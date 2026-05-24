Sobotňajší útok pred bránami prezidentského sídla vo Washingtone má jasnejšie kontúry. Americký prezident Donald Trump v nedeľu potvrdil, že zneškodnený strelec mal kriminálnu minulosť a trpel chorobnou posadnutosťou Bielym domom. Vyšetrovatelia navyše zverejnili identitu páchateľa. Ukázalo sa, že elitná Tajná služba (Secret Service) ho pre jeho vyhrážky a vážne duševné poruchy evidovala už v minulosti.
Trump vyzdvihol rýchly zásah, páchateľ bol v hľadáčiku tajných
Hlava štátu reagovala na úspešnú elimináciu hrozby prostredníctvom svojej sociálnej siete Truth Social. Donald Trump vyjadril hlbokú vďačnosť bezpečnostným zložkám, ktoré na rušnej ulici predviedli bleskovú reakciu a zabránili potenciálne oveľa väčšej tragédii.
„Ďakujem našej skvelej Tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu akciu, ktorú dnes večer podnikli v blízkosti Bieleho domu proti strelcovi, ktorý mal násilnú minulosť a pravdepodobne bol posadnutý najcennejšou stavbou našej krajiny.“
Televízna stanica CBS s odvolaním sa na policajné zdroje identifikovala usmrteného útočníka ako 21-ročného Nasireho Besta. Podľa zistení reportérov mal mladík bohatú anamnézu ťažkých duševných porúch a pre spravodajské služby nebol neznámou firmou. Tajná služba USA ho vo svojich registroch viedla kvôli jeho predchádzajúcim podozrivým aktivitám a verbálnym prejavom namiereným voči vládnym objektom.
Rekonštrukcia incidentu na prísnom perimetri
Krvavá dráma sa odohrala v sobotu krátko po 18:00 h miestneho času (24:00 h SELČ) na strategickom rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest. Priebeh útoku bol podľa predbežných záverov vyšetrovania nasledovný:
- Chladnokrvné priblíženie: Nasire Best prišiel pešo k vonkajšiemu kontrolnému stanovišťu, ktoré stráži prístup k rezidencii prezidenta.
- Bezhlavá paľba: Páchateľ náhle vytiahol z tašky zbraň a bez varovania začal strieľať priamo na prítomných policajtov a agentov.
- Eliminácia hrozby: Hliadka paľbu okamžite opätovala a útočníka zasiahla. Záchranári ho v kritickom stave transportovali do nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahol.
Pri incidente neutrpel zranenia žiadny policajt ani príslušník ochranky. Hospitalizovaný však zostáva jeden náhodný okoloidúci civilista. Vyšetrovací tím nateraz oficiálne nepotvrdil, či ho zasiahli guľky zo zbrane psychicky nestabilného útočníka, alebo išlo o nešťastný odraz z policajných zbraní počas opätovania paľby.
Atmosféra strachu: Štvrtý incident za krátky čas
Donald Trump vo svojom vyhlásení dôrazne pripomenul, že táto streľba sa odohrala len necelý mesiac po inom závažnom pokuse o atentát. Ten sa odohral 25. apríla 2026 v hoteli Washington Hilton počas výročnej večere pre novinárov. Ozbrojený muž vtedy prenikol cez prísne kontroly a spustil paľbu, pri ktorej bol zranený jeden agent Secret Service. Prezident aj ostatné politické špičky vtedy vyviazli bez zranení.
Vyjadrenia Donalda Trumpa o chorobnej posadnutosti útočníka potvrdzujú, že Biely dom sa stáva magnetom pre psychicky labilných jedincov s násilnými sklonmi. Fakt, že 21-ročný Nasire Best bol v hľadáčiku Tajnej služby a napriek tomu dokázal s nabitou zbraňou v taške dokráčať až ku kontrolnému stanovišťu, opäť rozprúdi debatu o efektivite preventívneho monitoringu Secret Service. Pre Spojené štáty, ktoré sa zmietajú v napätej atmosfére po sérii štyroch bezpečnostných incidentov, je nedeľňajšie ráno plné neistoty. Aj keď vyšetrovanie pokračuje, je zrejmé, že ochrana vládnej štvrte vo Washingtone bude musieť prejsť radikálnym sprísnením, aby sa zabránilo situáciám, kedy o živote civilistov a ústavných činiteľov rozhodujú sekundy na verejnej ulici.