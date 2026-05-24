Premiér Robert Fico rázne zasiahol do šíriacich sa špekulácií o personálnych otrasoch vládneho kabinetu. Vyhlásenia o pripravovanej rekonštrukcii vlády či okamžitom odchode ministra financií Ladislava Kamenického do čela Národnej banky Slovenska (NBS) označil za čisté výmysly. Predseda vlády zdôraznil, že prioritou číslo jeden zostáva udržanie stabilnej parlamentnej väčšiny a nekompromisná príprava štátneho rozpočtu pre rok 2027. Otázku nového guvernéra NBS navyše podmienil definitívnym verdiktom súdu nad Petrom Kažimírom.
Kamenický do NBS neodchádza, čaká ho rozpočtový boj
Podľa slov predsedu vlády Roberta Fica nemá šéf štátnej kasy v tejto chvíli priestor na zmenu stoličky. Hoci premiér nevylúčil, sa Ladislav Kamenický môže mať takúto profesijnú ambíciu v budúcnosti, v súčasnej napätej ekonomickej situácii je jeho odchod z ministerského postu neprípustný.
„Ak má minister v budúcnosti takúto ambíciu, tak mu ju zo srdca želám. Je to vysnívaná práca každého finančného majstra, ale nie teraz. Teraz musí minister financií postaviť rozpočet na rok 2027 a tvrdo bojovať za jeho schválenie v parlamente.“
Uviedol premiér Robert Fico vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti.
Osud guvernéra Kažimíra: Rozhodne až právoplatný rozsudok
Téma obsadenia postu šéfa centrálej banky je podľa premiéra úzko prepojená s prebiehajúcim súdnym procesom súčasného guvernéra Petra Kažimíra. Fico sa odmietol vyjadrovať k samotnej podstate jeho stíhania, pričom ho prirovnal k obvineniam, ktorým čelili predstavitelia dnešnej koalície v rokoch 2020 až 2023. Naznačil však jasnú červenú líniu pre jeho zotrvanie vo funkcii.
Postup vládnej koalície pri riešení situácie v NBS:
- Čakanie na odvolací súd: Koalícia nebude podnikať žiadne personálne kroky, kým nepadne definitívny trestný rozsudok.
- Dôsledok prípadného potvrdenia viny: Ak odvolací súd potvrdí odsudzujúci prvostupňový verdikt, opätovné ustanovenie Kažimíra za guvernéra je vylúčené, nakoľko ide o ekonomickú trestnú činnosť.
Ochrana vládnej väčšiny pred straníckymi čistkami
Premiér opätovne deklaroval, že ako predseda vlády bude za každých okolností chrániť funkčnosť vládneho trojzáprahu. Reagoval tak na pretrvávajúce tlaky vnútri koalície, najmä na požiadavky šéfa SNS Andreja Danka na výmenu ministrov.
Fico varoval, že odvolávanie úspešných členov exekutívy čisto zo straníckych a politických dôvodov by v parlamente spustilo nebezpečnú lavínu. Strata čo i len niekoľkých poslancov by pre kabinet znamenala stratu doterajšej väčšiny, čo by paralyzovalo schvaľovanie strategických zákonov vrátane spomínaného rozpočtu na rok 2027.
Vyhlásenie Roberta Fica v nedeľu popoludní jasne ukazuje, že premiér sa snaží pred pondelkovou ostrou koaličnou radou zatiahnuť ručnú brzdu. Odmietnutím rekonštrukcie vlády a podržaním Ladislava Kamenického vysiela jasný signál Andrejovi Dankovi, že Smer-SD neustúpi vnútrokoaličnému vydieraniu. Stabilita ministerstva financií je pre Fica kľúčová, nakoľko zostavenie rozpočtu pre rok 2027 pod tlakom európskych pravidiel si vyžaduje kontinuitu, nie personálny chaos. Taktiež jeho postoj ku Kažimírovi potvrdzuje, že koalícia mieni hrať o čas a nenechá sa dotlačiť k predčasným personálnym výmenám v NBS, kým nebudú vyčerpané všetky opravné prostriedky na súdoch.