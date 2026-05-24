Rakovina kože patrí medzi najzákernejšie onkologické hrozby súčasnosti, no včasná diagnostika dokáže zachrániť tisíce životov. Národný onkologický inštitút (NOI) pri príležitosti Mesiaca povedomia o melanóme dôrazne apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala pravidelnú domáci aj odbornú kontrolu materských znamienok. Výskyt tohto agresívneho nádoru totiž celosvetovo aj na Slovensku nebezpečne narastá.
Neviditeľný nepriateľ: UV žiarenie a pravidlá bezpečného slnenia
Odborníci z NOI pripomínajú, že absolútne hlavným a preukázateľným rizikovým faktorom vzniku zhubného melanómu je ultrafialové (UV) žiarenie. Naša pokožka má obmedzenú schopnosť regenerácie a každé jedno spálenie na slnku dramaticky zvyšuje riziko rakoviny v neskoršom veku. Ochrana kože by preto mala byť celoročnou záležitosťou.
Inštitút zhrnul základné preventívne pravidlá, ktoré by mal dodržiavať každý bez rozdielu veku:
- Vyhýbanie sa extrémom: Absolútnym základom je obmedziť pobyt na priamom slnku počas obedňajších hodín (medzi 11:00 a 15:00), kedy je žiarenie najintenzívnejšie.
- Krémy s vysokým faktorom: Pravidelné a dostatočné používanie ochranných krémov s vysokým UV filtrom (SPF 30 a viac), a to aj pri zamračenom počasí.
- Sledovanie UV indexu: Pred odchodom von je dôležité kontrolovať aktuálny UV index v meteorologických aplikáciách a prispôsobiť tomu dĺžku pobytu na slnku a oblečenie.
Agresívny nádor v číslach: Slovensko zaostáva v prevencii
Melanóm patrí medzi najagresívnejšie formy onkologických ochorení kože kvôli svojej schopnosti mimoriadne rýchlo tvoriť metastázy do vnútorných orgánov. Globálne štatistiky a dáta pre Slovensko ukazujú alarmujúci trend:
- Európska bilancia: V celej Európe lekári ročne diagnostikujú približne 150 000 nových prípadov tohto ochorenia.
- Slovenská realita: Na Slovensku pribudne každý rok takmer 1 000 nových pacientov s potvrdeným melanómom.
- Úmrtnosť: Približne 200 ľudí ročne na Slovensku tomuto ochoreniu podľahne, často kvôli neskorému príchodu k lekárovi.
- Umiestnenie v rebríčku: Slovenská republika sa aktuálne nachádza na 24. mieste v Európe v počte diagnostikovaných prípadov.
Domáce samovyšetrenie pomocou pravidla ABCDE
Základným krokom prevencie je pravidelné domáce sledovanie vlastného tela. Dermatológovia na celom svete odporúčajú celosvetovo uznávanú pomôcku, takzvanú abecedu melanómu, ktorá pomáha odhaliť podozrivé zmeny na pokožke:
- A (Asymmetry) – Asymetriu: Znamienko nemá pravidelný okrúhly alebo oválny tvar, jedna polovica nezodpovedá druhej.
- B (Border) – Ohraničenie: Okraje znamienka sú nepravidelné, zubaté, rozmazané alebo splývajú s okolím.
- C (Color) – Farba: Znamienko nie je jednofarebné, vykazuje rôzne odtiene hnedá, čiernej, červenej či modrej farby.
- D (Diameter) – Priemer: Podozrivé sú všetky znamienka, ktorých rozmer presahuje šírku zhruba 6 milimetrov.
- E (Evolution) – Vývoj: Akákoľvek náhla zmena v čase – zmena veľkosti, tvaru, hrúbky, svrbenie, krvácanie alebo tvorba chrasty.
Narastajúci počet prípadov melanómu na Slovensku je jasným dôkazom toho, že osveta v oblasti ochrany pred slnkom stále naráža na ľudskú ľahostajnosť. Mýtus o tom, že zdravá pokožka musí byť dokonale hnedá a opálená, si ročne vyžiada 200 zbytočných obetí. Melanóm je pritom jeden z mála nádorov, ktorý vidíme voľným okom priamo na tele. Ak sa odhalí v počiatočnom štádiu, úspešnosť liečby je takmer stopercentná. Návšteva dermatológa raz za rok a investícia do kvalitného opaľovacieho krému sú minimálnou cenou za záchranu vlastného života pred agresívnym spálením.