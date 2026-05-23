Falošní policajti, vymyslení bankári aj vymyslené nehody príbuzných. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vydalo urgentné varovanie pred neúnavnými aktivitami telefónnych podvodníkov. Scenáre klamstiev sa neustále opakujú s jediným cieľom - pripraviť dôverčivých ľudí o celoživotné úspory. Polícia preto zhrnula kľúčové zásady, ako okamžite odhaliť útok a ochrániť svoj majetok.
Najčastejšie triky: Ako podvodníci manipulujú obete
Bratislavská krajská polícia upozorňuje, že páchatelia sú pri telefonátoch mimoriadne presvedčiví a vytrvalí. Používajú psychologický nátlak, vyvolávajú strach alebo naopak vidinu rýchleho zisku. Medzi ich najbežnejšie praktiky v súčasnosti patria:
- Falošné dopravné nehody: Tvrdia, že váš blízky priateľ či príbuzný spôsobil vážnu nehodu a súrne potrebuje peniaze na urovnanie škody alebo lekársky zákrok.
- Slingovanie s bankou: Vystupujú pod falošnými menami a tvrdia, že na vaše meno sa niekto pokúša vybaviť úver. Pre zvýšenie dôveryhodnosti sa bez váhania vydávajú za pracovníkov Národnej banky Slovenska (NBS) alebo polície.
- Falošné investície: Skúšajú obete nalákať na rozprávkové a rýchle zbohatnutie prostredníctvom rizikových investícií do kryptomien.
Zlaté pravidlá prevencie: Čo skutočný policajt nikdy neurobí?
Aby občania dokázali včas rozpoznať nebezpečenstvo, strážcovia zákona jasne definovali hranice, ktoré reálne bezpečnostné zložky ani bankové inštitúcie nikdy neprekročia:
„Policajti nikdy nepýtajú vaše cennosti či finančnú hotovosť, a ani vás nikdy nebudú telefonicky prepájať na pracovníka Národnej banky Slovenska. Policajti, ani pracovníci bánk vás takisto nebudú nikdy nútiť, aby ste si do svojho mobilného telefónu nainštalovali akúkoľvek aplikáciu.“
Desatoro bezpečnosti podľa slovenskej polície
V prípade, že vám na displeji zasvieti cudzie alebo podozrivé číslo, odporúča polícia striktne dodržiavať tieto preventívne kroky:
- Nedvíhajte podozrivé čísla: Ak hovor zdvihnete a máte zlé tušenie, okamžite ho bez vysvetľovania ukončite.
- Nikdy nevyberajte úspory pre cudzích: V žiadnom prípade neodovzdávajte hotovosť osobám, ktoré osobne nepoznáte.
- Chráňte svoje súkromie: Nikdy nikomu do telefónu nehovorte, koľko peňazí alebo cenností máte uložených doma.
- Utajte bankové údaje: Za žiadnych okolností neposkytujte prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva ani neposielajte fotografie svojej platobnej karty.
Telefonické podvody zamerané na seniorov a dôverčivých ľudí predstavujú sofistikovanú formu organizovanej kriminality, ktorá sa neustále prispôsobuje. Najúčinnejšou obranou zostáva chladná hlava a okamžité prerušenie kontaktu. Ak máte čo i len minimálne podozrenie, že s vami na druhej strane linky manipuluje podvodník, neváhajte ani sekundu, hovor zrušte a okamžite kontaktujte Policajný zbor na bezplatnom telefónnom čísle 158. Rýchla reakcia a informovanosť vašich blízkych môže zachrániť tisíce eur pred medzinárodnými organizovanými skupinami.