Krvavý dronový útok v okupovanej Luhanskej oblasti vyostruje napätie medzi Moskvou a Kyjevom. Po nočnom nálete bezpilotných lietadiel na budovu v meste Starobiľsk stúpol počet obetí na najmenej šesť. Zatiaľ čo Ruská federácia hovorí o teroristickom útoku na školský internát plný tínedžerov a Vladimir Putin hrozí odvetou, ukrajinská armáda zásah potvrdila s tým, že terčom bolo tajné vojenské veliteľstvo jednotky Rubikon.
Rozporuplné informácie z miesta činu
Tragický incident sa odohral v meste Starobiľsk, ktoré leží približne 65 kilometrov od frontovej línie a ruské jednotky ho kontrolujú od začiatku invázie v roku 2022. Podľa informácií, ktoré zverejnil ruskom dosadený gubernátor Luhanskej oblasti Leonid Pasečnik, zasiahli drony akademickú budovu a priľahlý internát. V ňom sa malo v tom čase nachádzať 86 mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov.
Aktuálna bilancia útoku podľa ruských úradov:
- Obete na životoch: Najmenej 6 potvrdených mŕtvych (pôvodné správy hovorili o štyroch).
- Zranení: Hospitalizovali minimálne 39 osôb s rôznym stupňom zranení.
- Nezvestní: V troskách zrúteného objektu záchranári stále intenzívne pátrajú po 15 ľuďoch.
Putin hrozí odvetou, priznáva však ťažkosti
K útoku sa mimoriadne ostro vyjadril ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia s absolventmi programu Čas hrdinov, ktorý slúži na dosadzovanie vojnových veteránov do štátnych funkcií. Šéf Kremľa úder rázne odsúdil, označil ho za teroristický čin a okamžite nariadil ministrovi obrany pripraviť tvrdé odvetné opatrenia. Podľa neho sa v okolí budovy žiadne vojenské ciele nenachádzali.
Ruský prezident sa však počas televízneho prenosu dotkol aj celkového vývoja operácií, pričom nezvyčajne otvorene pomenoval realitu na bojisku:
„Rusko má v oblasti bojov na Ukrajine ťažkosti. Problémov je veľa, situáciu v teréne dôkladne poznám. Rusko však vždy prekonalo akékoľvek ťažké skúšky a prekoná ich aj tentoraz.“
Kyjev: Zasiahli sme veliteľstvo Rubikon
Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl reagoval na obvinenia oficiálnym vyhlásením. Uskutočnenie úspešnej operácie v Starobiľsku potvrdil, no rázne odmietol ruskú verziu o úmyselnom cielení na civilnú infraštruktúru a deti. Podľa ukrajinskej armády išlo o vysoko presný úder na legitímny armádny cieľ.
„Ukrajinská armáda pri útoku zasiahla jedno z hlavných veliteľstiev jednotky Rubikon v oblasti mesta Starobiľsk. Ruská strana vo svojich médiách aktívne šíri zavádzajúce a nepravdivé informácie o údajných útokoch na objekty civilnej infraštruktúry.“
Podľa ruského Vyšetrovacieho výboru zaútočil Kyjev na objekt koordinovane štyrmi dronmi, čo spôsobilo prakticky kompletnú deštrukciu a zrútenie nosných stien budovy.
Informačná vojna sprevádzajúca tento úder len potvrdzuje strategický význam cieľov umiestnených hlbšie za frontovou líniou. Ak sa potvrdí ukrajinská verzia o likvidácii veliteľstva jednotky Rubikon, pre ruskú armádu na luhanskom smere to znamená vážne narušenie riadiacich a komunikačných kapacít. Naopak, ak trosky vydajú telá mladistvých, Moskva zneužije tragédiu na medzinárodnú diskreditáciu ukrajinských dronových operácií. Putinovo verejné priznanie „mnohých problémov“ na fronte však naznačuje, že ruské velenie čelí pod neustálym tlakom hlbšej kríze, ktorú ani hrozby masívnych odvetných úderov nedokážu jednoducho zakryť.