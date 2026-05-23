Slovenský ombudsman čelí brutálnej vlne nenávisti, ktorá prerástla do ohrozenia bezpečnosti štátnych zamestnancov. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský požiadal políciu o urgentnú ochranu svojich kolegov a pracovísk po tom, čo úrad zaplavili agresívne vyhrážky likvidáciou. Dôvodom bezprecedentných útokov je jeho právne podanie na Ústavný súd SR ohľadom registrácie cirkví, ktoré časť vládnych politikov označila za nebezpečné.
Od obhajoby práv starokatolíkov k obvineniam z islamizácie
Celá kríza sa rozhorela po tom, čo verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský využil svoje zákonné kompetencie a napadol na Ústavnom súde (ÚS) SR podmienky registrácie nových cirkví a náboženských spoločností. Hoci ombudsman konal na základe oficiálneho podnetu domácej cirkvi Starokatolíkov na Slovensku, vo verejnom priestore sa okamžite spustila koordinovaná antikampaň.
Dobrovodský v sobotu 23. mája 2026 na sociálnej sieťach upozornil, že po nepravdivých verejných vyhláseniach niektorých predstaviteľov o tom, že chce údajne „islamizovať Slovensko“, sa voči nemu a celej Kancelárii verejného ochrancu práv spustila nebezpečná vlna urážok a priamych fyzických vyhrážok.
„Nepravdivá rétorika verejných predstaviteľov môže priamo prispievať k eskalácii agresie voči nezávislým inštitúciám a ich zamestnancom. Aj z tohto dôvodu som požiadal Policajný zbor SR o ochranu pracovného prostredia mojich kolegov. Demokratická spoločnosť nemôže fungovať tam, kde sa právne argumenty nahrádzajú zastrašovaním a vyhrážkami.“
Podstata sporu: Nesplniteľný limit 50 000 členov
Jadrom ústavnej sťažnosti ombudsmana je platná legislatíva, ktorá pre oficiálnu registráciu akejkoľvek cirkvi na Slovensku vyžaduje preukázanie až 50 000 dospelých členov s trvalým pobytom v SR. Podľa právnej analýzy Dobrovodského je táto podmienka v európskom kontexte absolútne neprimeraná a robí slobodnú registráciu cirkví de facto legislatívne nemožnou, čo priamo potláča základné ľudské práva a slobody.
Kroky nezávislého ochrancu práv však okamžite narazili na tvrdý odpor kľúčových ministrov súčasnej vládnej koalície:
- Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD): Minister vnútra SR vyhlásil, že vôbec nerozumie potrebe otvárať túto tému. Limit 50 000 členov považuje za rozumné, bezpečné a potrebné minimum pre štát.
- Robert Kaliňák (Smer-SD): Minister obrany SR zašiel ešte ďalej, keď krok ombudsmana označil za nepochopiteľný a pre bezpečnosť Slovenska priamo nebezpečný.
Apel na vládnych činiteľov: Slová majú váhu skutkov
V reakcii na vyostrenú situáciu zverejnil Róbert Dobrovodský popoludní emotívne video, v ktorom dôrazne prosí všetkých vládnych politikov a verejných činiteľov o zdržanlivosť, rozvahu a pokoj pri voľbe svojho politického slovníka.
„Prosím všetkých aktérov, ktorí vládnu, aby zvážili, aký jazyk použijú. Lebo na počiatku je myšlienka, z myšlienky je slovo a zo slova môže byť skutok. Osobitne v čase vybičovanej atmosféry, kedy aj premiér SR ako ústavný činiteľ sa stal objektom brutálneho útoku, je potrebná maximálna zdržanlivosť.“
Ombudsman zdôraznil, že podanie na Ústavný súd je úplne legitímnym, demokratickým a čistým nástrojom práva. Súčasné zastrašovanie preto nevníma len ako útok na konkrétne osoby v kancelárii, ale ako frontálny útok na nezávislosť ľudskoprávnej inštitúcie, princíp deľby moci a samotné základy právneho štátu na Slovensku.
Nenávistná reakcia, ktorú vyvolalo čisto právne podanie ombudsmana na Ústavný súd, obnažuje hlbokú krízu slovenskej politickej kultúry. Ak sa legitímny prieskum ústavnosti zákonov stáva zámienkou pre obvinenia z islamizácie a vyhrážky likvidáciou, spoločnosť sa ocitá na nebezpečnej šikmej ploche. Smer-SD a Hlas-SD svojou rétorikou o „nebezpečnom kroku“ v čase napätej situácie po atentáte na premiéra namiesto upokojovania vášní prilievajú olej do ohňa. Štát musí bezpodmienečne garantovať fyzickú bezpečnosť zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv, pretože ak ustúpime zastrašovaniu namiesto rešpektovania nezávislých inštitúcií, demokraciu na Slovensku definitívne nahradí diktát ulice a strachu.