Slovensko čaká prudký nástup letného počasia. Počas tohto víkendu zasiahnú našu oblasť prvé tohtoročné horúčavy, ktoré vyvrcholia začiatkom budúceho týždňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje, že teploty budú vysoko nad dlhodobým normálom a v najteplejších oblastiach prevalia tropickú hranicu tridsiatich stupňov. Stabilný charakter počasia však v polovici týždňa nekompromisne preťatne studený front.
Víkend prinesie prvý tropický deň roka
Už počas soboty 23. mája pocítime prílev teplého vzduchu, kedy by mali maximá na juhozápade krajiny vystúpiť na 29 stupňov Celzia. Skutočný zlom však nastane v nedeľu 24. mája 2026, kedy meteorológovia očakávajú oficiálne prvý tropický deň tohto roka (deň, kedy teplota vzduchu dosiahne aspoň 30 stupňov Celzia).
Očakávané nedeľné maximá podľa regiónov:
- Južné a juhozápadné oblasti: Teploty vystúpia na tropických 31 stupňov Celzia.
- Severné okresy: Príjemné letné počasie s teplotami miestami okolo 24 stupňov Celzia.
Hoci sa v nedeľu popoludní môže prechodne objaviť viac oblačnosti, ojedinele s prehánkami alebo výnimočnou búrkou, na celkovom pocite tepla to nič nezmení.
Teplotné peklo vyvrcholí v utorok
Začiatok nového pracovného týždňa bude v nastolenom trende pokračovať. V pondelok 25. mája bude situácia veľmi podobná, pričom oblačnosť sa bude v priebehu dňa postupne ďalej zmenšovať. Absolútny vrchol celej vlny horúčav však meteorológovia predpovedajú na utorok 26. mája.
„Čaká nás prevažne jasné a veľmi teplé počasie, pri ktorom bude maximálna teplota atakovať 32 až 33 stupňov Celzia. Pre niektoré lokality ide v porovnaní s priemerom rokov 1991 až 2023 o mimoriadne teplé počasie.“
Upozornil SHMÚ vo svojej analýze na sociálnej sieťach.
Stopka v podobe studeného frontu
Pred príchodom výraznej zmeny bude do našej oblasti vrcholiť prílev teplého vzduchu od západu až severozápadu. Vývoj počasia v noci na stredu 27. mája a počas dňa znázorňuje nasledujúci prehľad:
|Časový horizont
|Očakávaný vývoj počasia a zmeny
|Noc na stredu (27. 5.)
|Príchod teplotne výrazného studeného frontu od severu.
|Streda cez deň
|Nastupujúce citeľné ochladenie na celom území Slovenska.
|Zrážková bilancia
|Front prinesie ochladenie, no na výraznejšie zrážky si budeme musieť počkať.
Aktuálna predpoveď jasne dokazuje, že prechod zo jari do plnohodnotného leta prebehne tento rok skokovo a mimoriadne intenzívne. Hodnoty atakujúce 33 stupňov Celzia v závere mája predstavujú pre ľudský organizmus výraznú záťaž, na ktorú po zimných mesiacoch nie sme prispôsobení. Obyvatelia by preto nemali podceňovať pitný režim a ochranu pred priamym slnkom. Aj keď studený front v stredu horúčavy nekompromisne utne, suchý charakter počasia bez výdatnejšieho dažďa bude naďalej prehlbovať vlahový deficit v našej prírode.