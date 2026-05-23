Víťazná séria slovenských hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku sa pretrhla v najprestížnejšom derby. V napínavom a vyrovnanom zápase základnej B-skupiny vo Fribourgu podľahli zverenci trénera Vladimíra Országha odvekému rivalovi z Česka tesne 2:3. Napriek prvej prehre na turnaji si naši reprezentanti udržali 11 bodov a majú naďalej reálnu a pevnú šancu na postup do štvrťfinále. Čas na smútok však nemajú, už v nedeľu večer ich čaká hokejový gigant z Kanady.
Rýchle zranenie a český úder v úvode
Tréner Vladimír Országh urobil pred zápasom drobné korekcie v zostave – do pozície trinásteho útočníka sa po dvojzápasovej pauze vrátil Servác Petrovský, kým na tribúne premiérovo zostal Jakub Minárik. Slovenskú striedačku však už v prvom striedaní zasiahla tvrdá rana, keď sa zranil kľúčový útočník Kristián Pospíšil. V prvej formácii ho musel okamžite nahradiť mladík Filip Mešár.
Česi od úvodu diktovali tempo hry, lepšie kombinovali a v 9. minúte pretavili svoju aktivitu do úvodného gólu. Cibulka našiel v strednom pásme rozbehnutého Daniela Voženílka, ktorý skryl svoju strelu spoza obrancu Kmeca a prekonal brankára Samuela Hlavaja. Slováci odpovedali až v 10. minúte, no Okuliarovu nebezpečnú strelu český brankár Kořenář zlikvidoval.
Skvelé slovenské návraty a nešťastný teč
Do druhej tretiny nastúpili slovenskí hokejisti s veľkým odhodlaním a najmä s uzdraveným Kristiánom Pospíšilom, ktorý sa dokázal vrátiť na ľad. Zvýšená ofenzívna aktivita priniesla vytúžené ovocie v 32. minúte. Obranca Kňažko vymyslel brilantnú prihrávku medzi kruhy, kde našiel Marka Hrivíka, ktorý si puk rýchlo skrotil a nekompromisne vyrovnal na 1:1.
Radosť slovenských fanúšikov však trvala len dve minúty. Po krosčeku Kristiána Pospíšila dostali Česi výhodu presilovej hry, v ktorej sa k strele odhodlal Kaut. Puk nešťastne tečoval práve brániaci Hrivík a Hlavaj bol bezmocný – 1:2. Slováci sa však nezlomili. V 38. minúte predviedol obrovskú dravosť v bránkovisku Martin Chromiak, ktorý po sérii dorážok dotlačil puk do siete a vyrovnal na 2:2.
Kapitánsky verdikt a neúspešná power-play
V úvode záverečného dejstva predvádzalo Slovensko aktívny hokej, no strelám chýbala potrebná presnosť, prípadne lietali z príliš veľkých vzdialeností. Rozhodujúci úder tak zasadili Česi v 53. minúte. Český kapitán Roman Červenka preukázal obrovskú skúsenosť, keď pred slovenskou bránkou šikovne korčuľou usmernil strieľanú prihrávku aktívneho Kauta priamo za Hlavajov chrbát – 2:3.
V záverečnom tlaku mohol v 57. minúte vyrovnať Hrivík, no v plnej rýchlosti nedokázal ideálne zasiahnuť prudký puk. Slovenský tím sa v posledných minútach odhodlal k hre bez brankára, no vytúžený gól na predĺženie už z drvivého tlaku nevyťažil.
- Slovensko – Česko 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
- Góly: 32. Hrivík, 38. Chromiak – 9. Voženílek, 35. Kaut, 53. Červenka
- Vylúčenia: 4:2 na 2 min. | Presilovky: 0:1 | Oslabenia: 0:0
- Návšteva: 6 811 divákov
Aktuálny stav v B-skupine: Boj o štvrťfinále graduje
Po piatich odohraných zápasoch sa situácia na čele fribourskej skupiny začína kryštalizovať. Kanada si už ako prvý tím v predstihu zabezpečila miestenku v play-off.
- 1. Kanada: 14 bodov (skóre 25:10) – istý postup
- 2. Česko: 13 bodov (skóre 16:10)
- 3. SLOVENSKO: 11 bodov (skóre 18:10)
- 4. Švédsko: 9 bodov (skóre 21:11)
- 5. Nórsko: 7 bodov (skóre 14:8)
- 6. Dánsko: 3 body (skóre 9:20)
- 7. Slovinsko: 3 body (skóre 8:24)
- 8. Taliansko: 0 bodov (skóre 2:20)
Prehra v federálnom derby síce mrzí, no pre slovenský tím nie je žiadnou katastrofou. Országhovi zverenci ukázali, že dokážu držať krok s absolútnou svetovou špičkou, pričom o výsledku rozhodli len drobné detaily a jeden nešťastný teč. Slováci musia na toto sklamanie bleskovo zabudnúť. Už v nedeľu večer o 20.20 h ich čaká doposiaľ suverénna Kanada. Tento zápas bude obrovskou previerkou našich síl a môže definitívne spečatiť postupový rezultát. Ak naši chlapci predvedú rovnako bojovný výkon a vyvarujú sa zbytočných faulov, bodový zisk proti javorovým listom rozhodne nie je utópiou.