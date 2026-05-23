Blízkovýchodný konflikt sa ocitol na historickom rázcestí. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že existuje reálna šanca, že Irán pristúpi na dohodu o ukončení vojny už počas tejto soboty. Intenzívne diplomatické rozhovory v Teheráne dosiahli prelomovú fázu, no Washington zároveň varuje, že ak režim nesplní podmienky, prezident Donald Trump je pripravený okamžite obnoviť masívne vojenské útoky.
Svadba išla bokom, diplomacia v Teheráne vrcholí
Špekulácie o tom, že mierové vyjednávania za zatvorenými dverami smerujú do finále, prudko zosilneli po dvoch zásadných udalostiach. Do iránskej metropoly Teherán v utajení pricestoval pakistanský armádny veliteľ, ktorý v konflikte pôsobí ako kľúčový neutrálny sprostredkovateľ. Prakticky v rovnakom čase americký prezident Donald Trump šokoval verejnosť vyhlásením, že kvôli naliehavým vládnym záležitostiam vynechá svadbu svojho najstaršieho syna.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio prelomové momenty potvrdil novinárom priamo počas svojej prebiehajúcej oficiálnej návštevy v Indii. Neskrýval pritom opatrný optimizmus.
„Možno sa dnes objavia nejaké novinky. Možno aj nie. Dúfam, že áno. Urobil sa určitý pokrok a aj v túto chvíľu sa na tom intenzívne pracuje. Je veľká šanca, že či už to bude dnes, zajtra alebo o niekoľko dní, budeme mať svetu čo oznámiť.“
Dve nekompromisné podmienky Bieleho domu
Spojené štáty dali jasne najavo, že mier nenastane bez totálneho splnenia ich strategických požiadaviek. Washington spoločne s Izraelom odmieta akékoľvek ústupky v dvoch kľúčových bodoch, ktoré vyvolali globálnu energetickú a bezpečnostnú krízu:
- Odblokovanie svetového obchodu: Úplné, bezpodmienečné a okamžité otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý Irán drží pod vojenskou blokádou od konca februára.
- Jadrová kapitulácia: Fyzické odovzdanie kompletných iránskych zásob vysoko obohateného uránu, ktoré USA plánujú preventívne zlikvidovať.
Diplomacia alebo totálne zničenie
Podľa Rubia je americký prezident známy tým, že pred globálnymi konfliktami vždy pragmaticky uprednostňuje riešenie prostredníctvom diplomatických rokovaní. Súčasný diplomatický maratón je toho dôkazom. Minister však jedným dychom Teheránu odkázal, že trpezlivosť Bieleho domu má svoje limity a armáda je pripravená opäť prehovoriť silou.
„Na mierovom riešení práve teraz pracujeme. Ale tento problém bude definitívne vyriešený, ako to prezident Trump dal jasne najavo, tak či onak.“
Udalosti tejto soboty môžu definitívne rozhodnúť o tom, či Blízky východ zamieri k prímeriu, alebo k totálnej eskalácii. Rozhodnutie Donalda Trumpa zostať zatvorený v Oválnej pracovni namiesto účasti na rodinných oslavách potvrdzuje, že Biely dom tlačí na Irán s maximálnou intenzitou. Pre teheránsky režim, ochromený vlaňajším bombardovaním jadrovej infraštruktúry a hroziacim ekonomickým kolapsom kvôli zablokovanému exportu, ide o existenčnú voľbu. Ak dohodu o odovzdaní uránu a uvoľnení Hormuzu neprijme v najbližších hodinách, riskuje masívnu odvetu, ktorá môže definitívne spečatiť osud tamojšieho teokratického režimu.