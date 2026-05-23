Svet sa ocitol na prahu dvoch extrémnych scenárov: buď nastane historický mier, alebo vypukne totálna vojna. Americký prezident Donald Trump v sobotňajšom exkluzívnom rozhovore pre portál Axios vyhlásil, že do nedele definitívne rozhodne o osude Iránu. Šanca na podpis prelomovej dohody alebo na spustenie masívneho bombardovania je podľa neho momentálne presne 50 na 50. Šéf Bieleho domu odmieta akékoľvek ústupky a Teheránu hrozí kompletným zničením.
Buď výhodná dohoda, alebo úder, aký svet nezažil
Prezidentský špeciál a Biely dom zažívajú mimoriadne napätú sobotu. Donald Trump sa chystá na kľúčovú poradu so svojím vyjednávacím tímom, kde podrobne preberie najnovší iránsky návrh na ukončenie vojny, ktorý vzišiel z iránsko-pakistanských rozhovorov. Trumpov postoj k teokratickému režimu však zostáva nekompromisný.
„Myslím si, že nastane jedna z dvoch vecí: buď im uštedrím takú ranu, akú ešte nikdy nezažili, alebo podpíšeme dohodu, ktorá bude výhodná. Podpíšem len takú dohodu, v ktorej dostaneme všetko, čo chceme.“
Vyhlásil americký prezident s tým, že ak druhá strana neustúpi, nechá Irán doslova „rozmetať na prach“. Tieto slová prichádzajú krátko po tom, čo šéf americkej diplomacie Marco Rubio optimisticky naznačil, že k podpisu mieru by mohlo dôjsť už počas dnešného dňa.
Čo je v hre? Detaily utajovaného memoranda
Hoci Trump verejne požaduje okamžité vyriešenie celej jadrovej otázky, analytici z portálu Axios upozorňujú, že komplexné detaily sa v aktuálne prerokúvanom memorande o porozumení pravdepodobne nestihnú definitívne uzavrieť. Renomovaný denník The Financial Times (FT) však s odvolaním sa na medzinárodných sprostredkovateľov priniesol prvé konkrétne body, na ktorých sa obe strany snažia dohodnúť:
- Predĺženie prímeria: Zabezpečenie pokoja zbraní o ďalších 60 dní, čo vytvorí časový rámec pre hlavné rokovania o jadrovom programe.
- Hormuzský prieliv: Postupné a úplné opätovné otvorenie tejto strategickej úžiny s podmienkou, že plavba bude prebiehať bez akýchkoľvek poplatkov.
- Jadrový arzenál: Záväzok Teheránu prerokovať zriedenie alebo fyzické odovzdanie svojich existujúcich zásob vysoko obohateného uránu.
- Ústupky USA: Zmiernenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany amerického námorníctva a postupné uvoľňovanie ekonomických sankcií.
Rozhodujúci sobotňajší samit vo Washingtone
Trump plánuje o týchto bodoch rokovať so svojimi najbližšími poradcami. Na krízovom stretnutí sa zúčastnia kľúčoví vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner, pričom chýbať nebude ani viceprezident USA J. D. Vance. V neskoršom telefonickom rozhovore pre stanicu CBS News Trump o niečo zmiernil tón a pripustil, sa k sebe obe strany výrazne približujú.
Vyrazil nádej, že finálna dohoda uspokojivo vyrieši osud obohateného uránu a definitívne zabráni Iránu získať atómovú zbraň.
Kontext vojny: Od februárových úderov k aprílovému prímeriu
Súčasná kríza na Blízkom východe eskalovala po tom, čo americké a izraelské sily 28. februára podnikli masívne preventívne údery na iránsku infraštruktúru. Teherán v odvete zablokoval Hormuzský prieliv a zaútočil na štáty Perzského zálivu, ktoré hostia americké vojenské základne, čím paralyzoval pätinu svetového obchodu s ropou. Od 8. apríla v regióne platí mimoriadne krehké prímerie, ktorého platnosť sa práve v týchto hodinách napĺňa.
Vyhlásenia Donalda Trumpa jasne dokazujú, že Washington stavil všetko na politiku maximálneho tlaku. Hrozba totálneho zničenia Iránu slúži ako brutálny, no pre Trumpa typický vyjednávací nástroj, ktorým chce Teherán dotlačiť k absolútnej kapitulácii v jadrovej otázke. Navrhované 60-dňové predĺženie prímeria pod patronátom FT sa javí ako jediné racionálne východisko z patovej situácie, ktoré by dalo svetovej ekonomike vydýchnuť a otvorilo zablokovaný Hormuzský prieliv. Ak však iránsky režim cez víkend odmietne odovzdať svoj urán, Trumpova matematika 50 na 50 sa okamžite preklopí do reality nového, ešte masívnejšieho bombardovania, ktoré zapáli celý Blízky východ.