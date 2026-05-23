Vládna koalícia čelí vážnemu vnútornému napätiu a verejným osočovaniam, ktoré podľa kľúčových aktérov ohrozujú stabilitu krajiny. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy ostro skritizoval správanie šéfa SNS Andreja Danka, ktorý podľa neho umelo vytvára politické krízy a útočí na premiéra Roberta Fica. Opozícia vníma lídra národniarov ako nestabilný prvok, no zároveň odmieta spájanie do širokých predvolebných koalícií.
Dankove útoky a nepochopiteľná požiadavka na Tarabu
Podľa slov Tibora Gašpara sa Smer-SD snaží udržať vládnutie stabilné napriek všetkým komplikáciám. Reagoval tak na nedávne vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka, ktorý v rámci požadovanej rekonštrukcie vlády nečakane zatlačil na výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Smer-SD ani samotný premiér Robert Fico na tieto osobné útoky verejne nereagujú.
Podpredseda parlamentu označil Dankovo správanie za absurdné, keďže to bol práve šéf národniarov, kto Tarabu do funkcie nominoval. Akékoľvek výhrady voči chodu envirorezortu tak mohol kedykoľvek riešiť internou diskusiou. Gašpar zároveň upozornil na nebezpečný politický štýl, ktorý pripomína chaos z roku 2023.
„Stabilne sa snažíme udržať vládnutie napriek všetkým problémom, ktoré prišli práve s rozpadom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. A ak niekto vnáša do verejnosti ten štýl vládnutia, ktorý sme tu videli v minulosti, tak je to práve Andrej Danko. Koalícia má momentálne 78 ako-tak istých hlasov a ak by Taraba prešiel do parlamentu, môže to meniť celú situáciu.“
Prípadnú budúcu kandidatúru Tomáša Tarabu na volebnej listine Smeru v roku 2027 považuje Gašpar za predčasnú tému, keďže o takejto alternatíve zatiaľ oficiálne nerokovali.
Ekonomický protivietor a hľadanie prorastových opatrení
Podpredseda opozičnej SaS Marián Viskupič s Gašparom súhlasil v tom, že Andrej Danko vnáša do koalície nestabilitu. Vládu však tvrdo skritizoval za to, že namiesto riešenia ekonomických problémov krajiny sa neustále utápa v bojoch o personálne funkcie. Vyčítal kabinetu, že doteraz verejnosti nepredstavil sľubované prorastové opatrenia.
Gašpar oponoval, že slovenská ekonomika dopláca na celkový prepad a stagnáciu v Európskej únii, pričom predošlým vládam pripísal rozvrat verejných financií. Avizoval, že vládny kabinet bude s ekonomickým protivetrom bojovať tak, aby to ľudia nepocítili na svojom sociálnom štandarde. Marcový termín predstavenia balíka bol podľa neho len pracovný a definitívne opatrenia sa predstavia pred schvaľovaním štátneho rozpočtu na septembrovej schôdzi parlamentu.
Krajské voľby v znamení spájania so zádrhom
Diskusia priniesla aj dôležité zákulisné informácie k blížiacim sa jesenným samosprávnym voľbám. Smer-SD už začína rysovať svoje predvolebné spojenectvá a personálne nominácie pre kľúčové regióny:
- Nitriansky kraj: Strana s najväčšou pravdepodobnosťou opätovne podporí kandidatúru súčasného župana Branislava Becíka z partnerskej strany Hlas-SD.
- Mesto Nitra: V hre o primátorské kreslo je interná kandidatúra Marka Illéša.
- Prešovský kraj: Smer je pripravený vyjadriť podporu europoslancovi Milanovi Mazurekovi z mimoparlamentného hnutia Republika. Gašpar však dodal, že rokovania narážajú na vlažný prístup zo strany Republiky, ktorá nateraz nejaví reálny záujem o vzájomné dohody.
Na opozičnej strane Marián Viskupič jasne zadefinoval stratégiu liberálov pred parlamentnými voľbami. Vyhlásil, že SaS pôjde do najbližšieho celoštátneho zápasu o hlasy voličov striktne samostatne a zásadne odmieta úvahy o vytváraní širokých predvolebných koalícií.
Zdravie Maroša Žilinku a otázka vedenia prokuratúry
Vážnou politickou témou nadchádzajúcich týždňov môže byť aj obsadenie čela Generálnej prokuratúry SR. Ak by sa generálny prokurátor Maroš Žilinka kvôli svojmu nepriaznivému zdravotnému stavu rozhodol predčasne abdikovať, koalícia bude musieť situáciu urýchlene riešiť.
Gašpar pripustil, že ak by k tomu došlo, bolo by správne otvoriť otázku voľby nového šéfa prokurátorov, keďže do riadneho volebného roku 2027 zostáva príliš veľa času na to, aby inštitúciu provizórne riadil iba námestník. Opozícia má na vec opačný názor – Viskupič zdôraznil, že takto citlivú personálnu otázku by mala prenechať až nová vláda, ktorá vzíde z budúcich parlamentných volieb.
Koaličná kríza vyvolaná krokmi Andreja Danka paralyzuje riadenie štátu v čase, keď Slovensko naliehavo potrebuje hospodársku stabilitu a konsolidáciu. Hoci Smer-SD deklaruje snahu udržať vládny trojzáprah za každú cenu, tesná väčšina 78 poslancov robí z kabinetu Roberta Fica mimoriadne zraniteľný organizmus. Ak sa spory medzi Dankom a Tarabom nepodarí urovnať za zatvorenými dverami, rekonštrukcia vlády alebo presuny poslancov môžu spustiť lavínu, ktorá predčasne ukončí vládnu stabilitu ešte pred riadnym termínom volieb.