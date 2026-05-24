Politická kríza na Slovensku naberá na obrátkach a zapája najvyššie poschodia domácej politiky. Prezident Peter Pellegrini oficiálne potvrdil, že sa zúčastní na pondelkovom krízovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov. Na Úrade vlády sa pokúsia stabilizovať situáciu po tom, čo predseda SNS Andrej Danko pohrozil rozpadom koaličnej väčšiny, ak vo svojej funkcii neskončí minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Prezidentský palác reaguje: Stretnutie už zajtra na poludnie
Odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR v nedeľu potvrdil, že hlava štátu Peter Pellegrini plne vníma vážnosť aktuálneho napätia vo vládnom trojzáprahu. Prezident okamžite prijal pozvanie od premiéra Roberta Fica na spoločné mimoriadne rokovanie s cieľom ochrániť stabilitu ústavných inštitúcií.
Harmonogram očakávaných pondelkových udalostí 25. mája 2026:
- Dopoludnie: Koaličná rada k nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady SR, po ktorej prebehne ostro sledované osobné stretnutie Roberta Fica s Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom.
- 12:00 hod. (Poludnie): Oficiálny začiatok krízového samitu troch najvyšších ústavných činiteľov (prezident, premiér, predseda parlamentu) za zatvorenými dverami na Úrade vlády SR v Bratislave.
Fico odmieta Dankov diktát kvôli rozpočtu na rok 2027
Zvolanie prezidenta a šéfa parlamentu inicioval premiér Robert Fico po tom, čo predseda SNS Andrej Danko cez víkend pritvrdil rétoriku. Danko verejne požaduje hlavu svojho vlastného nominanta, vicepremiéra Tomáša Tarabu, pričom výmenu podmieňuje komplexnou rekonštrukciou vlády. Fico však akékoľvek personálne zemetrasenie v kabinete vopred striktne odmietol.
„Nateraz predseda SNS navrhuje odvolanie za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností budem hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027.“
Vyhlásil premiér vo svojom stanovisku.
Fico si uvedomuje, že odvolanie člena vlády čisto z vnútrostraníckych dôvodov by mohlo viesť k strate krehkej parlamentnej väčšiny 78 hlasov, čo by ohrozilo schvaľovanie rozpočtu na jeseň 2026.
Vstup prezidenta Petra Pellegriniho do vnútrokoaličného sporu jasne dokazuje, že nejde o banálnu hádku medzi Dankom a Tarabom, ale o vážne ohrozenie chodu štátu. Pellegrini, ako bývalý predseda strany Hlas-SD, si veľmi dobre uvedomuje, že prípadný odchod Tarabu a jeho lojálnych poslancov by zanechal vládnu koalíciu v menšine. Pondelkové poludnie na Úrade vlády tak bude kľúčovým momentom mája 2026. Robert Fico sa pokúsi pred zrakmi hlavy štátu zatlačiť na Andreja Danka, aby skrotil svoje osobné ambície, nakoľko padajúca vládna väčšina by pred dôležitým rozpočtovým obdobím stiahla ku dnu celú koalíciu.