážnu chybu. Sú to veľmi rýchlo zarobené peniaze pre krajinu, ktoré sme následne vedeli efektívne použiť na ďalšie potrebné sociálne opatrenia pre občanov,“ dodal sklamane minister.
Otázku obsadenia lukratívneho postu nového guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) nechal Migaľ otvorenú s tým, že výber konkrétneho mena je nateraz výhradne na politickej dohode dvoch najsilnejších vládnych strán – Smeru-SD a Hlasu-SD.
Nedeľné vyjadrenia Samuela Migaľa vnášajú do predvečera koaličnej rady nový rozmer. Hoci minister upokojuje verejnosť slovami o stabilite, jeho otvorená kritika, že vládny ekonomický balík ignoruje projekty ako investičné víza, odhaľuje programové trhliny medzi partnermi. Najzásadnejším momentom však zostáva jeho ochota abdikovať z ministerskej funkcie kvôli prešovskej župe. Pre vládny kabinet Roberta Fica to znamená, že kým v pondelok bude hasiť spor medzi Dankom a Tarabom, už v najbližších mesiacoch bude musieť riešiť novú personálnu otázku – kto nahradí Migaľa na čele dôležitého ministerstva investícií bez toho, aby to narušilo krehké prímerie v koalícii.