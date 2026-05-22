Demografická kríza v Ruskej federácii naberá na obrátkach a prehlbuje sa. Pôrodnosť vo vidieckych oblastiach klesla v roku 2025 na najnižšiu úroveň od rozpadu Sovietskeho zväzu. Vidiek, ktorý bol historicky hlavným motorom populačného rastu celej krajiny, v súčasnosti dopláca na masívny odliv mladých ľudí do miest a systematické zhoršovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Historické dno ruskej demografie
Na alarmujúce čísla upozornil nezávislý denník Novaja Gazeta Europe a portál RusNews, ktoré sa odvolávajú na oficiálne dáta štátneho štatistického úradu Rosstat. Pre prirodzenú obnovu obyvateľstva (takzvanú reprodukčnú náhradu) je nevyhnutná priemerná úhrnná miera plodnosti na úrovni 2,1 dieťaťa na jednu ženu. Ruské štatistiky však za touto hranicou priepastne zaostávajú.
Porovnanie miery plodnosti (TFR) v Rusku:
|Kategória / Obdobie
|Miera plodnosti (TFR)
|Celkové Rusko (2025)
|1,361
|Ruské mestá (2025)
|1,327
|Ruský vidiek (2025)
|1,464
|Ruský vidiek (2014 - lokálny vrchol)
|2,272
|Ruský vidiek (1990 - zánik ZSSR)
|2,600
Regionálne extrémy a útek do miest
Klesajúci trend najviac zasiahol práve vidiek, ktorý zaznamenal najprudší medziročný prepad. Demografický vývoj sa pritom naprieč rozľahlou krajinou výrazne líši v závislosti od ekonomickej a etnickej štruktúry jednotlivých regiónov.
- Najvyššia pôrodnosť: Prirodzený rast si v minulom roku udržali Nenecký autonómny okruh, Jamalsko-nenecký autonómny okruh a republika Tuva.
- Najnižšia pôrodnosť: Demograficky najviac strácajú Leningradská oblasť, Mordviansko a do ruských štatistík nezákonne započítavaný okupovaný Sevastopol.
„Vidiecke oblasti už prestali byť hlavným motorom obnovy populácie v Ruskej federácii. Mladí ľudia vo veľkej miere odchádzajú za lepšie plateným zamestnaním a infraštruktúrou do miest, čím vidiek prichádza o svoj reprodukčný potenciál.“
Štatistický obraz ruskej demografie je navyše čiastočne skreslený zlým stavom infraštruktúry. Dlhodobé a plošné zatváranie pôrodníc v menších obciach núti tehotné ženy z vidieka cestovať za kvalitnejšou zdravotnou starostlivosťou do väčších mestských centier. Kremeľ tak čelí nielen akútnemu nedostatku pracovnej sily v dôsledku vojnových strát a emigrácie, ale aj dlhodobému populačnému kolapsu, ktorý zvnútra podkopáva samotné základy ruskej ekonomiky a schopnosti štátu udržať osídlenie na svojom rozsiahlom území.