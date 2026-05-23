Košické rušňové depo sa počas tohto víkendu premení na centrum železničnej nostalgie aj najmodernejších technológií. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) otvára brány svojho areálu pre verejnosť v rámci tradičného a mimoriadne obľúbeného podujatia Rušňoparáda 2026. Tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia dostanú jedinečnú šancu vidieť legendárne parné mašiny vedľa seba s najnovšími vlakovými súpravami súčasnosti.
Most medzi minulosťou a budúcnosťou koľajníc
Brány depa v Košiciach budú pre verejnosť otvorené počas celej soboty 23. mája a nedele 24. mája 2026. Podujatie podľa hovorcu ZSSK Jána Bačeka každoročne potvrdzuje status jednej z najväčších rodinných akcií na východnom Slovensku.
„Rušňoparáda nie je len o spomienkach na históriu. Je to miesto, kde verejnosť uvidí železnicu minulosti aj budúcnosti na jednom mieste.“
Zdôraznila význam akcie generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Hlavné lákadlá a technologické ikony
Organizátori si pre tento ročník pripravili atraktívny mix statických ukážok a dynamických prezentácií. Medzi hlavné magnety programu budú patriť:
- Stadler KISS: Luxusná a moderná elektrická poschodová jednotka, ktorá reprezentuje absolútnu špičku v osobnej železničnej doprave v strednej Európe. Návštevníci si budú moci podrobne prezrieť jej interiér aj stanovište rušňovodiča.
- Zberateľská 0 euro bankovka: Uvedenie nového suveníru s motívom modernizácie vozidlového parku. Tohtoročná edícia vzdáva poctu obľúbeným elektrickým jednotkám Panter, ktoré zásadne obnovili úroveň cestovania na slovenských regionálnych tratiach.
- Zakázané komnaty depa: Absolútnou novinkou sú komentované prehliadky dielní, opravárenských hál a technických pracovísk, ktoré sú počas bežnej ostrej prevádzky pre verejnosť z prísnych bezpečnostných dôvodov neprístupné.
Zábava pre celú rodinu a Vlaková patrola
Svet železnice nie je len o strojoch, ale najmä o ľuďoch. Pre najmladších návštevníkov je pripravená Vlaková patrola, ktorá deti hravou a interaktívnou formou zasvätí do sveta železničných povolaní. Príjemnú atmosféru dotvárajú aj zástupcovia z Podvihorlatského železničného spolku.
„Rušňoparáda má v Košiciach výnimočnú atmosféru a dlhoročnú tradíciu. Pre mnohých návštevníkov je to každoročné stretnutie s históriou železnice, ale aj s ľuďmi, ktorí ju majú radi a venujú jej svoj čas a energiu. Sme radi, že môžeme byť opäť súčasťou podujatia, ktoré spája železničné generácie,“
doplnil za spolok Peter Rohaľ.
Bohatý sprievodný program
Areál okrem vlakov zaplní aj ďalšia atraktívna technika a kultúrne vyžitie. Návštevníci sa môžu tešiť na:
- Ukážky zásahovej techniky integrovaného záchranného systému (hasiči, polícia, vojaci).
- Prezentáciu dopravných škôl v rámci dôležitej náborovej iniciatívy Študuj dopravu.
- Jazdy historickými drezinami, modelové koľajiská, okružné jazdy retro autobusom a cestným vláčikom po meste.
- Koncert, autogramiádu známych hostí a pestré gastrozóny.
Rušňoparáda 2026 opäť dokazuje, že železnica má obrovskú moc spájať generácie. Pre Košice a celý región ide o skvelú vizitku, ktorá hravou formou motivuje mladých ľudí k štúdiu dopravy a technickým povolaniam. Či už patríte medzi skalných fanúšikov historickej nostalgie, obdivovateľov moderného inžinierstva, alebo len hľadáte ideálny víkendový program pre rodinu s deťmi, košické depo ponúka jedinečný zážitok, ktorý v takejto koncentrácii na inom mieste Slovenska neuvidíte.