Dramatické sobotňajšie udalosti pred bránami Bieleho domu majú tragickú bodku. Muž, ktorý bez varovania spustil divokú paľbu na prísne stráženom bezpečnostnom kontrolnom stanovišti vo Washingtone, podľahol v nemocnici zraneniam po prestrelke s políciou. Elitná Tajná služba USA (Secret Service) v najnovšom vyhlásení potvrdila úmrtie útočníka a zároveň dôrazne ubezpečila verejnosť, že prezident Donald Trump nebol v žiadnom momente priamo ohrozený.
Rekonštrukcia útoku: Zbraň vytiahol priamo z tašky
K útoku došlo v sobotu podvečer, krátko po 18:00 hodine miestneho času (24:00 hod. SELČ), na ostro sledovanom rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest. Podľa oficiálnej správy z predbežného vyšetrovania Tajnej služby sa páchateľ chladnokrvne pešo priblížil k betónovým zátarasám a oploteniu kontrolného stanovišta, ktoré chráni vnútorný perimeter prezidentského sídla.
Priebeh incidentu zasiahol bezpečnostné zložky v plnej pohotovosti:
- Zákernej začiatok paľby: Podozrivý sa správal nenápadne, no po príchode k hliadke náhle vytiahol z tašky strelnú zbraň a z bezprostrednej blízkosti začal strieľať priamo na prítomných policajtov.
- Okamžitá odveta: Strážcovia zákona na kontrolnom stanovišti reagovali v zlomku sekundy. Paľbu opätovali s maximálnou presnosťou a útočníka niekoľkými ranami zneškodnili.
- Úmrtie v nemocnici: Postreleného muža v kritickom stave previezli záchranári do traumatologického centra, kde lekári po niekoľkých hodinách konštatovali smrť.
Zlyhanie psychiky a postrelený okoloidúci
Federálne úrady medzitým pokročili v identifikácii páchateľa. Hoci jeho meno nateraz kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu nebolo zverejnené, spravodajské zdroje ho označili za dlhodobo emocionálne a psychicky nestabilného jedinca. Vyšetrovatelia zatiaľ neobjavili žiadne priame prepojenie na organizované teroristické skupiny.
Incident však sprevádza tragická komplikácia v podobe zraneného civilistu. Počas divokej prestrelky na rušnej ulici utrpel vážne zranenia jeden náhodný okoloidúci. Vysokopostavený predstaviteľ bezpečnostných zložiek pre médiá priznal, že vyšetrovací tím nateraz nedokáže s istotou určiť balistický pôvod zranenia.
„Aktuálne prebieha detailná expertíza, ktorá musí objasniť, či nevinnú osobu zasiahli guľky zo zbrane útočníka, alebo išlo o nešťastný odraz strely z policajných zbraní počas opätovania paľby. Žiadny príslušník polície ani Tajnej služby zranený nebol.“
Trump v absolútnom bezpečí
Tajná služba USA vo finálnom vyhlásení opätovne zdôraznila, že ochranný štít okolo hlavy štátu zafungoval bezchybne. Donald Trump sa síce počas incidentu nachádzal v útrobách Bieleho domu, kde viedol strategické porady, no vďaka masívnym bezpečnostným zátarasám a okamžitej eliminácii hrozby na vonkajšom stanovišti nebol vystavený žiadnemu priamemu riziku.
Smrť útočníka pred bránami Bieleho domu uzatvára fyzickú hrozbu, no otvára hlbokú debatu o bezpečnosti vo Washingtone. Skutočnosť, že psychicky narušený človek dokáže so zbraňou v taške dokráčať až k prvému kontrolnému bodu prezidentského perimetra a spustiť paľbu, svedčí o neustálom nebezpečenstve v amerických uliciach. Pre administratívu 79-ročného Donalda Trumpa je toto úmrtie páchateľa ubezpečením, že ochranné protokoly Secret Service fungujú nekompromisne a rýchlo. Otázka postreleného okoloidúceho však zostáva pre políciu reputačným rizikom. Pokiaľ balistika preukáže, že civilistu zasiahla policajná guľka, Biely dom bude musieť čeliť tlaku verejnosti ohľadom taktiky streľby v obývaných mestských zónach, a to v čase, kedy je atmosféra v USA po štyroch bezpečnostných incidentoch vybičovaná na maximum.