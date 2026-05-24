Okolie prezidentského sídla vo Washingtone sa premenilo na vojnovú zónu. Americké bezpečnostné zložky v sobotu večer obkľúčili a uzavreli Biely dom po tom, čo bezprostredne pri jeho hradbách vypukla ostrá streľba. Prezident Donald Trump sa v tom čase nachádzal priamo v budove, kde viedol dramatické vyjednávania o dohode s Iránom. Útočníka sa polícii podarilo po divokej prestrelke zneškodniť, na mieste však zostali kriticky zranení.
Paľba priamo na políciu a evakuácia novinárov
Krvavý incident sa odohral na rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest, čo je v tesnej blízkosti prísne stráženého areálu Bieleho domu. Podľa oficiálnych vyjadrení tamojších predstaviteľov dorazil útočník na križovatku a bez varovania spustil bezhlavú paľbu na prítomných príslušníkov polície. Bezpečnostné zložky opätovali paľbu a podozrivého zasiahli.
Útok vyvolal v celom komplexe okamžitý poplach a spustenie najvyšších bezpečnostných protokolov:
- Zneškodnenie strelca: Zasiahnutý podozrivý bol v kritickom stave urýchlene prevezený do blízkej Nemocnice Georgea Washingtona. Podľa zdrojov z vyšetrovania išlo o emocionálne nestabilného jedinca.
- Nevinná obeť: Počas divokej streľby utrpel vážne zranenia aj jeden náhodný okoloidúci, ktorý sa momentálne takisto nachádza v kritickom stave v nemocnici.
- Zákaz vychádzania: Polícia kompletne zablokovala všetky prístupové trasy k prezidentskému sídlu. Novinári, ktorí v tom čase pracovali na Severnom trávniku Bieleho domu, dostali cez reproduktory núdzový príkaz na okamžitý útek a museli sa zabarikádovať v internej tlačovej miestnosti.
Trump v bezpečí tajnej služby, FBI na mieste
Do operácie sa okamžite zapojili najelitnejšie zložky krajiny. Elitná Tajná služba (Secret Service), ktorá zodpovedá za fyzickú bezpečnosť hlavy štátu, potvrdila, sa prezident Donald Trump bol okamžite zaistený a počas incidentu neutrpel žiadne zranenia. Novovymenovaný riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel oznámil, že agenti FBI sú už na mieste činu a preberajú plnú kontrolu nad vyšetrovaním tohto závažného aktu.
Streľba prišla v tom najnevhodnejšom čase, kedy Trump v Bielom dome za zatvorenými dverami osobne koordinoval finálne mierové rokovania o jadrovom programe s Iránom a o osude blokády Hormuzského prielivu.
Štvrtý incident: Vek a neustály terč atentátov
Súčasný 79-ročný americký prezident čelí počas svojho pôsobenia bezprecedentnému bezpečnostnému riziku. Sobotňajšia prestrelka pred bránami jeho úradu opäť oživila traumu z predchádzajúcich útokov. Trump sa totiž stal terčom už troch priamych pokusov o atentát. K tomu poslednému došlo len nedávno, 25. apríla 2026.
„Koncom apríla ozbrojený muž úspešne prenikol cez bezpečnostné kontroly v luxusnom hoteli Washington Hilton. V tom čase sa tam konala prestížna výročná večera asociácie korešpondentov Bieleho domu, na ktorej sa zúčastnili špičky americkej vlády vrátane samotného prezidenta Donalda Trumpa.“
Nová streľba v bezprostrednej blízkosti Bieleho domu obnažuje pretrvávajúcu zraniteľnosť amerických ústavných činiteľov a extrémne napätú atmosféru v Spojených štátoch. Skutočnosť, že k útoku došlo počas kritických hodín, kedy Trump v Oválnej pracovni rozhodoval o tom, či s Iránom podpíše prímerie alebo spustí masívne bombardovanie, vyvoláva vážne geopolitické otázky. Hoci bol strelec predbežne identifikovaný ako psychicky nestabilný človek, FBI bude musieť dôkladne preveriť, či nešlo o politicky motivovaný čin s cieľom destabilizovať Biely dom v momente kľúčového medzinárodného rozhodnutia. Bezpečnostný aparát okolo Donalda Trumpa bude musieť po štyroch incidentoch prejsť radikálnou rekonštrukciou, nakoľko ochrana 79-ročného prezidenta sa stáva najpálčivejším problémom vnútornej bezpečnosti USA.