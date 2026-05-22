Americká spravodajská komunita zažíva nečakané zemetrasenie. Riaditeľka Národnej spravodajskej služby (DNI) Tulsi Gabbardová k 30. júnu definitívne odstupuje zo svojej funkcie. Ako oficiálny dôvod uviedla vážne onkologické ochorenie svojho manžela, no zo zákulisia Washingtonu prenikajú informácie, že jej odchod bol dôsledkom hlbokých názorových nezhôd s prezidentom Donaldom Trumpom ohľadom vojny s Iránom.
Oficiálny dôvod: Boj so zriedkavou chorobou
O svojom zámere rezignovať informovala Tulsi Gabbardová prezidenta Donalda Trumpa osobne počas ich piatkového stretnutia v Oválnej pracovni. V oficiálnom rezignačnom liste vyjadrila hlave štátu vďačnost za prejavenú dôveru a možnosť viesť úrad počas uplynulého roka a pol. Dôvodom na okamžitý odchod z verejného života je rodinná tragédia:
„Môjmu manželovi Abrahamovi nedávno diagnostikovali extrémne zriedkavú formu rakoviny kostí. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch ho čakajú veľké výzvy. V tejto chvíli musím odstúpiť z verejnej služby, aby som mohla byť po jeho boku a v tomto boji ho plne podporovať.“
Prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social ocenil jej doterajšiu prácu a oznámil, že vedenie úradu dočasne prevezme jej doterajší zástupca Aaron Lukas.
Zákulisné tlaky a nezhody v otázke Iránu
Hoci rezignačný list hovorí výhradne o zdravotnom stave partnera, zdroje blízke Bielemu domu pre agentúru Reuters potvrdili, že Gabbardová bola k odchodu dotlačená samotnou administratívou. Bývalá demokratická kongresmanka, známa svojou dlhodobou kritikou amerických vojenských intervencií v zahraničí, sa podľa politických analytikov nikdy úplne nezačlenila do prezidentovho najbližšieho vplyvného kruhu.
Kľúčové body názorového rozkolu:
- Miernejší postoj: Donald Trump v marci verejne vyhlásil, da Gabbardová je v otázke eliminácie jadrových ambícií Teheránu príliš „mierna“ a nezdieľa jeho tvrdú líniu.
- Vojnový konflikt: V prebiehajúcej vojne proti Iránu presadzuje Biely dom agresívne ciele, s ktorými šéfka tajných služieb zrejme vnútorne nesúhlasila, hoci v liste túto tému priamo nespomína.
Štvrtá personálna strata v Trumpovom kabinete
Úrad riaditeľa Národnej spravodajskej služby (DNI) pritom patrí k najdôležitejším pilierom bezpečnosti USA. Zastrešuje a koordinuje činnosť všetkých 18 amerických spravodajských služieb (vrátane CIA, NSA, či spravodajskej zložky FBI) a nesie priamu zodpovednosť za prípravu ostro sledovaného denného spravodajského prehľadu pre prezidenta.
Odchodom Gabbardovej sa zoznam personálnych strát v Trumpovej vláde opäť rozširuje. Stala sa v krátkom čase už štvrtou vysoko postavenou ženou, ktorá opustila kabinet:
|Meno exministerky / funkcionárky
|Pôvodný vládny post a rezort
|Pam Bondiová
|Ministerstvo spravodlivosti
|Kristi Noemová
|Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť
|Lori Chavezová-DeRemerová
|Ministerstvo práce
|Tulsi Gabbardová
|Riaditeľka Národnej spravodajskej služby (DNI)
Rezignácia Tulsi Gabbardovej potvrdzuje pokračujúcu nestabilitu a personálne čistky v najvyšších poschodiach americkej administratívy. V čase, keď Spojené štáty vedú otvorený vojenský konflikt s Iránom, je odchod šéfky, ktorá koordinuje kompletné spravodajské portfólio krajiny, mimoriadne riskantným krokom. Ukazuje to, že Donald Trump vyžaduje od svojich podriadených absolútnu lojalitu k svojej geopolitickej stratégii a akékoľvek náznaky umiernenosti či snahy o prehodnotenie intervencií odmeňuje nekompromisným vytlačením z úradu. Pre spravodajské služby to pred nastúpením nového stáleho riaditeľa znamená obdobie neistoty.