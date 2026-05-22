Európska únia reaguje na stupňujúce sa napätie na Blízkom východe a obmedzovanie kľúčových námorných trás. Členské štáty v piatok definitívne prijali technické rozhodnutie, ktoré umožní uvaliť prísne sankcie na iránskych predstaviteľov za ohrozovanie plavby v strategickom Hormuzskom prielive. Brusel tak rozširuje svoje doterajšie donucovacie prostriedky voči teheránskemu režimu.
Dôsledky februárových útokov
Po masívnych vojenských úderoch zo strany Spojených štátov a Izraela z konca februára pristúpil Irán k radikálnemu kroku. Teherán do veľkej miery uzavrel Hormuzský prieliv, ktorý bol dovtedy garanciou voľného a neobmedzeného medzinárodného obchodu. V súčasnosti môžu cez túto strategickú úžinu preplávať len tie lode, ktoré svoju trasu a účel s iránskymi úradmi vopred koordinujú.
Rozšírený sankčný rámec a tvrdšie tresty
Rada EÚ potvrdila, že najnovšie piatkové rozhodnutie priamo nadväzuje na politickú dohodu, ktorú ministri zahraničných vecí dosiahli ešte v apríli. Doterajší rámec opatrení, ktorým Európa pôvodne trestala Irán za vojenskú podporu Ruska vo vojne na Ukrajine a financovanie militantných skupín, sa tak zásadne rozširuje na oblasť námornej bezpečnosti.
„Kroky Iránu voči plavidlám prechádzajúcim Hormuzským prielivom sú v rozpore s medzinárodným právom. Porušujú ustanovené práva na tranzit aj neškodný prechod cez medzinárodné prielivy.“
Úprava sankčného režimu umožní trestať fyzické i právnické osoby zapojené do ohrozovania slobody plavby. Nové donucovacie opatrenia zahŕňajú tri hlavné piliere:
- Zmrazenie majetku: Sankcionovaným osobám a firmám budú zablokované všetky aktíva nachádzajúce sa v jurisdikcii EÚ.
- Zákaz cestovania: Predstavitelia zaradení na zoznam dostanú plošný zákaz vstupu na územie členských štátov Únie.
- Odstrihnutie od financií: Európski občania a spoločnosti majú prísny zákaz poskytovať sankcionovaným subjektom akékoľvek finančné prostriedky či iné zdroje.
Hoci Brusel zatiaľ nezverejnil konkrétny zoznam mien či inštitúcií, na ktoré sa nové opatrenia budú vzťahovať, ide o jasný diplomatický signál. Efektivita týchto krokov však zostáva otázna. Iránsky režim, dlhodobo izolovaný a podliehajúci sankciám za porušovanie ľudských práv, doteraz preukazoval voči západným ekonomickým tlakom značnú odolnosť. Ak sa situácia v Hormuzskom prielive čoskoro nevyrieši, Európa bude musieť okrem rozširovania sankcií primárne hasiť ťažké ekonomické dopady z narušených globálnych dodávateľských reťazcov a obmedzených dodávok ropy.