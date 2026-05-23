Ukrajina a jej západní spojenci bijú na poplach pred bezprostrednou hrozbou masívneho raketového úderu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval, že Ruská federácia pripravuje kombinovaný útok na ukrajinské územie vrátane hlavného mesta Kyjev. Podľa tajných služieb plánuje Moskva opätovne nasadiť svoju najobávanejšiu zbraň – hypersonické balistické strely stredného doletu typu Orešnik.
Putinova odveta za Starobiľsk
Toto vážne varovanie prichádza len deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin verejne nariadil svojmu ministerstvu obrany pripraviť tvrdé odvetné opatrenia. Moskva viní Kyjev z piatkového dronového útoku na školskú budovu v okupovanom meste Starobiľsk v Luhanskej oblasti. Ruské úrady v sobotu 23. mája 2026 navyše oznámili, že bilancia obetí v troskách Starobiľska drasticky stúpla zo šiestich na 18 mŕtvych. Ukrajinská armáda však akúkoľvek zodpovednosť za útok na civilný objekt opätovne rázne poprela a označila to za ruskú provokáciu.
Spravodajské zložky, ktoré známky chystanej ruskej agresie odhalili, zahŕňajú kooperáciu viacerých krajín:
- Vojenská spravodajská služba Ukrajiny.
- Spravodajské satelity a agentúry Spojených štátov (USA).
- Monitorovacie systémy kľúčových európskych krajín.
Zelenskyj: Vidíme prípravy na útok na Kyjev
Ukrajinský prezident potvrdil, že nepriateľ zhromažďuje arzenál na viacerých odpaľovacích pozíciách a hrozba pre civilné obyvateľstvo aj kritickú infraštruktúru je v týchto hodinách extrémne vysoká.
„Vidíme jasné známky prípravy na masívny kombinovaný útok na ukrajinské územie vrátane Kyjeva, ktorý zahŕňa rôzne typy pokročilej výzbroje. Pri takomto útoku môžu byť s vysokou pravdepodobnosťou použité práve zmienené zbrane stredného doletu Orešnik.“
Napísal Volodymyr Zelenskyj vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach.
Doterajšia bilancia nasadenia striel Orešnik
Ak Kremeľ k tomuto kroku skutočne pristúpi, pôjde o v poradí tretí prípad nasadenia tejto technológie v ostrom konflikte. Vladimir Putin raketový systém Orešnik opakovane vyzdvihuje ako zbraň novej generácie, ktorú je modernými systémami protivzdušnej obrany nemožné zostreliť, nakoľko jej rýchlosť údajne presahuje desaťnásobok rýchlosti zvuku (Mach 10).
Historické nasadenie systému Orešnik na Ukrajine:
- Prvý útok (November 2024): Moskva odpálila raketu na vojenský závod v meste Dnipro. Podľa ukrajinských zdrojov vtedy strela niesla len cvičnú hlavicu bez výbušnín a spôsobila minimálne materiálne škody. Slúžila najmä ako geopolitické varovanie Západu.
- Druhý útok (Január 2026): Raketa zasiahla Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny, čím demonštrovala schopnosť zasiahnuť ciele v bezprostrednej blízkosti hraníc NATO. Lídri Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka vtedy tento úder ostro odsúdili a označili ho za nebezpečne eskalačný a neprijateľný.
Ohlásená príprava tretieho útoku raketami Orešnik posúva konflikt do kritickej fázy, kde sa psychologická vojna mení na reálnu hrozbu masívnej deštrukcie. Putinovo zneužitie tragédie v Starobiľsku – kde počet obetí záhadne stúpol až na 18 – slúži ako ideálna zámienka pre domáce publikum na ospravedlnenie nasadenia najničivejšieho konvenčného arzenálu. Pre Kyjev a západné metropoly je to tvrdá skúška pripravenosti systémov Patriot a ďalších štítov protivzdušnej obrany. Ak Rusko v najbližších hodinách odpáli Orešnik na Kyjev s plnou bojovou náložou, odpoveď Západu už nebude môcť zostať len pri diplomatickom odsúdení, ale bude musieť priniesť radikálne posilnenie ukrajinských odvetných kapacít dlhého doletu.