Slovensko čelí ďalšiemu zníženiu ratingu, finančné trhy to však podľa rezortu financií neohrozí. Menšia európska ratingová agentúra Scope skresala hodnotenie našej krajiny na úroveň A- so stabilným výhľadom. Ministerstvo financií SR aj experti upokojujú situáciu s tým, že pre investorov sú rozhodujúci globálni giganti, pričom slovenskú ekonomiku čaká od júna historický míľnik, ktorý dopyt po našom dlhu naopak posilní.
Zosun o jeden stupeň a globálne príčiny
Doteraz evidovala agentúra Scope Slovensko na úrovni A s negatívnym výhľadom. Najnovší pokles na hodnotu A- tak plynule kopíruje krok svetovej agentúry Fitch, ktorá rovnakú známku slovenskej realite pridelila pred dvomi týždňami. Európski analytici pri znížení známky poukázali na hlboké štrukturálne a externé riziká, ktorým čelí naša exportne zameraná ekonomika:
- Geopolitická nestabilita: Pretrvávajúca globálna neistota a vojnové konflikty výrazne zasahujú stredoeurópsky región.
- Zahranično-obchodný tlak: Zavedenie nových ciel zo strany USA zasahuje globálny obchod.
- Energetická kríza: Nekontrolovateľne vysoké ceny energií v Európe podkopávajú konkurencieschopnosť priemyslu.
- Nemecká recesia: Negatívny hospodársky vývoj a stagnácia u najväčších obchodných partnerov SR, predovšetkým v Nemecku, tlmia náš vlastný rast.
„Toto všetko výrazne ovplyvňuje aj Slovensko, ktoré na negatívny vývoj dopláca. Ministerstvo financií SR opätovne pripomína, že iba pre spomalenie ekonomického rastu prišlo Slovensko počas dvoch rokov o približne 5 miliárd eur.“
Trhy reagujú chladne, investorov zaujíma veľká trojka
Ministerstvo financií SR spoločne s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) ubezpečujú, že zmena hodnotenia od menšieho hráča nemá na predaj slovenských cenných papierov ani na výšku úrokov žiadny reálny dopad. Pre globálnych správcov veľkých fondov sú totiž prioritné výhradne závery takzvanej veľkej trojky ratingových agentúr – Standard & Poor’s, Fitch a Moody’s.
„Hodnotenia od menších agentúr nemajú na rozhodovanie investorov zásadný vplyv, zvlášť v prípadoch, keď iba potvrdzujú rating na rovnakých úrovniach ako veľké agentúry. Navyše, očakávané zmeny nezvyknú mať vplyv na výnosy alebo likviditu štátnych dlhopisov Slovenskej republiky.“
Slovensko zostáva pre finančné trhy stabilným partnerom. Agentúry dlhodobo pozitívne hodnotia najmä našu nízku úroveň celkového dlhu, bezproblémové krytie štátnych potrieb a diverzifikovanú investorskú základňu.
Historický míľnik na obzore
Kľúčovú vzpruhu pre slovenský štátny dlh paradoxne v rovnakej správe potvrdzuje aj samotná agentúra Scope. Už od júna 2026 budú totiž slovenské štátne dlhopisy oficiálne zahrnuté do jedného z najprestížnejších globálnych finančných benchmarkov.
Zaradenie do prestížneho indexu FTSE World Government Bond Index prinesie našej ekonomike zásadné výhody:
- Masívny prílev kapitálu: Automatické nákupy slovenských dlhopisov zo strany globálnych pasívnych fondov, ktoré tento index povinne kopírujú.
- Zahraničný dopyt: Výrazné uľahčenie prístupu a zvýšenie záujmu zo strany veľkých inštitucionálnych investorov z celého sveta.
- Hlbšia likvidita: Zvýšenie stability a likvidity domáceho trhu, čo pomôže štátu požičiavať si za výhodnejších podmienok.
Zníženie známky od agentúry Scope síce formálne podčiarkuje zložité ekonomické obdobie, ktorým Európa prechádza, no z hľadiska reálneho financovania štátu nepredstavuje hrozbu. Našu ekonomiku momentálne pred drahšími úrokmi úspešne chráni povesť dôveryhodného partnera a stabilná finančná disciplína. Júnový vstup do svetového elitného indexu FTSE navyše pre Slovensko vytvorí silný ochranný vankúš, ktorý potenciálne negatívne vplyvy menších ratingových korekcií spoľahlivo vymaže a zaručí krajine dostatok lacného kapitálu aj v čase globálnych otrasov.