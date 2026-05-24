Filipínami otriasla v nedeľu ráno tragická stavebná katastrofa. V meste Angeles City sa bez varovania zrútila rozostavaná deväťposchodová betónová budova. Miestne úrady a záchranné zložky zvádzajú intenzívny boj s časom, nakoľko pod masívnymi troskami a pokriveným lešením zostalo podľa predbežných odhadov uviaznutých 30 až 40 stavebných robotníkov. Záchranári na mieste nasadzujú ťažkú techniku.
Nočný kolaps betónového kolosu
K nešťastiu došlo v skorých ranných hodinách túto nedeľu 24. mája 2026, približne o 3:00 hodine miestneho času (21:00 hod. SELČ). Zo sekundy na sekundu sa k zemi zosunul skelet nedokončeného polyfunkčného objektu. Podľa zamestnanca komunikačného oddelenia mesta Angeles City pád obrovských betónových stien a hliníkového lešenia kompletne zasypal priestor, kde v tom čase prebiehali nočné stavebné práce.
Aktuálna bilancia osôb na mieste nešťastia:
- Zasypaní pod troskami: Odhaduje sa, že v ruinách zostalo uväznených 30 až 40 ľudí.
- Úspešne zachránení: Špecializovaným tímom sa doposiaľ podarilo zo závalov živých vytiahnuť osem osôb. Všetci boli s vážnymi zraneniami prevezení do nemocníc.
- Unikli včas: Ďalších 11 robotníkov malo obrovské šťastie a zo staveniska stihlo v momente kolapsu v panike utiecť bez zranení.
Záchranári bojujú s obrími monolitmi a výpadkom prúdu
Záchranná operácia prebieha v extrémne náročných podmienkach. Ruiny budovy sú nestabilné a hrozí ich ďalší zosuv. Stavebné tímy a armádni špecialisti narážajú na vážne technické prekážky, ktoré spomaľujú vyhľadávanie preživších.
„V ruinách sa nachádzajú obrovské, niekoľko ton vážiace kusy betónu a na ich bezpečné odstránenie potrebujeme špeciálnu ťažkú techniku a žeriavy. To aktuálne predstavuje najväčšiu výzvu pri záchranných prácach. V súčasnosti je príliš skoro na to, aby sa dala s istotou určiť presná príčina zrútenia celej konštrukcie.“
Opísal situáciu priamo z miesta zásahu hovorca tamojších úradov.
Pád deväťposchodovej budovy navyše strhol a totálne zničil okolité mestské elektrické vedenie, čo uvrhlo celú štvrť do tmy. Na obnove energetickej siete sa momentálne intenzívne pracuje.
Výzva pre verejnosť: Nezdržujte záchranárov
Mesto Angeles City vydalo naliehavé vyhlásenie pre miestnych obyvateľov a zvedavcov. Úrady dôrazne vyzývajú ľudí v dotknutej oblasti, aby prísne rešpektovali pokyny polície, nevstupovali do uzavretého perimetra a plne spolupracovali.
Akákoľvek prítomnosť civilistov na mieste totiž blokuje prístupové trasy pre sanitky a ťažké mechanizmy, pričom hrozba ďalšieho zrútenia poškodených konštrukcií vystavuje riziku ďalšie ľudské životy.
Zrútenie výškovej budovy v Angeles City opäť otvára pálčivú otázku stavebných štandardov a bezpečnosti práce na Filipínach. Nočné stavebné operácie na deväťposchodovom betónovom monopole bez dostatočnej kontroly statiky sa pre desiatky robotníkov zmenili na smrtonosnú pascu. Vzhľadom na to, že od kolapsu ubehlo už niekoľko hodín a záchranári musia ručne odstraňovať tony betónu, šanca na záchranu 30 až 40 uviaznutých ľudí v hĺbke závalu rapídne klesá. Vyšetrovanie bude musieť nekompromisne určiť, či za tragédiou stojí fatálne zlyhanie dodávateľa, nekvalitný materiál alebo poddimenzované lešenie, pričom vinníci budú nepochybne čeliť obvineniam z hromadného všeobecného ohrozenia.