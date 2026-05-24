Blízky východ stojí na prahu historického zvratu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu vyhlásil, že k oficiálnemu oznámeniu mierovej dohody s Iránom by mohlo dôjsť už v najbližších hodinách. Washington a Teherán ladia posledné detaily zmluvy, ktorá má formálne ukončiť krvavú vojnu v regióne, odblokovať globálne trasy pre ropu a spustiť nový proces prísnej kontroly iránskeho jadrového programu.
Rubio z Indie: Svet môže dostať dobré správy už dnes
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio, ktorý sa momentálne nachádza na svojej prvej oficiálnej návšteve Indie, prehovoril k novinárom v meste Naí Dillí túto nedeľu 24. mája 2026. Hoci podobné optimistické vyhlásenia z jeho úst zazneli už počas soboty a očakávaný prelom vtedy nenastal, minister zdôraznil, že vyjednávači v utajení pracovali celú noc a dosiahli finálnu fázu.
„Myslím si, že je tu reálna možnosť, že v najbližších hodinách dostane svet veľmi dobré správy. Pripravovaná dohoda by mala definitívne vyriešiť zásadné obavy Spojených štátov. Sme na prahu procesu, ktorý nás môže nakoniec doviesť presne tam, kde nás chce mať prezident Donald Trump – teda do sveta, ktorý sa už nemusí báť ani obávať iránskej jadrovej zbrane.“
Otvorenie Hormuzského prielivu ako hlavný pilier
Kľúčovým bodom, na ktorom stála a padala celá diplomatická ofenzíva, je okamžité ukončenie námornej blokády Hormuzského prielivu. Irán túto strategickú úžinu, cez ktorú preteká pätina svetovej ropy, paralyzoval v odvete za masívne februárové nálety armád USA a Izraela.
Vyjadrenia ministra zahraničných vecí priamo nadväzujú na sobotňajšie slová samotného prezidenta. Donald Trump na svojej platforme Truth Social potvrdil, že text memoranda je už z najväčšej časti kompletne vyrokovaný. Finálny podpis podľa neho závisí od schválenia zostávajúcich multilaterálnych záruk medzi Spojenými štátmi, Iránskou islamskou republikou a ďalšími regionálnymi mocnosťami.
Intenzívny tlak Bieleho domu na Teherán prináša v nedeľu svoje ovocie. Hoci Trumpova hrozba, že nechá Irán v prípade odmietnutia podmienok „rozmetať na prach“, znela brutálne, ukázala sa ako vysoko efektívny vyjednávací nástroj. Pre svetovú ekonomiku, ochromenú zablokovaným Hormuzským prielomom a astronomickými cenami energií, by dnešné ohlásenie mieru znamenalo obrovskú úľavu. Ak Teherán definitívne podpíše záväzok na zriedenie svojho obohateného uránu, Trump si pripíše obrovské geopolitické víťazstvo bez toho, aby musel spustiť novú vlnu ničivého bombardovania.