Elitní policajti prekazili brutálny útok, ktorý mal zničiť životy dvoch nevinných žien. Príslušníci Protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zrealizovali v Košiciach rozsiahlu akciu s krycím názvom „Leptač“. Vyšetrovateľ už vzniesol obvinenie voči mužovi, ktorý sa na tento ohavný čin dlhodobo a chladnokrvne pripravoval. Policajný zásah prišiel v hodine dvanástej, po páchateľovi sa v súčasnosti intenzívne pátra.
Monštruózny plán: Tvár zaliata žieravinou
Obvineným v tomto závažnom prípade násilnej trestnej činnosti je muž s iniciálami J. M., ktorému vyšetrovateľ pripísal zločin ublíženia na zdraví v štádiu prípravy. Podľa oficiálnych vyjadrení Zuzany Hrabovskej z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PPZ) boli zámery páchateľa mimoriadne zvrátené a premyslené.
Páchateľ plánoval útok v dvoch alternatívnych verziách:
- Primárny plán (Kyselina): Obvinený chcel jednu z poškodených žien zákerne obliať nebezpečnou žieravinou priamo do oblasti tváre. Cieľom bolo spôsobeť jej doživotné, devastačné a nezvratné následky na zdraví.
- Sekundárny plán (Fyzická likvidácia): V prípade zlyhania prvého variantu pripravoval brutálny fyzický útok vedený s takou intenzitou, aby obetiam spôsobil závažné, potenciálne až fatálne zranenia.
Nájomná mašinéria a zaistené dôkazy
Kriminalisti počas vyšetrovania zistili, že J. M. nechcel útok vykonať sám, ale na špinavú prácu sa pokúšal najať komplicov. Za týmto účelom organizovane oslovoval viaceré osoby z kriminálneho prostredia. Aby útok prebehol hladko, poskytoval im nasledujúce podklady:
- Detailné a aktuálne fotografie oboch poškodených žien.
- Podrobné informácie o ich každodennom pohybe, zvykoch a zamestnaní.
- Presné trasy, po ktorých sa obete pohybovali, a inštrukcie potrebné na úspešné vykonanie útoku.
„V dôsledku prijatých opatrení a včasnému zásahu Protizločineckej jednotky ÚBOK nedochádza k dokonaniu tohto závažného skutku. Po obvinenom mužovi polícia v súčasnosti pátra. V rámci policajnej akcie bola vykonaná domová prehliadka a prehliadka iných priestorov, počas ktorých boli zaistené dôkazy vrátane predmetov a chemických látok.“
Všetky zaistené stopy a podozrivé látky nateraz putovali do kriminalistických laboratórií, kde experti aktuálne vyhodnocujú ich priamu súvislosť s plánovaným útokom.
Hrozba prísneho trestu
Slovenská polícia včasným nasadením operatívcov zabránila tragédii, aká na našom území nemá obdobu. Prípad je sledovaný s najvyššou vážnosťou. Mužovi s iniciálami J. M., po ktorom je vyhlásené intenzívne pátranie, bolo vznesené obvinenie za zločin ublíženia na zdraví v štádiu prípravy. V prípade zadržania a preukázania viny pred súdom mu podľa platnej legislatívy hrozí prísny trest odňatia slobody až na 12 rokov.
Akcia „Leptač“ obnažila obrovský význam domácej spravodajskej a operatívnej činnosti polície. Včasný zásah Protizločineckej jednotky zachránil dve ženy pred doživotným utrpením a fyzickým zohavením. Hoci je páchateľ momentálne na úteku, obvinenie v štádiu prípravy s trestnou sadzbou až 12 rokov vysiela jasný signál, že štát dokáže zakročiť skôr, než dôjde k preliatiu krvi. Pre košickú verejnosť je dôležité, aby bol nebezpečný muž čo najskôr eliminovaný, nakoľko človek schopný pripravovať takto sofistikovaný útok žieravinou predstavuje pre spoločnosť vážnu a nepredvídateľnú hrozbu.