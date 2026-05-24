Sobotňajšie čierne scenáre sa naplnili v plnom rozsahu. Ukrajinskou metropolou Kyjev otriasol v nedeľu skoro ráno masívny a koordinovaný raketový a dronový útok. Ruská federácia tak bleskovo naplnila svoje hrozby tvrdou odvetou. V hlavnom meste hrmeli silné výbuchy, protivzdušná obrana pracovala na maximum a úrady hlásia zásahy obytných šttvrtí, požiare a prvých zranených civilistov.
Kyjev pod paľbou: Výbuchy v štyroch štvrtiach
Letecký poplach paralyzoval metropolu v skorých ranných hodinách túto nedeľu 24. mája 2026. Náčelník Kyjevskej mestskej vojenskej administratívy Tymur Tkačenko okamžite varoval obyvateľov pred extrémnym nebezpečenstvom a vyzval ich, aby nevychádzali z krytov, keďže útok prebiehal v niekoľkých vlnách.
Podľa predbežných správ zasiahli nepriateľské rakety a trosky zostrelených dronov najmenej štyri mestské štvrte. Primárne informácie z miesta činu potvrdzujú vážne škody:
- Štvrť Podilskyj: Trosky zbraní dopadli do severozápadnej časti mesta. Podľa starostu Vitalija Klička tu na mieste zasahovali záchranné zložky a lekárske tímy, pričom trosky zasiahli prevažne neobývanú oblasť.
- Štvrť Ševčenkivskyj: V tesnej blízkosti obytného domu vypukol po dopade úlomkov rozsiahly požiar. Hasiči na mieste bojujú s plameňmi.
- Civilné obete: Starosta Kličko nateraz potvrdil najmenej tri zranené osoby, bilancia sa však kvôli prebiehajúcemu odpratávaniu trosiek môže zvýšiť.
Zelenského varovanie sa stalo realitou
Nedeľňajší ranný masaker prišiel len niekoľko hodín po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na základe kooperácie ukrajinských, amerických a európskych tajných služieb verejne varoval pred blížiacim sa úderom. Prezident explicitne upozorňoval, sa Kremeľ chystá v rámci kombinovaného útoku otestovať aj svoje najnovšie hypersonické balistické rakety stredného doletu Orešnik, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice.
„Hlavné mesto je pod masívnym raketovým útokom. Je možné, že dôjde k ďalším úderom. Zostaňte v krytoch! Aktuálne máme správy o najmenej štyroch štvrtiach, ktoré zasiahol útok. Predbežne boli nahlásené požiare a škody na obytných budovách.“
Opísal kritickú situáciu šéf administratívy Tymur Tkačenko.
Ruská odveta za Luhansko
Letecký úder na Kyjev je priamou reakciou na piatkové udalosti v okupovanom meste Starobiľsk v Luhanskej oblasti, kde po zásahu budovy internátu zahynulo podľa aktualizovaných ruských údajov až 18 ľudí. Ruský prezident Vladimir Putin hneď v sobotu nariadil armáde pripraviť tvrdú odvetu. Hoci Kyjev zodpovednosť za útok na civilný objekt v Starobiľsku rázne odmietol, Moskva incident využila ako politickú zámienku na nedeľňajšie rozpútanie raketového pekla nad ukrajinskou metropolou.
Ranný útok na Kyjev opäť potvrdzuje, že Rusko je pripravené okamžite eskalovať konflikt na maximum. Pokiaľ sa potvrdia analýzy expertov, že Kremeľ pri tomto kombinovanom údere skutočne použil hypersonický systém Orešnik s jadrovou kapacitou priamo na hlavné mesto, situácia nadobudne globálny rozmer. Pre Kyjev je úspešnosť nedeľňajšej obrannej operácie kľúčovým dôkazom, či západné systémy dokážu eliminovať Putinove „nezostreliteľné“ rakety. Pre západných spojencov vrátane USA je tento útok jasným signálom, že Kremeľ nehodlá ustúpiť a akákoľvek nečinnosť v otázke dodávok protivzdušnej ochrany bude pre ukrajinské mestá znamenať fatálne následky.