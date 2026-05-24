Slovenská vládna koalícia sa ocitla v hlbokej kríze, ktorá priamo ohrozuje jej parlamentnú väčšinu. Premiér Robert Fico v reakcii na stupňujúce sa napätie oznámil, sa po kľúčovom pondelkovom rokovaní koaličnej rady rozhodol urgentne zvolať stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov na Úrade vlády. Reaguje tak na nekompromisné ultimátum šéfa SNS Andreja Danka, ktorý žiada hlavu ministra Tomáša Tarabu a partnerom otvorene hrozí koncom vlády.
Fico odmieta rekonštrukciu: Prioritou je rozpočet pre rok 2027
Predseda vlády Robert Fico vo svojom najnovšom videu potvrdil, že pondelok 25. mája 2026 bude pre osud koalície kritickým dňom. Plánuje sa osobne stretnúť s predsedom SNS Andrejom Dankom, aby prerokovali jeho šokujúci návrh na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fico však lídrovi národniarov poslal jasný odkaz – rekonštrukcia vlády nie je na stole a hazardovanie s väčšinou nebudem tolerovať.
„Po koaličnej rade k schôdzi Národnej rady SR, stretnutí s predsedom Slovenskej národnej strany a ministrom životného prostredia som zvolávateľom stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov na Úrade vlády. Odvolanie člena vlády čisto zo straníckych dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente. Za každých okolností budem hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosť schváliť štátny rozpočet na rok 2027.“
Premiér pripomenul, že vnútrostranícke rozkoly v kluboch Hlas-SD a SNS už v minulosti musel riešiť politicky „neveľmi úhľadne“, no ďalšie oslabovanie krehkej koalície (ktorá má aktuálne len 78 poslancov) odmieta. Tomáša Tarabu navyše označil za kľúčového ministra s vynikajúcimi výsledkami. Zdôraznil, že envirorezort pod Tarabovým vedením zohráva strategickú úlohu pri rozpracovanom pláne na znovuobnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom.
Dankovo ultimátum: Ak nás nebudete rešpektovať, dopadnete zle
Predseda SNS Andrej Danko však od svojich požiadaviek neplánuje ustúpiť ani o krok. Vo svojom víkendovom vyhlásení potvrdil, že v pondelok adresuje premiérovi oficiálnu výzvu na výmenu nominantov národniarov. Podľa neho má politická strana plné právo vymeniť svojho ministra, ak cíti, že dostatočne nepresadzuje jej vládny program.
Danko vo svojom prejave pritvrdil rétoriku a koaličným partnerom adresoval priamu hrozbu likvidácie vládneho trojzáprahu:
- Ignorovanie zmluvy: Šéf národniarov tvrdí, že ak premiér nevyhovie jeho žiadosti, poruší koaličnú zmluvu, podľa ktorej je povinný návrh na výmenu akceptovať.
- Hrozba odchodom: Pripomenul, že výmenu Tarabu žiada aj opozícia a SNS urobí to, čo cíti ako správne.
- Drsný odkaz Smeru: „Chcem jasne odkázať kolegom v Smere-SD, že ak nás nebudete rešpektovať, my nemusíme byť v parlamente, ale vy dopadnete zle,“ vyhlásil nekompromisne Danko.
Zlučovanie úradov a noví sudcovia
Okrem akútneho personálneho konfliktu okolo Tarabu plánuje premiér na koaličnej rade otvoriť aj ďalšie zásadné témy, ktoré si vyžadujú absolútnu jednotu vládnych poslancov. V koalícii je podľa Fica nevyhnutné urýchlene vyriešiť otázku chýbajúcich sudcov Ústavného súdu SR. Na stôl chce položiť aj radikálny reformný návrh na zoštíhlenie štátnej správy – konkrétne ochotu partnerov legislatívne spojiť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Protimonopolný úrad SR (PMÚ) do jedného gigantického kontrolného úradu.
Pondelková koaličná rada bude pre kabinet Roberta Fica skutočnou skúškou ohňom. Otvorené vyhrážky Andreja Danka, že SNS položí parlamentnú väčšinu, pokiaľ nepadne minister Taraba, ukazujú, sa koaličné vzťahy dosiahli bod mrazu. Fico si veľmi dobre uvedomuje, že s tesnými 78 hlasmi v parlamente nemôže riskovať stratu Tarabových poslancov, ak chce na jeseň bezpečne schváliť kľúčový štátny rozpočet na rok 2027. Zvolanie troch najvyšších ústavných činiteľov na Úrad vlády je jasným dôkazom, že premiér už situáciu nevníma len ako vnútrokoaličnú hádku, ale ako vážnu hrozbu pre stabilitu ústavných inštitúcií a chod celého štátu.