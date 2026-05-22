Americký prezident Donald Trump uprednostnil štátnické povinnosti pred rodinnou oslavou. V piatok oficiálne oznámil, že sa nezúčastní na nadchádzajúcej svadbe svojho najstaršieho syna Donalda Trumpa mladšieho s modelkou Bettinou Andersonovou. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že prebiehajúce dôležité obdobie vo Washingtone si vyžaduje jeho nepretržitú prítomnosť v úrade.
Prezidentské povinnosti majú prednosť
Svadobný obrad prominentného páru sa uskutoční už počas tohto víkendu na malom súkromnom ostrove na Bahamách. Televízna stanica CNN s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že pôjde o komornejšiu udalosť. Hoci Donald Trump mladší svojho otca o účasť osobne žiadal, úradujúci prezident Spojených štátov musel pozvanie z geopolitických a vládnych dôvodov odmietnuť.
„Hoci som veľmi chcel byť so svojím synom Donom mladším a najnovším členom Trumpovej rodiny, jeho budúcou manželkou Bettinou, okolnosti týkajúce sa vlády a mojej lásky k Spojeným štátom mi to nedovoľujú. Cítim, že je pre mňa dôležité zostať počas tohto dôležitého obdobia vo Washingtone, v Bielom dome.“
Vysvetlil svoje rozhodnutie Donald Trump na vlastnej sociálnej sieti Truth Social.
Manželská história Donalda Trumpa mladšieho
Pre 48-ročného syna amerického prezidenta pôjde o druhý manželský zväzok. Jeho osobný život bol v minulosti pod detailným drobnohľadom médií a prešiel si niekoľkými dôležitými etapami:
- Prvé manželstvo (2005 – 2018): Jeho prvou manželkou bola modelka a herečka Vanessa (rodená Haydonová), s ktorou má päť detí. Ich vzťah sa po trinástich rokoch skončil rozvodom.
- Dlhoročné zasnúbenie (2018 – 2024): Po rozvode tvoril dlhé roky stabilný pár s Kimberly Guilfoyleovou. Hoci boli oficiálne zasnúbení, k oltáru napokon nedošli a ich vzťah definitívne stroskotal.
- Nový začiatok (2026): Svoj manželský sľub sa rozhodol obnoviť s o deväť rokov mladšou modelkou Bettinou Andersonovou (39) na utajovanom obrade v Karibiku.
Absencia Donalda Trumpa na svadbe vlastného syna jasne demonštruje, akému obrovskému tlaku a krízovému riadeniu v súčasnosti Biely dom čelí. Rozhodnutie vynechať dôležitý rodinný míľnik kvôli zotrvaniu vo Washingtone vysiela americkej verejnosti jasný signál, že prezident kladie riadenie štátu v tomto turbulentnom období na absolútne prvé miesto. Napriek neúčasti hlavy štátu sa očakáva, sa karibská svadba stane jednou zo sledovaných spoločenských udalostí rodiny Trumpovcov.